SEBI म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट नॉमिनेशनचे नियम बदलणार! सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करा 'हे' महत्त्वाचे काम

जर तुमचे डिमॅट खाते किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक असेल, तर सप्टेंबर २०२६ पूर्वी तुम्ही एक महत्त्वाची गोष्ट केली पाहिजे. भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) नामनिर्देशन नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत, जे १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होतील. गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर गुंतवणुकीचे हस्तांतरण सुलभ करणे आणि दावा न केलेल्या आर्थिक मालमत्तेची संख्या कमी करणे, हा या बदलांचा उद्देश आहे. .नवीन नियमांमुळे गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक सोपी आणि डिजिटल-अनुकूल होईल. सेबीच्या नवीन नियमांनुसार, १ सप्टेंबर २०२६ नंतर नवीन एकल-धारक डिमॅट खाते किंवा म्युच्युअल फंड फोलिओ उघडणाऱ्या कोणत्याही गुंतवणूकदाराला नॉमिनीची माहिती देणे आवश्यक असेल. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराला नॉमिनी जोडण्याची इच्छा नसेल, तर त्यांना विहित घोषणापत्र दाखल करून औपचारिकपणे नॉमिनेशनमधून बाहेर पडावे लागेल. .Repo Rate News: होम लोन आणि FD गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! RBI व्याजदर बदलणार का? मोठा निर्णय लवकरच.संयुक्त खाती आणि फोलिओसाठी नॉमिनेशन ऐच्छिक राहील. गुंतवणूकदारांना आता एकाच डिमॅट खात्यात किंवा म्युच्युअल फंड फोलिओमध्ये तीन नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) जोडता येतील. एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशित व्यक्ती असल्यास, गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर ते संयुक्तपणे गुंतवणूक सुरू ठेवू शकतात किंवा आपापल्या हिश्श्यानुसार स्वतंत्र खाती उघडू शकतात. नामनिर्देशन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सेबीने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले आहेत..ऑनलाइन नामनिर्देशनासाठी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC), आधार-आधारित ई-स्वाक्षरी, इतर वैध इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षऱ्या आणि ओटीपी-आधारित टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) वापरता येईल. ऑफलाइन नामनिर्देशनासाठी फक्त एक साधी स्वाक्षरी पुरेशी असेल. कोणत्याही साक्षीदारांची आवश्यकता भासणार नाही, परंतु अंगठ्याच्या ठशांच्या बाबतीत दोन साक्षीदारांची आवश्यकता असेल..IPL फक्त क्रिकेट नाही तर पैशांचा महासागर? कमाई ऐकून थक्क व्हाल! BCCI च्या 20 हजार कोटींच्या कमाईमागचं गणित समोर.नवीन नियमांनुसार, नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव, गुंतवणूकदाराशी असलेले नाते आणि अल्पवयीन नामनिर्देशित व्यक्तीची जन्मतारीख ही माहिती अनिवार्य असेल. मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी, केवायसी तपशील आणि शेअरहोल्डिंगची टक्केवारी यांसारखी माहिती ऐच्छिक असेल. शेअरहोल्डिंगची टक्केवारी नमूद न केल्यास, गुंतवणूक सर्व नामनिर्देशित व्यक्तींमध्ये समान विभागली जाईल..सेबीने स्पष्ट केले आहे की, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गरजेनुसार कोणत्याही वेळी नॉमिनी जोडण्याचा, बदलण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार असेल. प्रत्येक नॉमिनेशन बदलासाठी संबंधित संस्थांना पावती देणे आवश्यक असेल. ज्या गुंतवणूकदारांनी नॉमिनेशन केलेले नाही किंवा ज्यांनी नॉमिनेशनमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडला आहे, त्यांना वर्षातून दोनदा एसएमएस आणि ईमेलद्वारे नॉमिनेशनच्या फायद्यांविषयी माहिती दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, लॉगिन करताना रिमाइंडर पॉप-अप दाखवले जातील..मोदी सरकारची मोठी घोषणा! पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपातीची घोषणा; 1 जूनपासून निर्णय लागू पण खरी गोष्ट वेगळीच.नामनिर्देशनामुळे गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर गुंतवणूक त्याच्या कुटुंबाकडे किंवा कायदेशीर वारसांकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सोपी होते. नामनिर्देशनाशिवाय, कुटुंबाला लांबलचक कायदेशीर आणि कागदपत्रांच्या प्रक्रियेतून जावे लागू शकते. सेबीचा विश्वास आहे की, नवीन नियमांमुळे गुंतवणूकदारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना भविष्यातील समस्या टाळण्यास मदत होईल. दीर्घकालीन दावा न केलेल्या गुंतवणुकी कमी करण्यासाठीही हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.