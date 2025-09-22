Premium|Specialized Investment Fund : नव्या गुंतवणूकपर्वाचा श्री गणेशा!

Sakal Money

‘SEBI new investment option : सेबी’ने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नव्याने मंजूर व जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, स्पेशलाईज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स अर्थात ‘एसआयएफ’ हा नवा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
स्पेशलाईज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड म्हणजे काय?

What is SIF? SEBI’s Latest Investment Option Explained. SIF vs Mutual Funds, PMS, and AIF: Key Differences Investors Must Know

भारतीय बाजारात ‘सेबी’ने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नव्याने मंजूर व जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, स्पेशलाईज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स अर्थात ‘एसआयएफ’ हा नवा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. हा पर्याय म्हणजे अनेक वर्षे चालत आलेल्या म्युच्युअल फंड, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवा; तसेच अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड या वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या प्रकारांचा सुवर्णमध्य म्हणता येईल. त्याविषयी...

