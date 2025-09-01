Sakal Money

Senior Citizen Saving Scheme : ज्येष्ठ नागरिकांना आधार!

SCSS 2025 : "तुमच्याच किंवा तुमच्या आई–वडिलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी ही योजना विचारात घ्या. अधिक माहितीसाठी जवळच्या पोस्टात किंवा बँकेत चौकशी करा!
Senior Citizen Saving Scheme
Senior Citizen Saving Scheme Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुधाकर कुलकर्णी - सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपी

ज्येष्ठ नागरिक आपली गुंतवणूक करताना प्रामुख्याने जास्तीतजास्त परतावा व सुरक्षितता असणाऱ्या गुंतवणुकीस प्राधान्य देतात. त्या दृष्टीने सिनिअर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम (एससीएसएस) हा एक उत्तम पर्याय आहे. यातील गुंतवणूक पूर्णपणे सुरक्षित असून, सध्या (सप्टेंबरअखेरपर्यंत) यावर मिळणारा परतावा ८.२० टक्के आहे. (केंद्र सरकारकडून अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराचा दर तिमाहीस आढावा घेतला जातो.

Loading content, please wait...
post
senior citizen
KYC
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com