AI Impact on IT Jobs: जर्मनीतील आघाडीची सॉफ्टवेअर कंपनी SAP जवळपास 10 हजार कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याच्या विचारात आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वाढता वापर आणि कंपनीच्या व्यवसायात होत असलेले बदल लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कंपनी आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा विचार करत असल्याचे मीडिया रीपोर्ट मध्ये सांगितले आहे. मार्केटवॅल्यूनुसत SAP ही युरोपमधील सर्वात मोठी सॉफ्टवेअर कंपनी आहे..कारण काय?या कर्मचारी कपातीबाबत सध्या प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे फाइनेंशियल टाइम्सच्या अहवालात नमूद करण्यात आले. अद्याप कंपनीने हा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांसमोर अधिकृतपणे मांडलेला नाही. मात्र, ही कपात झाल्यास AI चा वाढता प्रभाव आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे व्यवसायाची रचना बदलणाऱ्या युरोपमधील मोठ्या कंपन्यांमध्ये SAP चाही समावेश होईल.SAP सध्या आपल्या व्यवसायात महत्त्वाचे बदल करत आहे. क्लाउड-आधारित सेवा वाढवणे आणि सॉफ्टवेअरमध्ये AI तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे, यावर कंपनीचा भर आहे. पारंपरिक सॉफ्टवेअर लायसन्सिंग मॉडेलऐवजी सबस्क्रिप्शनवर आधारित क्लाउड सेवा आणि AI-सक्षम सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्सकडे कंपनीचा कल वाढत आहे..PF Rule Change: पीएफचे नियम बदलले! आता 90% रक्कम काढता येणार, फक्त 2 महिन्यांची अट; नेमकं काय बदललं?.याआधीही 10 हजार कर्मचाऱ्यांची कपातSAP ने 2024 मध्येही मोठ्या पुनर्रचनेची घोषणा केली होती. या प्रक्रियेत जवळपास 10 हजार कर्मचारी कमी करण्यात आहे होते. मात्र, त्यानंतर कंपनीने नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती केल्यामुळे एकूण कर्मचारी संख्या पुन्हा सुमारे 1 लाख 13 हजारांवर पोहोचली. कंपनीचे मुख्य आर्थिक अधिकारी डोमिनिक असाम यांनीही अलीकडेच भविष्यात कर्मचारी संख्येत आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे संकेत दिले होते..कंपनीचा महसूल वाढला, तरी कर्मचारी कपात?विशेष म्हणजे, कर्मचारी कपातीच्या चर्चेदरम्यान SAP च्या आर्थिक कामगिरीत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. कंपनीने तिसऱ्या तिमाहीत 10.3 अब्ज युरोचा महसूल मिळवला. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 13 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यापैकी 6.7 अब्ज युरोचा महसूल क्लाउड सेवांमधून मिळाला. यासोबतच कंपनीचा निव्वळ नफाही वार्षिक आधारावर 11 टक्क्यांनी वाढून 2.3 अब्ज युरो झाला आहे..Gold Rate Today: सोनं 35,000 रुपयांनी महागलं! लग्नसराईत खरेदीदारांची चिंता वाढली; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?.भारतीय कर्मचाऱ्यांवरही परिणाम होणार?SAP चे जगभरातील 78 देशांमध्ये कार्यालयीन कामकाज आहे. भारतातही कंपनीची ऑफिस असून नवी दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगळुरू, मुंबई, पुणे, हैदराबाद आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये आहेत. भारतात कंपनीचे सुमारे 18 हजार कर्मचारी काम करतात, असा अहवालात उल्लेख आहे.त्यामुळे प्रस्तावित कर्मचारी कपातीचा भारतातील कर्मचाऱ्यांवरही परिणाम होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, भारतातील कोणत्या कार्यालयांमध्ये किंवा विभागांमध्ये कपात होऊ शकते, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या संभाव्य कपातीबाबत विचारणा केली असता, कंपनीने अंदाज आणि अटकळींवर भाष्य करण्यास नकार दिल्याची बातमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.