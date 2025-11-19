Sakal Money

Premium|Property Sale: साठेखत-खरेदीखत समज-गैरसमज

Agreement for Sale VS Sale Deed : खरेदीखताबरोबरच (सेल-डीड) आपण आणखी एका दस्ताबद्दल बऱ्याच वेळा ऐकले असेल, तो दस्त म्हणजे ‘साठेखत’. या दोन्हीचं मालमत्तेच्या बाबतीतील महत्त्व जाणून घेऊ.
साठेखत की खरेदीखत? मालकीहक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

साठेखत की खरेदीखत? मालकीहक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

ॲड. रोहित एरंडेसकाळ मनी
rohiterande@hotmail.com

एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकीहक्क कसा मिळतो, याबाबत आपल्याकडे बरेच गैरसमज दिसून येतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘रमेश चंद वि. सुरेश चंद (सी.ए. क्र. ६३७७/२०२२, निकाल ता. ०१/०९/२०२५) या याचिकेवर निकाल देताना हे स्पष्ट केले, की केवळ ‘पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’च्या आधारावर किंवा साठेखताच्या आधारावर विकत घेणाऱ्याला जागेमध्ये मालकी हक्क मिळत नाही. योग्य मुद्रांक शुल्क भरलेल्या नोंदणीकृत खरेदीखतानेच जागेचा मालकीहक्क प्राप्त होतो.

