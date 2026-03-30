रुपयाचा नवा नीचांक! डॉलरच्या तुलनेत ९५ रुपयांवर, अनेक वस्तू होणार महाग?

आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झालीय. याचा परिणाम आता भारतीय चलनावरही झाला आहे. भारतीय चलन बाजारवर जागतिक अस्थिरतेचा दबाव असून सोमवारी रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत मोठी घसरण झाली. यामुळे रुपयाने नवा नीचांक गाठत ९५ रुपयांचा टप्पा ओलांडला. रुपया गेल्या आठवड्यात घसरण थांबवत १.२५ रुपयांनी वधारला होता. पण ही वाढ फार काळ टिकली नाही..पहिल्यांदाच रुपया ९५ रुपये प्रति डॉलरपेक्षा खाली गेला आहे. रुपयाची घसरण चिंताजनक असून तो ९५.१४ रुपयांवर पोहोचलाय. आज बाजार उघडताच रुपयाने उसळी घेत १ टक्के वाढ नोंदवली होती. तेव्हा रुपया ९३.६० रुपये प्रति डॉलर झाला होता..Claude Mythos Leak : सायबर कंपन्यांना धक्का! AI क्लॉड मिथोस लीकमुळे शेअर मार्केट कोसळले; एका दिवसात १४.५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान.काय परिणाम? रुपयाच्या घसरणीमुळे परदेशवारी करणाऱ्यांना फटका बसू शकतो. तसंच आयात महाग झाल्यानं कंपन्यांकडून उत्पादनांच्या किंमती वाढवल्या जातात. परिणामी खाद्य तेल, मोबाईल, गॅजेट्स, आयात केलेली औषधे, गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी वस्तू महाग होऊ शकतात..रुपयाची घसरण का होतेय?परदेशी गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्यानं रुपयाची घसरण होत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक काढून घेतल्यानं डॉलरची मागणी वाढते आणि त्याचा दबाव रुपयावर पडतो..कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीही रुपयाच्या घसरणीला कारणीभूत आहेत. भारतात लागणाऱ्या तेलाचा बहुतांश साठा हा आयात केला जातो. त्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्यास डॉलरमध्ये होणारा खर्च वाढतो. यातून व्यापारी तूट वाढल्यानं रुपयाची घसरण होते..अमेरिकेचा डॉलर वधारल्यानं आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळे रुपया कमकुवत होतो. याशिवाय भारताची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त असल्यानंही डॉलरची मागणी वाढते. याचाही रुपयाच्या किंमतीवर परिणाम होतो.