Premium| Investment Plan : कुटुंबासाठी गुंतवणुकीचे स्मार्ट पर्याय!

financial gift ideas : आपल्या प्रियजनांना भेटी देताना वस्तूंऐवजी डी-मॅट खाते, डिजिटल गोल्ड, म्युच्युअल फंड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी, एनपीएस वात्सल्य असे अर्थपूर्ण गुंतवणूक पर्याय द्या.
Gift Financial Freedom

सकाळ मनी
आनंद पोफळे

सणाच्या काळात नेहमीच्या मिठाया आणि भेटवस्तूंऐवजी आपल्या प्रियजनांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी ‘अर्थभेट’ देण्याचा विचार करा. दागिन्यांऐवजी डिजिटल गोल्ड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना, म्युच्युअल फंड, एनपीएस वात्सल्य आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना यांसारखे पर्याय केवळ भेट नव्हे, तर सुरक्षित भविष्याचा पाया ठरू शकतात.

Sukanya Samriddhi Yojana
PF accounts

