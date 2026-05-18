अर्थबोध : ‘ईजीआर’ : सोने गुंतवणुकीचा नवा मार्ग

ॲड. सुनील टाकळकर, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारभारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सोन्यात सुरक्षित आणि पारदर्शक गुंतवणूक करण्याचा एक नवा पर्याय राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (NSE) उपलब्ध केला आहे. हा पर्याय आहे, 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स' अर्थात 'ईजीआर' (EGR - Electronic Gold Receipts). सोमवारपासून (ता. १८) 'एनएसई'वर याचे अधिकृत व्यवहार सुरू होत आहेत. भांडवल बाजार नियामक 'सेबी'च्या मंजुरीनंतर सुरू होणारा हा नवा पर्याय सोने गुंतवणुकीचा एक उत्तम मार्ग आहे..'ईजीआर' म्हणजे नक्की काय?'ईजीआर' हे डी-मॅट स्वरूपातील डिजिटल प्रमाणपत्र आहे, जे 'सेबी' मान्यताप्राप्त आणि सुरक्षित तिजोऱ्यांमध्ये ठेवलेल्या प्रत्यक्ष (फिजिकल) सोन्याचे प्रतिनिधित्व करते. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर तुम्ही 'ईजीआर' खरेदी करता, तेव्हा तुमच्याकडे सोन्याच्या मालकीचा डिजिटल पुरावा असतो..गुंतवणूकदारांसाठी फायदेलहान गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी : 'ईजीआर' खरेदी करण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज नाही. हे अगदी १०० मिलिग्रॅम (०.१ ग्रॅम) पासून १ किलोग्रॅममध्ये उपलब्ध आहे.शुद्धतेची हमी : बाजारात प्रत्यक्ष सोने खरेदी करताना शुद्धतेची भीती असते. परंतु, 'ईजीआर'अंतर्गत व्हॉल्टमध्ये जमा होणारे सोने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ९९९ किंवा ९९५ शुद्धतेचे (२४ कॅरेट) असते.पारदर्शक, एकसमान किंमत : सध्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे भाव वेगवेगळे असतात. या प्लॅटफॉर्मवर सोन्याचे भाव एकसमान, पारदर्शक आणि बाजारावर आधारित राहतील.प्रत्यक्ष सोने मिळविण्याचा पर्याय : इतर डिजिटल सोन्याच्या (उदा. ईटीएफ) तुलनेत 'ईजीआर'चे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, गुंतवणूकदार हवे तेव्हा आपले 'ईजीआर' जमा करून प्रत्यक्ष सोन्याची नाणी किंवा बिस्किटे घेऊ शकतात..व्यवहाराची प्रक्रियाशेअरप्रमाणेच 'ईजीआर'चे व्यवहार तुमच्या नियमित डी-मॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंटद्वारे करता येईल. यासाठी ब्रोकरकडे 'ईजीआर' सेगमेंट सुरू असणे आवश्यक आहे. याचा सेटलमेंट कालावधी 'टी+१' (ट्रेडिंगनंतरचा एक दिवस) असेल. जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा लाभ घेता यावा म्हणून याचे व्यवहार सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी ९ ते रात्री ११:३० पर्यंत सुरू राहतील. ब्रोकरचे ॲप किंवा वेबसाइटवर जाऊन 'ईजीआर' सेगमेंटमधून अगदी सहज व्यवहार करता येतात. तुमच्या लिंक केलेल्या बँक खात्यातून ट्रेडिंग खात्यात सोन्याच्या खरेदीसाठी आवश्यक तेवढी रक्कम पाठवून 'ईजीआर'ची ऑर्डर देता येते..निष्कर्षभारतात पारंपरिक पद्धतीने सोने खरेदी करण्याऐवजी, डी-मॅटमधील 'ईजीआर' हा एक आधुनिक, स्वस्त (मेकिंग चार्जेस नसलेला) आणि सुरक्षित पर्याय आहे. छोटे गुंतवणूकदार, सराफ व्यावसायिक आणि रिफायनर या सर्वांना एकाच छताखाली आणणारा हा निर्णय भारतीय सुवर्ण बाजाराला अधिक शिस्तबद्ध आणि डिजिटल बनवणारा ठरेल.