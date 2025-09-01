Senior Citizen Saving Scheme : ज्येष्ठ नागरिकांना आधार!

सुधाकर कुलकर्णी - सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपीज्येष्ठ नागरिक आपली गुंतवणूक करताना प्रामुख्याने जास्तीतजास्त परतावा व सुरक्षितता असणाऱ्या गुंतवणुकीस प्राधान्य देतात. त्या दृष्टीने सिनिअर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम (एससीएसएस) हा एक उत्तम पर्याय आहे. यातील गुंतवणूक पूर्णपणे सुरक्षित असून, सध्या (सप्टेंबरअखेरपर्यंत) यावर मिळणारा परतावा ८.२० टक्के आहे. (केंद्र सरकारकडून अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराचा दर तिमाहीस आढावा घेतला जातो. .त्यात ‘एससीएसएस’चा देखील समावेश असतो. या योजनेवर मिळणारे व्याज नेहमीच ‘पीपीएफ’वर मिळणाऱ्या व्याजदरापेक्षा जास्त असते.) असा चांगला परतावा व सुरक्षितता अन्य कोणतीही गुंतवणूक देत नाही. यामुळे या योजनेस मिळणारा प्रतिसाद सातत्याने वाढतच आहे. ‘एससीएसएस’चे खाते पोस्टाबरोबरच निवडक बँकांमध्येही उघडता येते. त्यासाठी या योजनेचा फॉर्म भरून त्यासोबत ‘केवायसी’साठी फोटो, पॅनकार्ड आणि आधार कार्डची प्रत लागते..गेल्या वर्षीपर्यंत या योजनेत ६० वर्षे वयाच्या वरील व्यक्तीस कमाल १५ लाख रुपये इतकी गुंतवणूक करता येत होती. मात्र, आता ही मर्यादा दुप्पट करण्यात आली असून, आता ज्येष्ठ नागरिकांना एकट्याच्या नावावर कमाल ३० लाख रुपये गुंतवता येतात. पती-पत्नी दोघेही ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असतील, तर दोघांना स्वतंत्रपणे ३०-३० लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते. पण संयुक्तपणे गुंतवणूक केल्यास ती ३० लाख रुपयांपर्यंतच करता येते, कारण ती पहिल्या धारकाची (होल्डर) समजली जाते. अशी गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने कमाल मर्यादेपर्यंत करता येते. या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज तिमाही पद्धतीने आपल्या बँकेच्या बचत खात्यात जमा केले जाते..या गुंतवणुकीचा प्रारंभिक कालावधी पाच वर्षे असून, त्यानंतर पुढे तीन वर्षांपर्यंत मुदत वाढविता येते. मुदत संपल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. खाते एकट्याच्याच नावाने असेल व प्रारंभिक किंवा नूतनीकरण केलेल्या कालावधीत खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला खाते मुदतीपूर्वी बंद करावेच लागते. (केवळ जास्त व्याज मिळत आहे म्हणून मुदतीपर्यंत ते चालू ठेवता येत नाही.).मात्र, खाते पती-पत्नीसोबत संयुक्त नावाने असेल किंवा पती-पत्नी नॉमिनी असेल आणि हयात व्यक्तीचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर खाते मुदत संपेपर्यंत चालू ठेवता येते. खाते मुदतीपूर्वी बंद करायचे असेल, तर खातेदाराच्या मृत्यूच्या तारखेपर्यंत लागू असलेल्या दराने व्याज देणे (पोस्ट किंवा ज्या बँकेत खाते आहे त्या बँकेस) बंधनकारक आहे. खाते मुदतपूर्व बंद होत आहे म्हणून कोणत्याही प्रकारची ‘पेनल्टी’ लावता येत नाही. मृत्यूच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष खाते बंद होईपर्यंतच्या कालावधीस बचत खात्याच्या दराने व्याज देणे बंधनकारक आहे.थोडक्यात, ज्यांना कोणतीही जोखीम घ्यायची नाही, अशा ज्येष्ठांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.