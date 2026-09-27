छंदच बनला व्यवसाय! २१व्या वर्षी महिन्याभरात २.६४ कोटींची उलाढाल, तरुणाने असं काय केलं?

वयाच्या २१व्या वर्षी अनेकजण शिक्षण, नोकरी किंवा करिअरमध्ये काय करायचं याचाच विचार करत असतात. पण ब्रिटनमधील तरुणाने आपल्या छंदाचे रुपांतर व्यवसायत केलं. विशेष म्हणजे यातून त्याने मोठी कमाईसुद्धा केलीय. रॉबी कार्टराइट याने आपल्या स्नीकर्सच्या छंदाचं व्यवसायात रूपांतर केलं. रॉबी हा ‘Yorkshire Trainers’चा संस्थापक आहे. त्याच्या व्यवसायाने मे महिन्यात एका महिन्यात २ लाख ८० हजार डॉलरपेक्षा जास्त म्हणजेच सुमारे २.६४ कोटी रुपयांची उलाढाल केली. हा आकडा रॉबीची वैयक्तिक कमाई किंवा नफा नसून कंपनीने केलेल्या एकूण विक्रीचा आहे..रॉबीने लहानपणीच वस्तू खरेदी करून त्या विकण्यास सुरुवात केली होती. कँडी बार आणि फिजेट स्पिनरसारख्या वस्तू तो विकायचा. एका शालेय उपक्रमात त्याने १० डॉलरची गुंतवणूक करून १००० डॉलरपेक्षा जास्त नफा मिळवला होता. वयाच्या १४व्या वर्षी त्याने स्नीकर्सची खरेदी-विक्री सुरू केली. eBay वर स्वस्तात चांगले स्नीकर्स शोधणे आणि खास रिलीज होणाऱ्या शूजसाठी दुकानाबाहेर तासन्तास थांबणे हेच उद्योग रॉबी करायचा..सरकारने माझ्या मागण्या मान्य केल्या, ३० दिवसांचा रिचार्ज, डेटाशिवाय प्लान मिळणार; राघव चड्ढांची पोस्ट.२०० डॉलरचे स्नीकर्स थेट १००० डॉलरलारॉबी अनेकदा सुमारे २०० डॉलरला स्नीकर्स खरेदी करायचा आणि मागणी वाढल्यानंतर तेच स्नीकर्स त्याच दिवशी १००० डॉलरपर्यंत विकायचा. मिळालेला पैसा पुन्हा स्नीकर्स खरेदी करण्यासाठी वापरला. वयाच्या १७व्या वर्षी त्याने या कामात पूर्णवेळ लक्ष देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर हा छंद हळूहळू मोठ्या व्यवसायात बदलला..स्नीकर्सच्या रीसेलिंगचा मोठा बाजारस्नीकर्सच्या रीसेलिंगमध्ये मर्यादित संख्येत उपलब्ध असलेले किंवा जास्त मागणी असलेले शूज मूळ किमतीत खरेदी करून नंतर जास्त किमतीत विकले जातात. मात्र खरेदी-विक्रीतील संपूर्ण फरक नफा नसतो. प्लॅटफॉर्म फी, शिपिंग, कर, तपासणी आणि स्टोरेजचा खर्चही यात असतो. StockXच्या अंदाजानुसार जागतिक स्नीकर्स रीसेल बाजार २०३०पर्यंत ३० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो..सोशल मीडियामुळे व्यवसायाला प्लॅटफॉर्मआता स्नीकर्सची खरेदी-विक्री केवळ दुकानांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. Instagram, TikTok, YouTube आणि लाइव्हस्ट्रीमिंगच्या माध्यमातून विक्रेते थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे स्नीकर्स रीसेलिंग हा केवळ महागडे शूज खरेदी करून विकण्याचा व्यवसाय राहिलेला नाही तर तो फॅशन, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन कॉमर्सशी जोडला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.