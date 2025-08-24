Premium|Passive Investing : पॅसिव्ह गुंतवणुकीत वाढ कशामुळे?

वंदना त्रिवेदी ‘ईटीएफ’ आणि इंडेक्स फंडमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूक करणे अधिक सोपे आणि सर्वसमावेशक होत आहे. पूर्वी उपयुक्त पर्याय किंवा पूरक गुंतवणूक म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या पॅसिव्ह गुंतवणूक पद्धती आता हळूहळू मुख्य प्रवाहात येत आहेत. साधेपणा, पारदर्शकता आणि कमी खर्च या तीन प्रमुख वैशिष्ट्यांमुळे या गुंतवणुकीकडे नव्या पिढीतील गुंतवणूकदारांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. या पद्धतीचा आढावा घेणारा हा लेख....गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील गुंतवणुकीचे चित्र झपाट्याने आणि मूलभूत पातळीवर बदलत आहे. जून २०२५ पर्यंतच्या ‘ॲम्फी’च्या ताज्या अहवालानुसार, सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूकदारांचे ‘एयूएम’ (ॲसेट्स अंडर मॅनेजमेंट) पॅसिव्ह फंडांमध्ये गुंतवले गेले आहेत. महिन्याला सरासरी तीन टक्के वाढ होत असून, संपूर्ण म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेपैकी (एयूएम) सुमारे १७ टक्के हिस्सा या पॅसिव्ह फंडांचा आहे. ही केवळ वाढ नसून, भारतीय गुंतवणूकदारांचा संपत्तीनिर्मितीचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे हे मोठे लक्षण आहे. पूर्वी उपयुक्त पर्याय किंवा पूरक गुंतवणूक म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या पॅसिव्ह गुंतवणूक पद्धती आता हळूहळू मुख्य प्रवाहात येत आहेत. साधेपणा, पारदर्शकता आणि कमी खर्च या तीन प्रमुख वैशिष्ट्यांमुळे या गुंतवणुकीकडे नवीन पिढीतील गुंतवणूकदारांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. .पॅसिव्ह गुंतवणुकीचा प्रवासभारतामध्ये पॅसिव्ह गुंतवणुकीचा प्रवास टप्प्याटप्प्याने घडला असून, या वाटचालीत अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार पडले आहेत. २०१०च्या सुरुवातीच्या काळात ईटीएफ आणि इंडेक्स फंड हे किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये फारसे परिचित नव्हते. तेव्हा योजनांची मर्यादित उपलब्धता- मुख्यत्वे ‘निफ्टी फिफ्टी’ आणि बीएसई ‘सेन्सेक्स’वर आधारित- पॅसिव्ह गुंतवणुकीबाबत कमी जागरूकता आणि पारंपरिक अॅक्टिव्ह फंडवरील विश्वासामुळे पॅसिव्ह गुंतवणूक फंड केवळ काठावरच राहिले होते. सरकारच्या ‘ईटीएफ’च्या माध्यमातून निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयामुळे आणि ‘ईपीएफओ’ने इक्विटी ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पॅसिव्ह गुंतवणुकीकडे अधिक लक्ष वेधले गेले. ‘सेबी’ या नियामक संस्थेनेही कालांतराने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून पॅसिव्ह फंड गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन अधिक सोपे केले. त्याचा परिणाम असा झाला, की आज म्युच्युअल फंड कंपन्या विविध प्रकारचे पॅसिव्ह फंड बाजारात आणू लागल्या आहेत. याच वेळी फिनटेक प्लॅटफॉर्मच्या उदयामुळे या उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक सोयीचे आणि सहज उपलब्ध झाले आहे. मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून गुंतवणूकदार आता सहज ईटीएफ आणि इंडेक्स फंड खरेदी करू शकतात आणि त्यांचे निरीक्षण करू शकतात. नियामकांचा पाठिंबा, संस्थात्मक गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड उद्योगाचे पॅसिव्ह गुंतवणुकीबाबत वाढते शिक्षण आणि तंत्रज्ञानातील नवोपक्रम यांच्या संयोगामुळे पॅसिव्ह फंड आता केवळ मर्यादित पर्याय न राहता मुख्य गुंतवणूक पर्याय बनले आहेत..वाढीला गती मिळण्याची कारणेयामागे काही ठळक कारणे आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे पॅसिव्ह फंडचा खर्च कमी असतो. ‘ईटीएफ’ आणि इंडेक्स फंडचे खर्च प्रमाण (एक्स्पेन्स रेशो) बहुतांश इतर गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत खूप कमी असते. त्यामुळे खर्चाविषयी जागरूक असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी हे अधिक आकर्षक ठरतात.दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गुंतवणूकदारांची वाढती प्रगल्भता. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय गुंतवणूकदारांनी पोर्टफोलिओमध्ये विविधता असणे, दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करणे आणि वारंवार खरेदी-विक्री किंवा बाजाराच्या वेळेसाठी अंदाज बांधण्याचे धोके ओळखले आहेत. शिवाय, गुंतवणुकीवरील खर्च अंतिम परताव्यावर किती परिणाम करतो, हेदेखील गुंतवणूकदार समजू लागले आहेत. या सगळ्या बाबतीत पॅसिव्ह फंड हे नैसर्गिकरीत्या फायदेशीर ठरतात. ते बाजारातील व्यापक सहभाग देतात, एका ठिकाणी जास्त गुंतवणूक होण्याचा धोका कमी करतात आणि बाजारातील वाढीचा सातत्यपूर्ण लाभ देतात..तंत्रज्ञान क्रांतीनेही या वाढीत महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. फिनटेक कंपन्या आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूक प्रक्रिया खूपच सोपी केली आहे. ‘सॅशे इन्व्हेस्टिंग’ अर्थात थोड्या थोड्या रकमेने नियमित गुंतवणूक करण्याची सवय (एसआयपीद्वारे पॅसिव्ह फंडमध्ये) वाढीस लागली आहे. यामुळे नवशिक्या गुंतवणूकदारांसाठी प्रवेश सुलभ झाला आहे आणि शिस्तबद्ध गुंतवणुकीची सवय लागली आहे. याशिवाय, विविध वितरण मॉडेलमुळे पॅसिव्ह फंड केवळ महानगरांपुरते मर्यादित न राहता टियर टू आणि टियर थ्री शहरांमध्येही पोहोचले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा पाया मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे आणि त्याचा थेट परिणाम या फंडच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकप्रियतेवर दिसून येतो..इनोव्हेशनमुळे पॅसिव्ह क्षेत्राचा विस्तारपॅसिव्ह गुंतवणूक आता केवळ व्यापक बाजार निर्देशांकापुरती मर्यादित नाही. नव्या इनोव्हेशन्समुळे स्मार्ट बीटा फंडचा समावेश झाला आहे. ते कमी अस्थिरता, दर्जा, मूल्य किंवा गती यांसारख्या घटकांवर आधारित निर्देशांकांचे अनुकरण करतात आणि पॅसिव्ह गुंतवणुकीला अधिक सूक्ष्म आणि सखोल दृष्टिकोन प्रदान करतात. आंतरराष्ट्रीय ‘ईटीएफ’च्या माध्यमातून भारतीय गुंतवणूकदारांना जागतिक स्तरावर वैविध्याची संधी मिळते. त्यामुळे ते परदेशी बाजारपेठा आणि चलनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात आणि तेही थेट परदेशी गुंतवणुकीतील गुंतागुंतीशिवाय. सोने आणि चांदी यांसारख्या कमोडिटी आधारित ‘ईटीएफ’ आणि फंड ऑफ फंड्स यांनीही गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे. तसेच, आरोग्यसेवा, ग्राहकवर्ग आणि इतर विशिष्ट थीमवर लक्ष केंद्रित करणारे थीमॅटिक इंडेक्स फंडही लोकप्रिय होत आहेत..गतीतून प्रगल्भतेकडे..भारतामधील पॅसिव्ह गुंतवणूक ही केवळ तात्पुरती फॅशन नाही, तर एक धोरणात्मक आणि संरचनात्मक बदल आहे. ईटीएफ आणि इंडेक्स फंडमागील सातत्यपूर्ण वाढीची गती दर्शवते, की ही स्ट्रॅटेजी अनेक गुंतवणूक पोर्टफोलिओचा पाया बनत आहे. बाजार अधिक प्रगल्भ होत असताना, पॅसिव्ह गुंतवणूक आपला ठसा अधिक खोलवर उमटवणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना सोप्या, पारदर्शक आणि कमी खर्चिक मार्गांनी संपत्ती वाढवण्यास मदत मिळेल. या विकसित होत असलेल्या परिदृश्यामुळे गुंतवणूकदारांना बाजारात अधिक सुलभता आणि आत्मविश्वासाने सहभागी होण्याची संधी मिळते. या वाढीला आणखी वेग देण्यासाठी, पॅसिव्ह फंडांमध्ये गुंतवणूक प्रोत्साहन देणारी कोणतीही धोरणात्मक पावले (उदाहरणार्थ- ईएलएसएस योजनेप्रमाणे करसवलती) भारतीयांच्या बचतीचा स्वभाव बदलून त्यांना फक्त स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या पोर्टफोलिओऐवजी संपत्ती निर्माण करणाऱ्या पॅसिव्ह इक्विटी फंडांकडे वळवू शकतील..उद्योगासाठी याचा अर्थ काय?पॅसिव्ह फंडांच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारतातील अॅसेट मॅनेजमेंट उद्योग मोठ्या प्रमाणात रूपांतरित होत आहे. म्युच्युअल फंड कंपन्या त्यांच्या पॅसिव्ह योजनांच्या पर्यायांचा विस्तार करत आहेत आणि गुंतवणूकदारांमध्ये पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजीचे फायदे आणि योग्य वापर याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शिक्षणावर भर देत आहेत.सल्लागार आणि वितरणकर्तेदेखील याला अनुसरून बदलत आहेत. ते अनेकदा पॅसिव्ह फंड इतर गुंतवणूक पद्धतींसोबत मिसळून विविध गरजा पूर्ण करणारे संतुलित पोर्टफोलिओ तयार करत आहेत. या बदलांमध्ये पारदर्शकता, कमी खर्च आणि दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीवर भर वाढत आहे. गुंतवणूकदारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, उद्योगाचा फोकस आता त्याच्या भल्यासाठी काम करण्यावर केंद्रित होत आहे.(लेखिका अॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या संस्थात्मक व्यवसाय आणि पॅसिव्ह गुंतवणूक विभागाच्या प्रमुख आहेत.) 