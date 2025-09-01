Premium|Retirement planning :निवृत्तीचे अर्थपूर्ण नियोजन

Top Pension & Investment Schemes for Retirement in Indiaसुनील टाकळकर, ज्येष्ठ विमा सल्लागारtakalkars४९@gmail.comनिवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात इच्छित जीवनशैली टिकवून ठेवण्यासाठी निवृत्तीचे अर्थपूर्ण नियोजन करणे आवश्यक आहे. निवृत्तीसाठी आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करण्याची आणि ती साध्य करण्यासाठी धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया म्हणजे निवृत्ती नियोजन. त्याविषयी अधिक माहिती देणारा हा लेख...‘जोतो वंदन करी उगवत्या, जो तो पाठ फिरवी मावळत्या’ ही जगाची रीत असली, तरी प्रत्येकाच्या आयुष्यात निवृत्ती अटळ आहे. निवृत्तीनंतर येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन निवृत्तीसाठी तयारी कशी करावी, यासाठी मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स कंपनीने एक मोहीम एका जागतिक मार्केटिंग कंपनीच्या सहकार्याने हाती घेतली. ‘इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी’ (चौथी आवृत्ती) या त्यांच्या निवृत्ती सर्वेक्षणावर सीएनबीसी या चॅनेलवर भारतातील अनुभवी आणि प्रथितयश तज्ज्ञ मंडळींनी चर्चा केली. या अभ्यासात भारतातील २८ शहरांत कार्यरत असलेल्या नोकरदारांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातील काही महत्त्वाची निरीक्षणे-शहरी भारतीयांची वाढती संख्या निवृत्तीचे नियोजन लवकर सुरू करावे असे मानते. ४४ टक्के भारतीय निवृत्तीचे नियोजन सुरू करण्यासाठी ३५ वर्षे हे योग्य वय मानतात. ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ९३ टक्के प्रतिसादकर्त्यांना निवृत्तीचे नियोजन उशिरा केल्याबद्दल पश्चाताप झाला आहे. ६३ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी आधीच निवृत्तीसाठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्यांना मूलभूत गरजांसाठी आणि जीवनशैली शानदार राखण्यासाठी कुठलीही चिंता उरलेली नाही. त्यांना मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचे टेन्शनदेखील राहिले नाही. .निवृत्ती नियोजन म्हणजे काय?निवृत्ती नियोजन म्हणजे निवृत्तीसाठी तुमची आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करण्याची आणि ती साध्य करण्यासाठी धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया. यामध्ये निवृत्तीसाठी तुम्हाला किती पैसे लागतील याबद्दल निर्णय घेणे, उत्पन्नाचे स्रोत ओळखणे आणि आवश्यक निधी जमा करण्यासाठी बचत आणि गुंतवणूक योजना तयार करणे इत्यादींचा समावेश होतो.निवृत्ती नियोजनाचे प्रकार तत्काळ वार्षिकी योजना डीफर्ड अॅन्युइटी योजना ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली निवृत्तीचे नियोजन कसे करावे?निवृत्तीची योजना प्रभावीपणे आखण्यासाठी तुम्ही पुढील टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया सुरू करू शकता. .Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.ध्येय निश्चित करा : निवृत्तीनंतर तुम्हाला कोणती जीवनशैली टिकवायची आहे हे ठरवा आणि ती जीवनशैली राखण्यासाठी किती पैसे लागतील याचा अंदाज घ्या. आरोग्य सेवा, वैद्यकीय विमा, प्रवास आणि इतर खर्च यांसारख्या घटकांचा विचार करा. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करा : उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता आणि कर्जे यांसह तुमच्या सध्याच्या वार्षिक स्थितीचे मूल्यांकन करा. हे मूल्यांकन तुम्हाला तुमची सध्याची बचत आणि गुंतवणूक क्षमता समजून घेण्यास आणि सुधारण्यास मदत करते..निवृत्तीच्या गरजांचा अंदाज घ्या : तुमच्या ध्येयांवर आणि अपेक्षित खर्चांच्या आधारे निवृत्तीकाळात तुम्हाला किती पैशांची आवश्यकता असेल याचा अंदाज घ्या. महागाई, वाढते आयुर्मान, संभाव्य आरोग्य विमा खर्च यांसारख्या घटकांचा विचार करा. उत्पन्नाचे स्रोत ओळखा : निवृत्तीनंतरच्या काळातील उत्पन्नाचे संभाव्य स्रोत निश्चित करा. उदा. सामाजिक सुरक्षा लाभ, पेन्शन व इतर प्रकारचे निष्क्रीय उत्पन्न. तुमचे स्रोत ओळखून घेतल्याने तुम्हाला कोणत्याही उणिवांसाठी नियोजन करण्यास आणि आवश्यक समायोजन करण्यास मदत होईल..बचत आणि गुंतवणूक : पेन्शनच्या विविध योजना, उदा. एलआयसीची तत्काळ वार्षिकी देणारी जीवन अक्षय योजना, डीफर्ड पेन्शन योजनांमध्ये जीवन शांती योजना, खासगी विमा कंपन्यांच्या विविध पेन्शन योजना, सरकारी योजनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली. गुंतवणुकीमध्ये शेअर, विविध प्रकारचे बाँड, म्युच्युअल फंड यांसारखे गुंतवणूक प्रकार समाविष्ट होतात.जोखीम व्यवस्थापन : तुमच्या निवृत्ती योजनेवर परिणाम करणाऱ्या जोखमींचे मूल्यांकन करा. उदा. शेअर बाजारातील अस्थिरता, चलनवाढ, रेपो दरात होणारे बदल, जागतिक युद्धाच्या बातम्या, आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारे बदल, तुमच्या बचतीचे संरक्षण करण्यासाठी विविधता आणि विमा क्षेत्रातील बदल यांसारख्या घटकांचा विचार करा. नियमित देखरेख आणि समायोजन : तुमच्या आर्थिक परिस्थितीतील बदल, उद्दिष्टे किंवा बाह्य घटकांचा विचार करण्यासाठी निवृत्ती योजनेचा नियमितपणे आढावा घ्या आणि अपडेट करा. यामुळे तुमची निवृत्ती योजना योग्य मार्गावर राहील आणि तुमच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहील..Premium|ITR Foreign Investment: आयटीआर भरताना परदेशी गुंतवणुकीचं काय करायचं?.निवृत्ती योजनेत पारंपरिक विमा योजना पेन्शन प्लॅन्स, अपघात विमा (तुम्ही निवृत्तीनंतर पैसे कमवत असाल तर) मेडिक्लेम, त्यात गंभीर आजारांसाठी असणारा रायडर. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडमधील (सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी) गुंतवणूक, बँकांमधील पाच वर्षांची मुदत ठेव योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम. .पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडाचे महत्त्व या फंडात किमान पाचशे रुपये, तर सध्याच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक आर्थिक वर्षात कमाल दीड लाख रुपये जमा करता येतात. ही रक्कम आर्थिक वर्षभरात कधीही अनेकदा किंवा एकरकमीदेखील जमा करता येते. पीपीएफ खात्याचा फायदा म्हणजे त्यातील गुंतवणूक पूर्णपणे जोखीममुक्त असते. या गुंतवणुकीवर परताव्याची हमी सरकार देते. त्यामुळे ही गुंतवणूक १०० टक्के सुरक्षित आहे. केंद्र सरकार सध्या बाजारामध्ये अस्तित्वात असलेल्या व्याजदरांच्या आधारे पीपीएफचे व्याजदर ठरवते. जुलै ते सप्टेंबर २०२५ या तिमाहीकरिता ७.१ टक्के व्याजदर आहे. पीपीएफचा आणखी एक फायदा म्हणजे या गुंतवणुकीला EEE हा फायदा मिळतो. येथे ट्रिपल ई म्हणजे खातेदाराने गुंतवलेल्या पैशांवर कोणताही कर नाही, त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर कोणताही कर नाही आणि खात्याची मुदत संपल्यावर मिळणाऱ्या मुद्दल रकमेवरदेखील कोणताही कर नाही. म्हणून करबचतीच्या बाबतीत पीपीएफ ही एक उत्तम योजना मानली जाते..Premium| Financial Discipline: तुम्हीही खर्चाच्या चक्रात अडकला आहात का? मग अशी करा बचत....म्युच्युअल फंड गुंतवणूकअसे म्हणतात, की शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे म्हणजे कड्यावरून उडी मारण्यासारखे आहे. म्युच्युअल फंडामध्ये डोळसपणे गुंतवणूक केली आणि कड्यावरून उडी मारली तरी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीची जाळी तुम्हाला खाली पडू देणार नाही. यात बऱ्याच गुंतवणूकदारांना ‘एसआयपी’ प्रकार माहीत आहे. याशिवाय निवृत्तीनंतर तुमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात निवृत्ती निधी जमा असल्यास तो ‘एसडब्ल्यूपी’ म्हणजेच सिस्टीमॅटिक विड्रॉवल प्लॅनप्रमाणे (Systematic Withdrawal Plan) नियोजन फायदेशीर असते. या प्लॅनमध्ये गुंतवणुकीबाबत नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटरची मदत घ्यावी.शेअर बाजारातदेखील तुमच्या जोखीम क्षमतेनुसार गुंतवणूक करायला हरकत नाही. स्वत: अभ्यास करून किंवा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागाराची मदत घेऊन शक्यतो दीर्घकालीन गुंतवणूक करावी. कोणतीही गुंतवणूक करताना महागाईचा दर लक्षात घ्यावा. तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीवर महागाईच्या दरापेक्षा जास्त परतावा मिळणे अपेक्षित आहे..निवृत्ती नियोजन का महत्त्वाचे? निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात तुमची इच्छित जीवनशैली टिकवून ठेवण्यास मदत करते. विशिष्ट आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करून गृहखरेदी, आरोग्य सेवा, आरोग्य विमा, प्रवास आणि इतर खर्च यांसारख्या घटकांचा विचार करून तुम्ही तुमच्या जीवनशैलीला आधार देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पैशांचा अंदाज (निवृत्तीसाठीचा निधी) बांधू शकता. निवृत्ती नियोजन आर्थिक सुरक्षिततेची खात्री करून उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता आणि कर्जे यांसह सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करून तुम्हाला तुमची बचत आणि गुंतवणूक क्षमता याविषयीची स्पष्ट कल्पना देते. निवृत्ती नियोजन केल्यामुळे तुम्ही महागाईशी लढा देऊ शकता, संपत्तीचा वारसा मागे ठेवू शकता, चांगली जीवनशैली राखून जगू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी 