Rupee vs Dollar : रुपया रोज का घसरतोय? डॉलर एवढा का महागतोय? त्यामुळे सोन्याचे भाव का वाढतात? जाणून घ्या पैशाच्या ABCD मागचं सत्य

Dollar to Rupee : सौ बात की एक बात...सगळ्यांचा एकच प्रश्न आहे की डॉलर सेंचुरी मारणार का? डॉलर 100 रुपयांच्या पुढे जाणार का? हे समजून घेण्यासाठी आधी हे समजावं लागेल की रुपयेाची किंमत किंवा डॉलरची किंमत ठरते कशी? कोण बँकांना सांगतं की आज डॉलरचा रेट एवढा असणार? आणि जर रुपया घसरत असेल, तर तो का घसरत आहे? डॉलर का महाग होतोय आणि रुपया का स्वस्त पडतोय?.रुपया ‘घसरतो’ म्हणजे नक्की काय होतं?रुपया घसरतो म्हणजे डॉलर महाग होतो. जसं बाजारात टोमॅटो कमी येतात तर ते महाग होतात; तसंच डॉलरच होत.डॉलर महाग होण्यामागे दोन कारणं असतात:बाजारात डॉलर कमी येत आहेत, किंवाडॉलर खरेदी करणाऱ्यांना जास्त डॉलर हवे असतात किंवा दोन्ही गोष्टी एकत्र होत असतात. सेंचुरी मारणार का? डॉलर 100 रुपयांच्या पुढे जाणार का? हे समजून घेण्यासाठी आधी हे समजावं लागेल की रुपयेाची किंमत किंवा डॉलरची किंमत ठरते कशी? कोण बँकांना सांगतं की आज डॉलरचा रेट एवढा असणार? आणि जर रुपया घसरत असेल, तर तो का घसरत आहे? डॉलर का महाग होतोय आणि रुपया का स्वस्त पडतोय?.भारतामध्ये डॉलर कसा येतो? आपल्या देशात डॉलर छापला जात नाही तर तो बाहेरून येत असतो. या बाहेरून येणाऱ्या डॉलरचे चार स्त्रोत आहेत,विदेशी गुंतवणूकदार भारतात फॅक्टरी लावतात, शेअर्स खरेदी करतात अशावेळी डॉलर येतात.परदेशात राहणारे भारतीय आपल्या घरी पैसे पाठवतात. तो पैसा ते डॉलरमध्ये पाठवतात.विदेशी पर्यटक भारतात खर्च येतात. त्यावेळी ते डॉलर देऊन रुपया घेतात त्यातून डॉलर येतात.आणि यातील शेवटचा आणि सर्वात मोठा स्रोत म्हणजे निर्यात (एक्सपोर्ट) करून मिळणारा डॉलर. भारत माल किंवा सेवा (जसे की IT सेवा) परदेशात देतो आणि त्याची पेमेंट डॉलरमध्ये घेत असतो. पण सध्या भारतात येणारा डॉलर कमी झाला आहे. .भारतामध्ये डॉलर कमी का येत आहेत?1. विदेशी गुंतवणुकीत घटअमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने अमेरिकन कंपन्यांवर दबाव आणला की भारतासारख्या देशांत गुंतवणूक करू नका तर अमेरिकेतच गुंतवा. यामुळे भारतात येणारी परकीय गुंतवणूक (FDI) कमी झाली आहे. 2. शेअर बाजारात विदेशी गुंतवणूक कमीपूर्वी विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय मार्केटकडे आकर्षित होत होते, पण आता तशी वाढ दिसत नाही.3. अमेरिकेतील व्याजदर वाढअमेरिकेत आता गुंतवणुकीवर जास्त व्याज मिळत असल्याने गुंतवणूकदारांनी भारतातून पैसा काढून अमेरिकेत गुंतवणूक सुरू केली. अशावेळी त्यांनी बाहेर जाताना रुपया देऊन डॉलर लागतात. त्यामुळे डॉलरची खरेदी झाली आणि भारतीय बाजारात डॉलर कमी झाले. 4. ट्रम्पचे 50% टॅरिफअमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50% आयात शुल्क लावले. पूर्वी 100 डॉलरची वस्तू 100 डॉलरमध्ये मिळत होती; आता 150 डॉलरला मिळू लागली. म्हणून अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातून माल घेणं कमी केलं आणि व्हिएतनाम, बांग्लादेशकडे वळल्या. यामुळे भारताचा एक्सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात घटला आणि डॉलर येण कमी झाले..डॉलरची मागणी जास्त का वाढली?1. कच्चे तेल (Crude Oil)भारताला तेल लागतेच. रशियाकडून तेल घेताना डॉलर लागत नव्हता, पण आता रशियाकडून खरेदी कमी झाली आहे. मग आता इतर देशांकडून तेल घ्यावं लागतं आणि त्यासाठी डॉलरने पेमेंट करावी लागते. म्हणून डॉलरची मागणी वाढली.2. अमेरिकेत गुंतवणुकीसाठी डॉलरची गरजट्रम्पच्या टॅरिफदरांमुळे अनेक कंपन्या अमेरिकेत गुंतवणूक करत आहेत. त्यासाठी त्यांना डॉलर लागतात..Bank Account Rule : RBI चा मोठा निर्णय! मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही, झिरो बॅलेन्स खात्यावरही मिळणार प्रीमियम बँकिंग सुविधा.सोन्याचा भाव डॉलर महाग होण्याचे कारण आहे का?जगभरातील अनिश्चिततेच्या वातावरणात सोने नेहमीच महाग होते, कारण लोक सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याकडे वळतात. भारतात सोने विदेशातून आयात केले जाते आणि त्यासाठी पेमेंट डॉलरमध्येच केली जाते. त्यामुळे सोने महाग झाले की त्यासाठी अधिक डॉलर लागतात आणि त्यामुळे रुपया घसरतो. .रिझर्व्ह बँकेची भूमिका काय ?लोक विचारतात, रुपया घसरला मग रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करून फॉरेन रिजर्व्ह मधून डॉलर बाजारात का टाकत नाही? रिझर्व्ह बँकेकडे मोठे फॉरेन रिजर्व्ह आहेत. पण बँक लगेच बाजारात डॉलर टाकत नाही कारण, यामुळे निर्यात वधू शकते. .Crop Insurance : आजचा एक निर्णय शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान टाळू शकतो; शासनाचा ‘तो’ विमा अजून घेतला नसेल तर….एक्सपोर्ट वाढल्याने काय होईल? कमजोर रुपयाचा एक फायदा आहे यात एक्सपोर्ट वाढू शकतो. म्हणजे जर डॉलर 80 रुपये असेल तर 10 डॉलरच्या वस्तूवर 800 रुपये मिळतात. डॉलर 90 रुपये झाला तर त्याच वस्तूवर 900 रुपये मिळतात.मग कंपनी त्या वस्तूचा भाव 10 डॉलरऐवजी 9 डॉलर करू शकते तरीही तिला जवळजवळ 810 रुपये मिळतात. याचा परिणाम म्हणजे परदेशात भारतीय माल स्वस्त पडतो, मागणी वाढते आणि त्यामुळे निर्यात वाढते आणि शेवटी देशात पुन्हा डॉलर येऊ लागतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.