Premium|Specialized Investment Fund : नव्या गुंतवणूकपर्वाचा श्री गणेशा!

What is SIF? SEBI’s Latest Investment Option Explained. SIF vs Mutual Funds, PMS, and AIF: Key Differences Investors Must Knowआशुतोष दाबकेAshutosh@wealthgrowth.inभारतीय बाजारात ‘सेबी’ने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नव्याने मंजूर व जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, स्पेशलाईज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स अर्थात ‘एसआयएफ’ हा नवा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. हा पर्याय म्हणजे अनेक वर्षे चालत आलेल्या म्युच्युअल फंड, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवा; तसेच अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड या वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या प्रकारांचा सुवर्णमध्य म्हणता येईल. त्याविषयी....आतापर्यंत आपण म्युच्युअल फंड, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटच्या स्कीम म्हणजेच PMS; तसेच अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड म्हणजे AIF या गुंतवणूक प्रकारांबद्दल ऐकले आहे, वाचले आहे. ‘सेबी’ने नव्याने परवानगी दिलेला हा SIF अर्थात स्पेशलाईज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स हा गुंतवणुकीचा पर्याय नक्की काय आहे, हे आपण या लेखात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.SIF चे आणखी वेगळ्या शब्दात वर्णन करायचे झाले, तर असे म्हणता येईल, की पाश्चात्य देशातील हेज फंड आणि भारतातील AIF या गुंतवणूक माध्यमांचे छोटे स्वरूप काही बदल व नव्या नियमांसह छोट्या गुंतवणूकदारासाठी ‘सेबी’ने उपलब्ध करून दिले आहे. गुंतवणूक कोठे होते यावरून SIF ची तीन प्रकारांमध्ये ढोबळमानाने विभागणी केलेली आहे आणि त्याबरोबरच त्यामध्ये वेगवेगळे उपप्रकारही गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहेत. ते पुढीलप्रमाणे -.A) Equity Oriented Investment Strategies \t१. इक्विटी लाँग-शॉर्ट फंड\t२. इक्विटी (Ex-Top १००) लाँग-शॉर्ट फंड\t३. सेक्टर रोटेशन लाँग-शॉर्ट फंडB) Debt Oriented Investment Strategies \t४. डेब्ट लाँग-शॉर्ट फंड\t५. सेक्टोरल डेट लाँग-शॉर्ट फंडC) Hybrid Investment Strategies \t६. ॲक्टिव्ह ॲसेट ॲलोकेटर लाँग-शॉर्ट फंड\t७. हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड.SIF च्या NFO ची नांदी येत्या एक ते तीन महिन्यांमध्ये कमीतकमी ३-४ नव्या फंडांचे पर्याय गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन ‘सेबी’ने वेगवेगळ्या अटी घातल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करणारे फंड हाऊसच फक्त या प्रकारचे फंड बाजारात आणू शकतात..किमान गुंतवणूक आणि वैविध्यPMS आणि AIF या गुंतवणूक प्रकारांमध्ये आपल्याला जायचे असल्यास अमुक्रमे किमान ५० लाख आणि किमान एक कोटी रुपये इतकी रक्कम गुंतवणूक करण्याची अट आहे. ही अट सेबी’नेच घातलेली आहे. आता या नव्याने आलेल्या SIF या गुंतवणूक प्रकारामध्ये किमान गुंतवणूक ही १० लाख रुपयांपासून पुढे करता येईल. किमान गुंतवणुकीची मर्यादा एका फंड हाऊसच्या (AMC) विविध प्रकारांच्या SIF योजनांमध्ये एकत्र मिळून १० लाख आहे. पण हेच तुम्हाला दुसऱ्या फंड हाऊसच्या SIF मध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास परत किमान १० लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी हवी. .Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.एका AMC मध्ये किंवा एका फंड हाऊसमध्ये त्यांच्या ज्या काही SIF च्या योजना असतील, त्या सर्वांमध्ये मिळून तुमची गुंतवणूक किमान १० लाख रुपयांची असणे अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ असा, की बाजाराच्या चढ-उतारामुळे याचे बाजारमूल्य १० लाख रुपयांपेक्षा कमी झाले, तर ते चालू शकेल.परंतु, यामध्ये गुंतवणूक करायच्या वेळची रक्कम किमान १० लाख रुपये असणे आवश्यक आहे. वरील सात प्रकारांमध्ये गुंतवणूक करताना ती शेअर आणि शेअरशी निगडित साधने; तसेच फिक्स्ड इन्कम जसे बाँड, NCDs, स्थावर मालमत्तांसाठी REITs (Commercial Real Estate), इन्फ्रास्ट्रक्चर निगडित मालमत्ता INVITs, सोने-चांदी आणि इतर कमोडिटी; त्याचप्रमाणे वायदा बाजारातील म्हणजेच Futures & Options द्वारे Long आणि Short Strategies यामध्ये गुंतवणूक होते..फायदे काय आहेत?शेअर बाजारामध्ये घसरण होत असताना काही प्रमाणात तरी गुंतवणूकदार त्याचा फायदा घेऊ शकेल, असे एकही गुंतवणुकीचे माध्यम आतापर्यंत सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नव्हते. SIF च्या माध्यमातून ही संधी आता उपलब्ध झाली आहे. यामुळे तुमच्या पोर्टफोलियोच्या दीर्घकालीन संतुलित वाढीसाठी याचा उपयोग होऊ शकेल. ‘सेबी’ने जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार या फंडांचे व्यवस्थापन होणार असल्याने गुंतवणूकदार निश्चिंतपणे गुंतवणूक करू शकतो.फंड नियोजन आणि व्यवस्थापनामध्ये पूर्ण पारदर्शकता पाळली जाते. लवचिकता (Flexibility) असल्याने गुंतवणूक करणे सोपे आहे.किमान १० लाख रुपयांची गुंतवणूक अबाधित राखून STP आणि SWP करणे शक्य आहे. पहिल्या गुंतवणुकीनंतर त्याच फंडामध्ये सातत्याने गुंतवणुकीसाठी SIP सुद्धा करता येऊ शकेल. .Premium|Diamond Mines: भारत - हिऱ्यांच्या घडणीचे जागतिक केंद्र..!.सध्याच्या नियमांनुसार गुंतवणुकीसाठी प्रत्येक फंड हाऊस सात वेगवेगळे फंडांचे पर्याय देऊ शकते. फक्त १० लाख रुपयांची किमान गुंतवणूक असल्याने गरजेप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारचे किंवा वेगवेगळ्या फंड हाऊसमधील फंडांमध्ये गुंतवण्याचा फायदा घेऊन एक संतुलित पोर्टफोलियो बनवता येतो. PMS आणि AIF या दोन पर्यायांपेक्षा SIF हे साधन कर नियोजनाच्या दृष्टीने नक्कीच सरस आहे. याची करनियमावली अगदी म्युचुअल फंडाला लागू असलेल्या कर नियमावलीसारखीच आहे, जी गुंतवणूकदारांच्या अधिक फायद्याची आहे. SIF चे सध्या सात वेगवेगळे प्रकार गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. गुंतवणूकतज्ज्ञांच्या मदतीने त्यांच्याशी चर्चा करून आपल्याला जो समजेल, पटेल आणि रुचेल अशा प्रकारांची निवड करता येईल. आपापल्या गुंतवणूक उद्दिष्टांचा, मुदतीचा, जोखीम घेण्याच्या कुवतीचा आणि इच्छेचा सारासार विचार करून मगच निर्णय घ्यावा. .जोखीम काय?जोखीम व्यवस्थापन हा कोणत्याही गुंतवणूक व्यवस्थापनातील अविभाज्य आणि महत्त्वाचा घटक आहे. जोखीम योग्य पद्धतीने हाताळणे हेच गुंतवणुकीच्या यशाचे मुख्य सूत्र असते. SIF मध्ये जोखीम कमी करण्यासाठी सेबी'ने कडक नियमावलीद्वारे जोखीम नियंत्रणात ठेवण्याची काळजी घेतली आहे.SIF च्या प्रत्येक स्कीमने आपली जोखीम पातळी किती आहे, हे जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 'सेबी'च्या नियमांनुसार 'Risk band level १' (Lowest risk) पासून ते 'Risk band level ५' (Highest Risk) असे जोखमीचे मोजमाप जाहीर करणे आवश्यक आहे. न्यू फंड आॅफर अर्थात NFO नंतरही प्रत्येक ३१ मार्चला जोखीम पातळी जाहीर करणे बंधनकारक असून, या पातळीमध्ये गेल्या वर्षभरात किती वेळा बदल झाला ते सुद्धा फंड हाऊ च्या आणि AMFI च्या वेबसाइटवर जाहीर करायचे आहे. .हा गुंतवणूक प्रकार आपल्या गुंतवणुकीमध्ये समाविष्ट करताना हे नक्की लक्षात घेतले पाहिजे, की या प्रकारामध्ये 'सेबी'ने वायदा बाजारातील म्हणजेच फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स या डेरिव्हेटिव्हज इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य पण फंड मॅनेजरला दिले आहे. पण या स्वातंत्र्याबरोबरच त्याची मर्यादा ही गुंतवणुकीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के Net Short पेक्षा जास्त असू नये, हे बंधनही फंड मॅनेजरवर घातलेले आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांनी किंवा बाजारामध्ये प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी, की आपण याद्वारे वायदा बाजारातील जोखमींचाही स्वीकार करत आहोत. ही जाणीव ठेवून मगच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. अर्थात प्रत्येक गुंतवणूक ही एक प्रकारे 'कॅल्क्युलेटेड रिस्क' घेण्यातलाच प्रकार असतो. या 'आखूड शिंगी बहु दुधी' पर्यायाकडे अधिकाधिक फंड हाउस; तसेच गुंतवणूकदार आकर्षित होणे साहजिकच आहे. त्यामुळे अनुभवी गुंतवणूकतज्ज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली या गुंतवणूक प्रकाराचा विचार करावा.(लेखक एनपीएस असोसिएट्सचे संचालक; तसेच गुंतवणूक सल्लागार आणि भांडवली बाजाराचे विश्लेषक आहेत. ) 