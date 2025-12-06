Sakal Money

Rupee vs Dollar : रुपया रोज का घसरतोय? डॉलर एवढा का महागतोय? त्यामुळे सोन्याचे भाव का वाढतात? जाणून घ्या पैशाच्या ABCD मागचं सत्य

Week Rupee : जागतिक बाजारातील हलचालींचा भारतावर मोठा परिणाम होत आहे. काही दिवसातच डॉलर 100 रुपये पार जाईल का? तुमच्या पैशाची किंमत कोण ठरवतो? हे प्रश्न सामान्यांना पडत आहेत.
Dollar and rupees

Dollar to Rupee : सौ बात की एक बात...सगळ्यांचा एकच प्रश्न आहे की डॉलर सेंचुरी मारणार का? डॉलर 100 रुपयांच्या पुढे जाणार का? हे समजून घेण्यासाठी आधी हे समजावं लागेल की रुपयेाची किंमत किंवा डॉलरची किंमत ठरते कशी? कोण बँकांना सांगतं की आज डॉलरचा रेट एवढा असणार? आणि जर रुपया घसरत असेल, तर तो का घसरत आहे? डॉलर का महाग होतोय आणि रुपया का स्वस्त पडतोय?

