Premium|Property Sale: साठेखत-खरेदीखत समज-गैरसमज

ॲड. रोहित एरंडे rohiterande@hotmail.comएखाद्या मिळकतीमध्ये मालकीहक्क कसा मिळतो, याबाबत आपल्याकडे बरेच गैरसमज दिसून येतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच 'रमेश चंद वि. सुरेश चंद (सी.ए. क्र. ६३७७/२०२२, निकाल ता. ०१/०९/२०२५) या याचिकेवर निकाल देताना हे स्पष्ट केले, की केवळ 'पॉवर ऑफ अॅटर्नी'च्या आधारावर किंवा साठेखताच्या आधारावर विकत घेणाऱ्याला जागेमध्ये मालकी हक्क मिळत नाही. योग्य मुद्रांक शुल्क भरलेल्या नोंदणीकृत खरेदीखतानेच जागेचा मालकीहक्क प्राप्त होतो. .सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड यांनी जागेची मालकी ठरत नाही. एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकीहक्क हा कोणत्याही दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या हयातीमध्ये खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्क सोडपत्र, वाटपपत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच, योग्य ते मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरूनच बदल केला जाऊ शकतो. सातबाराचा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड यांसारख्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डने एखाद्या जागेमध्ये कोणालाही मालकी हक्क मिळत नाही किंवा कोणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेतला जात नाही. हे उतारे म्हणजे केवळ महसूल नोंदणी करणारे दस्तऐवज आहेत, असे अनेक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने; तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी दिलेले आहेत. ही कायदेशीर परिस्थिती भारतभरात सारखीच आहे. .साठेखत का खरेदीखत?खरेदीखताबरोबरच (सेल-डीड) आपण आणखी एका दस्ताबद्दल बऱ्याच वेळा ऐकले असेल, तो दस्त म्हणजे 'साठेखत'. याला 'साठेखत' का म्हणतात, याबद्दल काही माहिती आढळून आली नाही. 'साठेखता'ला इंग्रजीमध्ये 'अॅग्रीमेंट फॉर सेल' असे म्हटले जाते. हे दोन्ही करार एकसारखे वाटले, तरी त्यांमध्ये खूप फरक आहे. मालमत्तेसंबंधांमधील बहुतांशी वाद हे याच दस्तांभोवती फिरत असतात आणि हा विषय तसा मोठा आहे. या दस्तांबद्दल आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ. ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट, १८८२ या कायद्याच्या कलम ५४ अन्वये, 'सेल' म्हणजे ठरलेल्या मोबदल्यात स्थावर मिळकतीमधील मालकीहक्क देणे होय. असे खरेदीखत झाल्यावर खरेदी घेणाऱ्याला जागेमध्ये मालकीहक्क मिळतो. खरेदीखत हे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. मात्र, एखाद्या मिळकतीचे खरेदीखत करण्याआधी 'साठेखत' करण्याची पद्धत दिसून येते. साठेखत किंवा करारनामा यामुळे मिळकतीमधील मालकी हक्काचे हस्तांतर होत नाही. कलम ५४ मध्ये पुढे असेही नमूद केले आहे, की 'केवळ असा करार (साठेखत) झाला म्हणजे संबंधित मिळकतीवर (खरेदीदाराचा) कोणताही हक्क, बोजा किंवा हितसंबंध निर्माण होत नाही.' परंतु, साठेखतात मिळालेले हक्क, अधिकार हे 'असाईनमेंट डीड'द्वारे बदलता येतात..साठेखतात मालमत्तेचे वर्णन, मिळकतीच्या मालकीहक्काचा इतिहास, मोबदला किती, कसा आणि कोणत्या कालावधीमध्ये देणार, जागेचा प्रत्यक्ष व खुला ताबा कधी देणार, कागदपत्रांची पूर्तता, विविध प्रकारच्या परवानग्या लागणार असल्यास त्याची पूर्तता कोण आणि कधी करणार, खरेदीखत किती मुदतीमध्ये करणार, या अटी-शर्तींचा भंग झाल्यास विक्री करणारा आणि खरेदी करणारा यांचे अधिकार अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा स्पष्ट उल्लेख असतो. थोडक्यात, साठेखत म्हणजे एखादी स्थावर मिळकत भविष्यात काही अटी-शर्तींना अधीन राहून हस्तांतर करण्याचे, म्हणजेच खरेदीखत करून देण्याचे वचन देणारा एक करार असतो. 'रेरा' कायद्यानुसार, बिल्डर आपल्या नव्या फ्लॅटधारकांबरोबर जे पहिले अॅग्रीमेंट करतो, तो साठेखताचाच एक प्रकार आहे. कन्व्हेयन्स म्हणजेच खरेदीखत कसे करणार, हे सोसायटी करणार का अपार्टमेंट, यावर अवलंबून असते. .जागेचा ताबा कायद्याचे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे, की जागेचा ताबा असणे म्हणजे १० पैकी ९ गुण मिळण्यासारखे आहे. साठेखताच्या वेळी जागेचा ताबा द्यायचा की नाही, हे त्या-त्या व्यवहारावर अवलंबून असते आणि असा ताबा मिळाला, तरी कायद्याला अभिप्रेत असा मालकीहक्क साठेखताने मिळत नाही. परंतु, मालकीहक्काइतकाच जागेचा ताबाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. ताबाच नसेल, तर कागदोपत्री मालकीहक्काचा काय उपयोग? असो. मात्र, या बाबतीत ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टीमधील कलम ५३-अ, ज्याला 'पार्ट परफॉर्मन्स' म्हणून ओळखले जाते, ते बघणे गरजेचे ठरेल. या कलमानुसार, मिळकत खरेदी करणाऱ्याने साठेखतात नमूद केल्याप्रमाणे अटी व शर्तींची पूर्तता केली असेल आणि त्याचबरोबर या मिळकतीचा ताबाही घेतला असेल, तर मिळकत विकणाऱ्याला त्या मिळकतीचा खरेदीदाराला दिलेला ताबा परत मागता येणार नाही. परंतु, करारनाम्यामधील अटी-शर्तींप्रमाणे पुढील कारवाई करता येईल. अर्थात, या परिस्थितीमध्ये मालकीहक्क मूळ मालकाकडेच राहतो..मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्टनुसार, साठेखताच्या वेळीच आता पूर्ण स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते, नंतर खरेदीखताच्या वेळी परत स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत नाही. परंतु, पूर्ण स्टॅम्प ड्युटी भरली म्हणून साठेखताने मालकी हक्क मिळत नाही. साठेखत केलेच पाहिजे, असाही काही नियम नाही; पण साठेखतामध्ये मालकीहक्क आणि इतर काही गोष्टींबाबत ज्या अटी-शर्ती असतात, त्या खरेदीखतात लिहिल्या जात नाहीत, असा संकेत आहे. बऱ्याचदा बँकासुद्धा साठेखत नोंदविलेले असेल, तर कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करतात, असा अनुभव आहे. हे दोन्ही दस्त खूप महत्त्वाचे आहेत. व्यवहारामध्ये असेही दिसून येते, की लोक अनोंदणीकृत साठेखत किंवा लोकांचा आवडीचा शब्द 'एमओयू', म्हणजेच समजुतीचा करारनामा करतात. दस्ताला काय नाव दिले आहे, यामुळे नव्हे, तर त्यातील अटी-शर्तींनुसार दस्त कोणता आहे हे ठरते. न्यायालयामध्येदेखील दस्ताच्या अटी-शर्ती यांचे एकत्रितरित्या वाचन करून दस्त कोणता आहे, पक्षकारांचा हेतू काय आहे हे ठरविले जाते. अशा अनोंदणीकृत, 'एमओयू'सारख्या दस्तांमुळे जागेमध्ये मालकीहक्क मिळत नाही. सध्या जागांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे आपला कष्टाचा पैसा गुंतवण्याआधी योग्य तो कायदेशीर सल्ला तज्ज्ञ व्यक्तींकडून घेणे इष्ट!.अपार्टमेंट वा सोसायटी 'मोफा' किंवा 'रेरा' कायद्याप्रमाणे, बिल्डर जो पहिला करार करतो त्याला सोप्या भाषेत साठेखत असे म्हणता येईल. अपार्टमेंट केली असेल 