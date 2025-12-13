Premium|Digital Assets : ऑनलाइन खाते व गुंतवणुकीचे नियोजन नसेल तर होऊ शकतो मोठा तोटा

शिरीष देशपांडे - deshpande.06@gmail.comआपला संपूर्ण पत्रव्यवहार, आपला वैयक्तिक माहितीचा खजिना हा आपल्या पश्चात आपल्या योग्य त्या वारसांना सहजपणे मिळेल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्या मृत्यूनंतर आपले ऑनलाइन बँक खाते, आपल्या ऑनलाइन गुंतवणुकीचे व्यवहार, आपले ई-मेल खाते, आपल्या सोशल नेटवर्किंगचे खाते या सर्वांची आपण नीट व्यवस्था न केल्यास आपल्या जवळच्या व्यक्तींना नंतर त्याचा खूप त्रास होऊ शकतो व त्यातून अनेक घोटाळे होऊ शकतात. आपल्या देशात अशा प्रकारच्या डिजिटल ॲसेटच्या (संगणकनिर्मित मालमत्ता) वारसाहक्काने हस्तांतर करण्यासंबंधातील वेगळ्या कायद्याची गरज आहे. मात्र, तो कायदा येईपर्यंत आपल्याला विचार करून सोयीस्कर मार्ग काढणे गरजेचे आहे..काही दिवसांपूर्वी माझ्या परिचित उच्चशिक्षित गृहस्थांचे ६२व्या वर्षी निधन झाले. उत्तम नियोजन आणि व्यवहार डिजिटली करत होते म्हणजे सर्व महिन्याची बिले भरणे, लोकांचे पगार, शेअर ट्रेडिंग अकाउंट, म्युच्युअल फंड अकाउंट, नेट बँकिंग अकाउंट, स्वतःची सल्लासेवा कंपनी, त्याची वेबसाइट वगैरे गोष्टी त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या हाउसवाइफ (गृहिणी) असलेल्या पत्नीला परत ताब्यात घ्यायला खूपच त्रास झाला.आणखी एका घटनेत, काही दिवसांपूर्वी संगणक क्षेत्रातील एका हुशार तरुणाचा मोटारसायकल अपघातात दुर्दैवाने मृत्यू झाला. त्याचे बँक व्यवहार, ई-मेल खाते, फेसबुक खाते, क्रेडिट कार्ड खाते, त्याची महिन्याची सर्व बिलांची खाती, त्याच्या कामाच्या वेबसाइट, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे संपर्क केंद्र याची माहिती त्याच्या लॅपटॉपमध्ये होती. ऑनलाइन व्यवहाराचे पासवर्ड, यूजर आयडी त्याने संगणकामध्ये सुरक्षित ठेवले होते. मात्र, तो लॅपटॉप तुटला व त्याची हार्ड डिस्क (मुख्य माहिती यंत्रणा) दुभंगली. गर्दीमध्ये त्याचा मोबाईल गायब झाला. त्याच्या पत्नीला व वारसांना यामुळे वेगळ्याच समस्येला तोंड द्यावे लागले..Premium|AI Detective : तुम्हीही आहात का, एआय डिटेक्टिव्ह ?.आपण सर्व आणि विशेषतः तरुणवर्ग हा संगणक व महाजाल (इंटरनेट) या सोयीच्या माध्यमातून आपले व्यवहार करतो. आपला संपूर्ण पत्रव्यवहार, आपला वैयक्तिक माहितीचा खजिना हा आपल्या पश्चात आपल्या योग्य त्या वारसांना मिळेल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्या मृत्यूनंतर आपले ऑनलाइन बँक खाते, आपल्या ऑनलाइन गुंतवणुकीचे व्यवहार, आपले ई-मेल खाते, आपल्या सोशल नेटवर्किंगचे खाते या सर्वांची आपण नीट व्यवस्था न केल्यास आपल्या जवळच्या व्यक्तींना नंतर त्याचा खूप त्रास होऊ शकतो व त्यातून अनेक घोटाळे होऊ शकतात. उदा. मृत व्यक्तीचा ई-मेल सायबर चोरट्याने वापरल्यास त्यातून गोंधळ उडू शकतो.आपल्या देशात अशा प्रकारच्या डिजिटल ॲसेटच्या (संगणकनिर्मित मालमत्ता) वारसाहक्काने हस्तांतर करण्यासंबंधातील वेगळ्या कायद्याची गरज आहे. मात्र, तो कायदा येईपर्यंत आपल्याला विचार करून सोयीस्कर मार्ग काढणे गरजेचे आहे.(लेखक सीए आणि संगणक कंट्रोल, सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासक आहेत. ८४८४९३६१२२)डिजिटल ॲसेट्सची काळजी कशी घ्यावी?.आपल्या डिजिटल ॲसेट्सची काळजी कशी घ्यावी, याबाबतच्या काही महत्त्वाच्या सूचना पुढीलप्रमाणे१) आपल्या कॉम्प्युटरमधील आणि मोबईलमधील डेटाचा बॅक-अप नियमितपणे बाहेरील डिस्कवर घ्यावा. मूळच्या मशीनमधील डेटा पासवर्डअभावी मिळू शकला नाही, तर बॅक-अप माध्यमातून मिळेल.२) आपण ऑनलाइन बँक अकाउंट, गुंतवणूक खाते, शेअरचे डी-मॅट खाते, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड किंवा अन्य तत्सम आॅनलाइन सुविधांचा वापर करत असाल, तर आपल्या साथीदाराला त्या सर्व गोष्टींची सविस्तर माहिती नोंद करून समजावून सांगा. जरी या सर्व गोष्टी आपण ऑनलाइन करत असलात तरी हे सर्व प्रत्यक्षात जॉइंट असावे आणि त्या सर्वांचे नॉमिनेशनही करावे.३) आपण अशा वापरात असलेल्या सर्व ऑनलाइन अकाउंटची यादी करावी. त्यात प्रत्येक साईटचे यूजर आयडी व पासवर्ड लिहून तो कागद सुरक्षितपणे ठेवावा. ठराविक कालावधीनंतर ही यादी अद्ययावत करावी. या यादीत त्या खात्याच्या सिक्युरिटी प्रश्नांची उत्तरे लिहावीत. प्रत्येक ई-मेल खाते आणि सोशल मीडिया खाते जिथे शक्य असेल, तिथे आपल्या जोडीदाराचा ई-मेल आयडी हा रिकव्हरी आयडी म्हणून ठेवावा.४) आपल्या जवळची कोणी व्यक्ती निधन पावल्यास नातेवाईकांनी त्यांचे ई-मेल आणि सर्व सोशल मीडिया खाती ताब्यात घेऊन बंद करावीत. त्यांचा फोन बँकेला जोडला असेल तर तो रद्द करावा. फेसबुकमध्ये आपल्या पश्चात कोण खाते वापरू शकेल हे लीगसी कॉन्टॅक्टमध्ये देता येते. मात्र, बाकी सोशल मीडियावर तशी सोय नाही.५) आपल्या मोबाईलवरील सर्व नंबर संगणकावर साठवावेत, तसेच अशी यादी हाताने लिहून ठेवावी. जरूर पडल्यास ही यादी उपयोगी पडू शकते. कायम खिशामध्ये आपले ओळखपत्र, टेलिफोन नंबर लिहिलेली छोटी डायरी ठेवावी.६) नवरा-बायको यांचे एक संयुक्त/जॉईंट ई-मेल अकाउंट उघडावे, त्याद्वारे आपोआप आपल्या पश्चात आपल्या साथीदाराला ते खाते वापरता येईल व त्याच्या दैनंदिन वापराने एकमेकांचे महाजालातील व्यवहार माहीत होतील.७) वर्षातून एकदा आपण ऑनलाइन करत असलेल्या गुंतवणुकीची कागदपत्रे छापून त्याची तपशीलवार नोंद कुटुंबातील व्यक्तीसोबत घ्यावी.८) आपण वापरत असलेले सर्व क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यांची मागून पुढून कॉपी काढून ठेवावी; जेणेकरून काही घोटाळा झाल्यास तक्रार करणे सोयीचे जाईल.९) आपण निर्माण केलेल्या सर्व डिजिटल ॲसेटसाठी वापरलेले आधार कार्ड, पॅन कार्ड वगैरे सर्व दस्तऐवज जपून ठेवावेत आणि मृत्यूपश्चात ती रद्द करणे गरजेचे आहे; जेणेकरून त्याचा गैरवापर होऊ नये.१०) मोबाईल हरवल्यास सिम कार्ड डी-ॲक्टिव्हेट करावे. मोबाईलमधील कॉन्टॅक्ट आणि महत्त्वाचे फोटो, डेटा गुगल ड्राइव्हवर सेव्ह करावा. 