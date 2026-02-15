Gold And Silver: सेबी गोल्ड-सिल्व्हर ईटीएफ नियमांमध्ये सुधारणा करणार? गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होणार; नवा नियम काय?

सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक करण्याची पद्धत बदलत आहे. गुंतवणूकदारांची संख्या वाढत आहे. भौतिक सोने आणि चांदी खरेदी करण्याऐवजी ईटीएफद्वारे त्यात गुंतवणूक करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर वेगळे असताना समस्या उद्भवतात. तर भारतीय बाजारात या ईटीएफच्या किमती वेगळ्या पातळीवर फिरताना दिसतात. या विसंगतीमुळे गुंतवणूकदारांना योग्य किंमत निश्चित करण्यात अनेकदा अडचणी येतात. ज्यामुळे अनेकदा नुकसान होते. .या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने त्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. जागतिक बाजारात सोने आणि चांदीचा व्यवहार जवळजवळ २४ तास चालतो. किमती कधीही वेगाने बदलू शकतात. भारतात सोने आणि चांदीच्या ईटीएफचा व्यवहार फक्त बाजाराच्या वेळेतच होतो. यामुळे समस्या निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होते..Gold Silver Investment News : १५ दिवसांत सोने २४ हजार तर चांदी १ लाख ४० हजारांनी उतरले; शेअर बाजारात मोठी उलाढाल शक्य.उदाहरणार्थ, जर एखाद्या मोठ्या घटनेमुळे मध्यरात्री सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ किंवा घट झाली तर जागतिक बाजारातील किमती बदलू शकतात. परंतु त्या वेळी भारतात ईटीएफ ट्रेडिंग होत नसू शकते. ज्यामुळे किमतीत फरक पडतो. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत नियमांमुळे, ईटीएफच्या किमती निश्चित किंमत पट्ट्यांच्या अधीन असतात, म्हणजेच किमती एकाच ट्रेडिंग दिवसात एका विशिष्ट मर्यादेच्या वर किंवा खाली जाऊ शकत नाहीत. .शिवाय जेव्हा जागतिक बाजारपेठेत अचानक चढ-उतार होतात. तेव्हा भारतीय ईटीएफ या बदलांशी पूर्णपणे जुळवून घेऊ शकत नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या ट्रेडिंग किंमत आणि त्यांच्या अंतर्निहित मूल्यात लक्षणीय अंतर निर्माण होते. सेबीचा असा विश्वास आहे की, हे नियमन जुने आणि अपुरे आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा आवश्यक आहे. सध्याचा निश्चित किंमत पट्टा नवीन "डायनॅमिक किंमत पट्टा" ने बदलला जात आहे. १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या सल्लामसलत पत्रात, सेबी बोर्डाने बाजारातील चढउतारांशी जुळवून घेऊ शकेल अशी प्रणाली शिफारस केली..प्रस्तावानुसार, किंमत पट्टा सुरुवातीला ±6% असेल. परंतु जर सोन्याच्या किमतीत अचानक मोठी वाढ झाली तर टप्प्याटप्प्याने तो 3% ने वाढवता येईल. बाजार संतुलित राहण्यासाठी प्रत्येक बदलानंतर १५ मिनिटांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी दिला जाईल. हे दिवसातून दोन वेळा केले जाईल. एकूण मर्यादा ±२०% पर्यंत असू शकते. यामुळे स्क्रीनवर प्रदर्शित होणारी ईटीएफ किंमत त्याच्या वास्तविक मूल्याच्या शक्य तितक्या जवळ राहण्याची शक्यता वाढेल..RBI Rule: महत्त्वाची बातमी! आता १००% सुरक्षित निधीच मान्य; असुरक्षित हमींना पूर्णविराम, ब्रोकर्ससाठी आरबीआयचे कडक नियम लागू.सेबी बोर्डाने सोने आणि चांदीच्या ईटीएफसाठी "प्री-ओपन सेशन" सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. शेअर बाजाराप्रमाणेच, परदेशी बाजारपेठेतील रात्रीच्या बदलांना सामावून घेण्यासाठी बाजार उघडण्यापूर्वी एक लहान सेशन आयोजित केले जाईल. यामुळे सकाळी किमतीतील मोठी तफावत कमी होण्यास मदत होईल आणि गुंतवणूकदारांना संतुलित सुरुवात मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.