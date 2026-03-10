SEBI on Stock Market: अस्थिर जागतिक स्थितीमुळे घाबरु नका, शांत रहा, सेबी प्रमुखांचा गुंतवणूकदारांना सल्ला

NSE: भारतीय भांडवली बाजारातील महत्त्वाचा निर्देशांक असलेल्या निफ्टी-५० च्या ३० वर्षांच्या प्रवासाचा उत्सव नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) तर्फे मुंबईतील एक्स्चेंज प्लाझा येथे साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाला सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमात बाजारातील अग्रगण्य संस्था, निफ्टी-५० मधील कंपन्यांचे प्रतिनिधी, नियामक आणि भांडवली बाजाराशी संबंधित विविध घटक सहभागी झाले होते..यावेळी सेबी अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, "निफ्टी-५० च्या तीन दशकांचा प्रवास हा केवळ एका निर्देशांकाचा इतिहास नसून भारताच्या भांडवली बाजाराच्या आणि त्याला आधार देणाऱ्या संस्थांच्या विकासाचा व्यापक प्रवास आहे. निफ्टी आज कॉर्पोरेट भारताचे प्रतिबिंब, गुंतवणूकदारांच्या भावनांचा निर्देशांक आणि बाजाराच्या दिशेचा मार्गदर्शक बनला आहे". .गुंतवणूकदारांनी घाबरू नये - सेबी प्रमुख जागतिक स्तरावर अनिश्चितता आणि अस्थिरतेच्या काळातही भारताची अंतर्गत आर्थिक पायाभूत स्थिती मजबूत राहिली असून त्यामुळे देशाच्या बाजारपेठांना लवचिकता मिळाली आहे. घाबरण्याऐवजी शांतपणे परिस्थितीचा सामना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या ३० वर्षांत निफ्टीने अनेक चढउतार आणि जागतिक धक्क्यांचा सामना केला असला तरी दीर्घकालीन दृष्टीने त्याने भारताच्या विकासकथेची ताकद अधोरेखित केली आहे, असेही पांडे म्हणाले..या कार्यक्रमाला आरबीआयचे स्वतंत्र संचालक एस. गुरुमूर्ती, एनएसईचे अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेटी आणि एनएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान उपस्थित होते.एस. गुरुमूर्ती यांनी भारताची वित्तीय प्रणाली गेल्या काही दशकांत मजबूत संस्थात्मक चौकटीमुळे विकसित झाल्याचे सांगितले. नियामक देखरेख, पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदार संरक्षण या घटकांमुळे भारताच्या बाजारपेठांमध्ये विश्वास वाढला असून देशांतर्गत तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढण्यास मदत झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले..एनएसईचे अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेटी म्हणाले की, १९९० च्या दशकातील उदारीकरणाच्या काळात सुरू झालेला निफ्टी-५० आज भारताच्या आर्थिक गतीचे शक्तिशाली प्रतीक बनला आहे. भारत ‘विकसित भारत’च्या दिशेने वाटचाल करत असताना एनएसई आणि निफ्टी-५० सारखे पारदर्शक निर्देशांक देशाच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे त्यांनी सांगितले..एनएसईचे एमडी व सीईओ आशिषकुमार चौहान यांनी सांगितले की, निफ्टी-५० हा केवळ बाजाराचा बेंचमार्क न राहता भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या गतिमानतेचे आणि भांडवली बाजाराच्या वाढीचे प्रतिबिंब बनला आहे. इंडेक्स फंड, ईटीएफ आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजाराच्या विकासातही निफ्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे..निफ्टी-५० निर्देशांक २२ एप्रिल १९९६ रोजी सुरू करण्यात आला असून त्याचा बेस डेट ३ नोव्हेंबर १९९५ आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांतील ५० मोठ्या आणि तरल कंपन्यांच्या कामगिरीचे प्रतिनिधित्व करणारा हा निर्देशांक आज देशाच्या इक्विटी बाजाराचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे..३ नोव्हेंबर १९९५ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत निफ्टी-५० टोटल रिटर्न इंडेक्सने १२.७४ टक्के वार्षिक चक्रवाढ परतावा तर प्राइस रिटर्न इंडेक्सने ११.२३ टक्के परतावा दिला आहे.समारंभाच्या निमित्ताने ‘Nifty Panorama’ हे पुस्तक तसेच “Nifty 50: Thirty Years of India’s Market Evolution” हा श्वेतपत्र देखील प्रकाशित करण्यात आला. कार्यक्रमाची सांगता मान्यवरांनी एनएसईची घंटा वाजवून केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.