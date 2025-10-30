Premium| Investment Plan : कुटुंबासाठी गुंतवणुकीचे स्मार्ट पर्याय!

आनंद पोफळेanandpophale@gmail.comसणाच्या काळात नेहमीच्या मिठाया आणि भेटवस्तूंऐवजी आपल्या प्रियजनांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी ‘अर्थभेट’ देण्याचा विचार करा. दागिन्यांऐवजी डिजिटल गोल्ड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना, म्युच्युअल फंड, एनपीएस वात्सल्य आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना यांसारखे पर्याय केवळ भेट नव्हे, तर सुरक्षित भविष्याचा पाया ठरू शकतात. .यंदाच्या दिवाळीत नेहमीच्या भेटवस्तूंऐवजी आपल्या प्रियजनांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी, त्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवेल अशी ‘अर्थभेट’ दिली, तर ही भेट केवळ याच दिवाळीसाठी नव्हे, तर त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उपयुक्त असेल. आपल्या कुटुंबातील प्रत्येकासाठी आणि स्वत:लादेखील काय ‘अर्थभेट’ देता येईल, याचा आढावा घेणारा लेख…दिवाळी म्हणजे चैतन्य, उत्साह. लक्ष्मी आणि समृद्धीचे स्वागत करत, अंधार दूर करून ज्ञान आणि सकारात्मकता जोपासण्याची प्रेरणा देणारा हा सण. आनंद, गोडवा आणि समृद्धी यांचे प्रतीक असलेल्या भेटवस्तू देऊन कुटुंब आणि मित्रपरिवारातील संबंध पत्नीसाठी आणि बहिणीसाठी...पत्नी आणि बहिणीसाठी 'अर्थभेट' ही त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनविण्यासाठी आणि भविष्यात संपत्ती निर्माण करण्यास मदत करणारी असावी. यासाठी इक्विटी आणि डेट अॅसेटमध्ये कोणते पर्याय आहेत हे पाहू.डी-मॅट खाते भविष्यात इक्विटी अॅसेटमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन संपती निर्माण करण्यासाठी त्यांना डी-मॅट खाते नक्की चालू करून द्या आणि 'निफ्टी ईटीएफ' किवा ब्लूचिप कंपनीचे शेअर घेण्यासाठी त्यांच्या डी-मॅट खात्याशी संलग्न बँक खात्यात पैसे भरू शकता.डिजिटल सोने-चांदीची भेटबहुतांश वेळा सोने-चांदी दागिने, नाणी या स्वरूपात भेट देतो. परंतु, आता डिजिटल गोल्ड घेणे अत्यंत सोपे झाले आहे. तेव्हा या पाडवा आणि भाऊबीजेला ही भेट देणे हा उत्तम पर्याय आहे. डी-मॅट खाते असल्यास 'गोल्ड ईटीएफ'ची अर्थभेट उत्तम राहील. आता 'सिल्व्हर ईटीएफ'चाही पर्याय आहे. डी-मॅट नसल्यास त्यांच्या पेटीएम, फोन-पेसारख्या अॅपवरून डिजिटल सोने घेऊन देण्याचा पर्यायही बघू शकता. आपल्याला हव्या त्या किमतीची सोन्याची भेट आपण देऊ शकता. यात प्रत्यक्ष सोन्याची किंमत थोडी जास्त असली, तरी सुरक्षितता आणि लिक्विडिटी या दृष्टीने हा पर्याय चांगला ठरेल.म्युच्युअल फंड युनिटची भेट म्युच्युअल फंडमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करण्यासाठी पत्नीच्या/बहिणीच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा करू शकता. यातून एकरकमी गुंतवणुकीसाठी मल्टी-अॅसेट फंड, बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड, इंडेक्स फंड हे पर्याय उत्तम ठरतील. नियमित गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांच्या नावाने वरील फंडांमध्ये ‘एसआयपी’ चालू करण्याचा पर्यायदेखील उत्तम आहे. आपल्याकडे म्युच्युअल फंड युनिट डी-मॅट स्वरूपात असतील, तर आपली काही युनिट भेट म्हणून आपण त्यांच्या डी-मॅटमध्ये ट्रान्स्फर करू शकता..अल्पबचत योजनेत एकरकमी गुंतवणूकयंदाच्या पाडवा आणि भाऊबीजेला अल्पबचत योजनेमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करून दिल्यास ती एक उत्तम अर्थभेट ठरेल.नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट : किमान एक हजार रुपयांपासून घेता येते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये यावरचा व्याजदर ७.७ टक्के होता. पाच वर्षांनंतर व्याजासह मुद्दल परत मिळते.किसान विकास पत्र योजनेत बहिणीच्या नावावर एक हजार रुपयांपासून गुंतवणूक करता येईल. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या योजनेचा व्याजदर ७.५ टक्के होता. या दराने नऊ वर्षे सात महिन्यांत ही गुंतवणूक दुप्पट होईल.वरील दोन्ही योजनांमध्ये ज्या तिमाहीत गुंतवणूक करू, त्या तिमाहीचा व्याजदर संपूर्ण गुंतवणूक कालावधीसाठी मिळतो.'पीपीएफ'चे खाते ही करमुक्त परतावा देणारी अत्यंत समर्पक अर्थभेट ठरेल. पोस्टात किंवा अधिकृत बँकेत हे खाते केवळ पाचशे रुपये भरून उघडू शकता किंवा त्यांच्या चालू असलेल्या खात्यात या वर्षीचे योगदान करू शकता. किमान ५०० रुपयांपासून कमाल १.५० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम प्रत्येक आर्थिक वर्षात भरता येईल. सप्टेंबर २०२५ मध्ये या योजनेचा व्याजदर ७.१ टक्के होता.अल्पबचत योजनांचा व्याजदर प्रत्येक तिमाहीमध्ये सरकारकडून घोषित केला जातो.आई-वडिलांसाठी सुरक्षित भेटआपल्या आई वडिलांसाठी सर्वोत्तम आर्थिक भेट म्हणजे त्यांच्यासाठी सुरक्षित भविष्याची भेट. उतारवयात नियमित उत्पन्न मिळण्यासाठी, तसेच त्यांच्या आरोग्य विम्यासाठी काय अर्थभेट देता येईल, याचा तपशील देत आहे..ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनाया दिवाळीत आपल्या ज्येष्ठ नागरिक पालकांना देण्यासाठी ही अत्यंत उत्तम अर्थभेट आहे.पोस्टात किंवा निवडक बँकेत हे खाते उघडता येईल.प्रत्येक पालकासाठी किमान एक हजार, तर कमाल ३० लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येईल.दर तीन महिन्यांनी व्याज मिळते.यातून मिळणारे व्याज करपात्र आहे.सप्टेंबर महिनाअखेरीस व्याजदर ८.२० टक्के होता. हा व्याजदर प्रत्येक तिमाहीमध्ये सरकारकडून घोषित केला जातो.मासिक उत्पन्न योजनापालक ज्येष्ठ नागरिक नसतील, पण त्यांना नियमित उत्पन्न मिळावे, यासाठी ही अर्थभेट उत्तम राहील.पोस्टात हे खाते उघडता येईल.प्रत्येक पालकासाठी किमान एक हजार, तर कमाल नऊ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येईल.दर महिन्याला व्याज मिळते.यातून मिळणारे व्याज करपात्र आहे.सप्टेंबर महिनाअखेरीपर्यंत व्याजदर ७.४० टक्के होता. याचा व्याजदर प्रत्येक तिमाहीमध्ये सरकारकडून घोषित केला जातो.आरोग्य विमा- आयुष्मान भारत योजना ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आता 'आयुष्मान भारत' ही भारत सरकारची आरोग्य विमा योजना खुली झाली आहे. आपल्या पालकांचे आधार कार्ड मोबाइलशी संलग्न असेल, तर या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरून सहभागी होता येईल. याद्वारे आपण पाच लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा त्यांना देऊ शकता. आरोग्य विम्याचे इतर पर्यायपालकांसाठी आरोग्य विमा ही अत्यंत आवश्यक गरज आहे. भविष्याच्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी पुरेसे ‘हेल्थ कव्हर’ असावे, यासाठी पुरेसा आरोग्य विमा या दिवाळीत नक्कीच घ्या. आधीचा विमा असेल, तर त्याच्यावर टॉप-अपसुद्धा घेता येईल. ‘जीएसटी २.०’मध्ये आता आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी नसेल. तेव्हा प्रीमियम थोडा कमी होईल..मुलांसाठी बचतीच्या सवयीची अर्थभेटआपल्या मुलांसाठी सर्वोत्तम आर्थिक भेट म्हणजे त्यांना लहानपणापासूनच आर्थिक शिस्त आणि बचतीची सवय लावणे. ही भेट भविष्यातील आर्थिक स्वातंत्र्याची पायाभरणी तर करीलच; पण गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेऊन त्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देईल आणि आर्थिक साक्षरतेकडे पहिले पाऊल टाकण्यास मदत करील. यासाठी इक्विटी आणि डेट अशा दोन्ही प्रकारच्या अॅसेटमध्ये कोणत्या प्रकारची अर्थभेट देता येईल याचा तपशील देत आहे.बँक बचत खाते मुलांना आर्थिक व्यवहार समजावेत, आपले बजेट मांडता यावे, यासाठी आणि त्यांना बक्षीस, भेट म्हणून मिळणाऱ्या पैशांचे योग्य नियोजन करण्याकरिता आपण अज्ञान पाल्याचे (मायनर) बँकेत बचत खाते उघडू शकता. यातूनच बँकेच्या विविध व्यवहारांची माहिती त्यांना देता येईल. .म्युच्युअल फंड युनिटची भेट मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या नावावरच म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय ही एक उत्तम अर्थभेट आहे. यात केवळ मुलांच्या नावानेच (सिंगल होल्डिंग) गुंतवणूक करावी लागेल.एकरकमी (lumpsum) किंवा 'एसआयपी' (SIP) यांपैकी कोणत्याही प्रकारे गुंतवणूक करता येईल.आर्थिक उद्दिष्टाचा कालावधी ७ ते १० वर्षांपेक्षा अधिक असल्यास आपल्या रिस्क प्रोफाइलनुसार फ्लेक्सी कॅप फंड, इंडेक्स फंड किंवा 'निफ्टी ईटीएफ'मध्ये एसआयपी' किंवा एकरकमी पैसे गुंतवून ही अमूल्य अर्थभेट आपल्या मुलांना यंदाच्या दिवाळीत नक्की द्या.यात मुलाचे वय १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधी पैसे काढल्यास त्याचे करदायित्व पालकांवर असते, तर १८ व्या वर्षानंतर पैसे काढल्यास त्याचे करदायित्व मुलावर राहील. १८ व्या वर्षी मुलाचे करदायित्व कमी असल्याने हा मार्ग करसुसंगतदेखील आहे.गुंतवणूक पालकांच्या खात्यातून करता येईल. परंतु, मुलाच्या १८ व्या वर्षी त्यातून पैसे काढताना मुलाच्या नावाने बँक खाते असणे आवश्यक आहे..दरवर्षी १० टक्के या परताव्याने आज एकरकमी केलेली गुंतवणूक दहा वर्षांत अडीचपट होईल. याच जोडीला पुढील दहा वर्षांत नियमित अशी गुंतवणूक करत राहिल्यास मुलांच्या भविष्यासाठी संपत्तीनिर्मितीचा हा अत्यंत प्रभावी मार्ग ठरेल.मुले लहान असतानाच याची सुरुवात केल्यास जमलेली संपत्ती त्यांच्या उमेदीच्या काळात नक्कीच उपयोगी पडेल. या सर्व व्यवहारांसाठी मुलांचे बँकेत बचत खाते असणे सोयीस्कर ठरेल. पालक किंवा नातेवाईक यांच्याकडून बक्षीस किंवा भेट स्वरूपात मिळालेली ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त असते. ती बँकेत जमा करून त्यातून म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करता येईल..एनपीएस वात्सल्य योजनादीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यासाठी ही एक उत्तम अर्थभेट ठरेल. केवळ एक हजार रुपये इतकी गुंतवणूक करून आपण आपल्या मुलांसाठी एनपीएस-वात्सल्य योजना चालू करू शकता. मुले १८ वर्षांची होईपर्यंत आपण यात पैसे भरू शकता. वार्षिक योगदान : किमान मर्यादा एक हजार रुपये. कमाल मर्यादा नाही. १८ वर्षांनंतर मुलांसाठी ‘केवायसी’ करून या योजनेतून नियमित ‘एनपीएस’मध्ये ट्रान्स्फर करण्याची सोय १८ वर्षाच्या आत अंशत: रक्कम यामधून तीन वर्षांनंतर तीन वेळा काढता येईल (एकूण गुंतवणुकीच्या २५ टक्के रक्कम काढता येईल.) आपल्या रिस्क प्रोफाइलनुसार गुंतवणुकीतील इक्विटी आणि डेट यांचे प्रमाण बदलता येते. या योजनेसाठी पालकांचे ‘पॅन’ आणि ‘आधार’ आणि मुलांच्या माहितीसह ऑनलाइन अर्ज https://npstrust.org.in/open-nps-vatsalya या ठिकाणी करता येईल. आपल्या गुंतवणुकीचे सर्व तपशील ऑनलाइन बघता येतात..मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी योजना आपल्या १० वर्षांखालील मुलींना त्यांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी ही अर्थभेट अत्यंत योग्य ठरेल. पोस्टात किंवा निवडक बँकेत हे खाते मुलीच्या नावाने उघडू शकता. खाते उघडल्यानंतर १५ वर्षांपर्यंत यात पैसे भरता येतात. वार्षिक योगदान : किमान मर्यादा २५० रुपये. कमाल मर्यादा १.५० लाख रुपये. मुलीच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ५० टक्के रक्कम शिक्षणासाठी काढता येते. खात्याला २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा मुलीच्या लग्नाच्या वेळेस संपूर्ण रक्कम काढता येते. सप्टेंबर महिन्याअखेरीस व्याजदर ८.२० टक्के होता. हा व्याजदर प्रत्येक तिमाहीमध्ये सरकारकडून घोषित केला जातो. यावर मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटी रक्कम करमुक्त आहे. याशिवाय दरवर्षी गुंतवणूक करतो, त्या रकमेवरदेखील ८० सी कलमांतर्गत करसवलत मिळते. .सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीसुकन्या समृद्धी योजनेत भाग घेता येत नसेल, तर निश्चित आणि करमुक्त परतावा देणारी सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी योजना अर्थात ‘पीपीएफ’ ही अत्यंत समर्पक अर्थभेट ठरेल. जितक्या लवकर हे खाते मुलांच्या नावावर उघडू, तितका जास्त फायदा मुलांना त्यांच्या उमेदीच्या काळात मिळेल, आता पीपीएफचे खाते आजन्म चालू ठेवण्याची सोय आहे. पोस्टात किंवा निवडक बँकेत हे खाते केवळ ५०० रुपये भरून मुलांच्या नावाने उघडू शकता. वार्षिक योगदान : किमान मर्यादा ५०० रुपये. कमाल मर्यादा १.५० लाख रुपये. किमान १५ वर्षे हे खाते चालू ठेवल्यानंतर पूर्ण रक्कम काढता येईल. किमान पाच वर्षे गुंतवणूक केल्यानंतर दिलेल्या नियमाप्रमाणे अंशत: रक्कम काढण्याची सोय. १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी खाते चालू ठेवण्याची सोय. दर पाच वर्षांनी मुदत वाढवता येते. सप्टेंबर महिन्याअखेरीस व्याजदर ७.१० टक्के होता. हा व्याजदर प्रत्येक तिमाहीमध्ये सरकारकडून घोषित केला जातो. यावर मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटी रक्कम करमुक्त आहे. याशिवाय दरवर्षी गुंतवणूक करतो, त्या रकमेवरदेखील ८० सी कलमांतर्गत करसवलत मिळते. अगदी लहान वयापासूनच आपल्या मुलांना पेन्शन नियोजनाची संकल्पना आणि आर्थिक जबाबदारीची जाणीव या निमित्ताने नक्की होईल. आपल्याला मिळालेली अर्थभेट भविष्यात कशी वाढत आहे, हे मुलांसोबत बघितल्यास त्यांनादेखील बचत आणि गुंतवणुकीचे महत्त्व पटेल. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसह चक्रवाढ व्याजाचे फायदेदेखील त्यांना अनुभवता येतील. तेव्हा या दिवाळीत मुलांना या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती सांगून आपल्याला जमेल ती अर्थभेट यंदाच्या दिवाळीत नक्की द्या.तेव्हा यंदाच्या दिवाळीत नव्या खरेदीसह, नव्या गोष्टींची सुरुवात आपल्यापासून करून कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याचा पायादेखील या अर्थभेटींनी मजबूत करू या आणि कुटुंबासाठी सुरक्षित भविष्य, आर्थिक शिस्त या मूल्यांची पायाभरणी करू या. आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची ही दिवाळी 'अर्थ'भेटीने समृद्ध होवो!स्वत:साठी अर्थपूर्ण भेट!सणासुदीच्या या आनंदाच्या प्रसंगी स्वत:लाही भेट द्यायलाच हवी ना? संपूर्ण कुटुंबाची आर्थिक आघाडी सांभाळण्यासाठी अधिक सक्षम होता यावे, आपल्या आर्थिक साक्षरतेच्या प्रवासातील पुढील टप्पा गाठण्यासाठी एखादा कोर्स, चांगली वाचनीय पुस्तके, कुटुंबाच्या आर्थिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी फायनान्शियल प्लॅन यांचा विचार जरूर करा. पर्सनल फायनान्समधील बहुविध विषयांमधील माहिती एकाच ठिकाणी मिळणाऱ्या ‘सकाळ मनी’चे सबस्क्रिप्शन (वर्गणी) नक्की घ्या. चातुर्मासात चार पुस्तकांचे वाचन (Psychology of Money, Value investing and Behavioral Finance, The 80-20 Makeover, The Almanack of Naval Ravikant) करायचा संकल्पदेखील पूर्णत्वास नेत असाल, अशी अशा करतो. याखेरीज दिवाळीत पुढील अर्थभेट पर्याय सुचवत आहे. आपल्या आर्थिक साक्षरतेच्या प्रवासाचा श्रीगणेशा आपण आरबीआय, सेबी यांनी पुरस्कृत केलेल्या राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या (National centre for Financial Education) E-LMS कोर्सने करू शकता. हा संपूर्णपणे विनामूल्य असा ऑनलाइन कोर्स आहे. याशिवाय स्किल इंडिया डिजिटल हबच्या संकेतस्थळावर फायनान्स विषयातील अनेक उत्तम कोर्स माफक दरात उपलब्ध आहेत. आपल्या आवडीनुसार यातील एखादा कोर्स आपण करू शकता. 'एनएसई' अॅकॅडमीच्या संकेतस्थळावर अगदी मूलभूत माहितीपासून ते प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन उपलब्ध आहेत. आपल्या गरजेनुसार आणि आवडीप्रमाणे आपणदेखील एखादे सर्टिफिकेशन करू शकता. दिवाळीत फायनान्स विषयावरील चांगले पुस्तक वाचायचा संकल्प नक्की करा. 'जॉइज ऑफ कम्पाउंडिंग' हे गौतम बैद यांचे पुस्तक आवर्जून वाचा. गुंतवणूकदारांना 'व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग'चा अ 