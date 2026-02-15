Sakal Money

Gold And Silver: सेबी गोल्ड-सिल्व्हर ईटीएफ नियमांमध्ये सुधारणा करणार? गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होणार; नवा नियम काय?

Gold And Silver ETF News: जर तुम्ही अशा गुंतवणूकदारांपैकी असाल जे ईटीएफद्वारे मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक करणे भौतिक सोने-चांदीपेक्षा सुरक्षित मानतात. तर ही बातमी थेट तुमच्या खिशाशी संबंधित आहे.
Gold And Silver ETF Rule

Vrushal Karmarkar
सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक करण्याची पद्धत बदलत आहे. गुंतवणूकदारांची संख्या वाढत आहे. भौतिक सोने आणि चांदी खरेदी करण्याऐवजी ईटीएफद्वारे त्यात गुंतवणूक करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर वेगळे असताना समस्या उद्भवतात. तर भारतीय बाजारात या ईटीएफच्या किमती वेगळ्या पातळीवर फिरताना दिसतात. या विसंगतीमुळे गुंतवणूकदारांना योग्य किंमत निश्चित करण्यात अनेकदा अडचणी येतात. ज्यामुळे अनेकदा नुकसान होते.

