Samsung Success Story: कधी मासे आणि नूडल्स विकायची! आज अब्जावधी डॉलरचं टेक साम्राज्य; Samsung च्या यशाचं गुपित काय?

Samsung From Grocery Store To Global Brand: आज स्मार्टफोन, टीव्ही, लॅपटॉप, चिप्स आणि विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या क्षेत्रात जगभरात एक नाव आवर्जून घेतलं जात ते म्हणजे Samsung. विशेषतः गॅलक्सि स्मार्टफोनमुळे कंपनीने जागतिक बाजारपेठेत आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. 2025 मध्ये Samsung ने जगभरात तब्बल 24 कोटींहून अधिक स्मार्टफोनची विक्री करत बाजारपेठेत अंदाजे 18.2 टक्के बाजारहिस्सा मिळवला. त्यामुळे आज ह्या कंपनीचे बाजारमूल्य शेकडो अब्ज डॉलर्समध्ये असून दक्षिण कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेतही तिचा मोठा वाटा आहे..छोट्या दुकानातून प्रवासाची सुरुवातSamsung ची सुरुवात मात्र अत्यंत साध्या पद्धतीने झाली होती. 1938 मध्ये दक्षिण कोरियातील उद्योजक ली ब्युंग-चुल यांनी एका छोट्या भाड्याच्या दुकानातून व्यवसाय सुरू केला. या दुकानात ते तांदूळ, पीठ, साखर, नूडल्स आणि मासे यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू विकत होते.व्यवसाय वाढवण्यासाठी त्यांनी केवळ किराणा विक्रीवर अवलंबून न राहता इतर क्षेत्रांकडेही लक्ष दिले. ग्राहकांच्या गरजा ओळखून त्यांनी विमा सेवा तसेच व्यापाराशी संबंधित इतर उपक्रम सुरू केले..Loan EMI Tips: कर्ज लवकर फेडण्यासाठी या 4 स्मार्ट टिप्स फॉलो करा! नवीन लोन घेताना 'या' 10 चुका अजिबात करू नका.निर्यात व्यवसायातून विस्तारकाळानुसार ली ब्युंग-चुल यांनी कोरियाबाहेरील बाजारपेठांचा शोध घेतला. त्यांनी नूडल्स, सुकवलेले मासे आणि इतर खाद्यपदार्थांची निर्यात सुरू केली. यामुळे कंपनीचा व्यवसाय झपाट्याने वाढू लागला.1950 च्या दशकात Samsung ने विमा, आयात-निर्यात आणि वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये पाऊल ठेवले. या विस्तारामुळे कंपनीला मोठी आर्थिक ताकद मिळाली..इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात प्रवेशभविष्यातील संधी ओळखून ली ब्युंग-चुल यांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला. 1969 मध्ये Samsung Electronics ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्मितीला सुरुवात केली.1970 च्या दशकात एका जपानी भागीदार कंपनीच्या सहकार्याने Samsung ने आपला पहिला ब्लॅक & व्हाइट टीव्ही बाजारात आणला. या उत्पादनाला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि इथूनच खऱ्या अर्थाने कंपनीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रवासाला वेग मिळाला..मोबाईल उद्योगातील आव्हानेटीव्ही व्यवसायातील यशानंतर Samsung ने दूरसंचार म्हणजेच मोबाइल क्षेत्रात प्रवेश केला. 1980 च्या दशकात कंपनीने मोबाईल फोन निर्मितीवर काम सुरू केले आणि काही वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर आपले सुरुवातीचे मोबाईल मॉडेल बाजारात आणले. मात्र सुरुवातीच्या फोनमध्ये अनेक तांत्रिक समस्या होत्या. त्यामुळे ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. कंपनीसमोर विश्वासार्हता टिकवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले..कठोर निर्णयग्राहकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेत Samsung च्या नेतृत्वाने उत्पादनांच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. दोषपूर्ण उत्पादनांबाबत कठोर भूमिका घेत कंपनीने सुधारणा प्रक्रिया राबवली आणि ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले.याच गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोनामुळे Samsung ने पुढील काळात स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, टीव्ही आणि इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवले..Bank News: 30 जूननंतर जुन्या ₹10, ₹20, ₹50 आणि ₹100 च्या नोटा बंद होणार? बँक ऑफ महाराष्ट्र ने दिले मोठे स्पष्टीकरण .आजचा Samsungआज Samsung ही केवळ स्मार्टफोन कंपनी नसून जगभरातील लाखो लोकांना रोजगार देणारी आणि अनेक तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेली बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. छोट्या किराणा दुकानातून सुरू झालेला हा प्रवास आज तब्बल 133 लाख कोटी रुपयांच्या कंपनीत रूपांतरीत झाला आहे. भरातील Reliance कंपनीशी तुलना करता Samsung सुमारे 7.5 पट मोठी कंपनी आहे. त्यामुळे Samsung आज जगातील सर्वात प्रभावशाली तंत्रज्ञान साम्राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.