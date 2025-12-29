‘सेन्सेक्स’चे हितगूज!

डॉ. वीरेंद्र ताटके (गुंतवणूक क्षेत्राचे अभ्यासक)अर्थबोधनमस्कार, मी ‘सेन्सेक्स’! शेअर बाजारातील तुमचा मित्र! आता २०२५ वर्ष संपायला आता फक्त दोन दिवस राहिले आहेत. अशावेळी तुमच्याशी हितगूज करायला आलो आहे. तुम्हाला माहीत आहेच, की शेअर बाजार कोणत्या दिशेने चालला आहे, हे मी तुम्हाला रोजच्या रोज सांगत असतो. हे काम १९८६ पासून मी नियमितपणे करत आहे. तसे पाहायला गेले, तर मुंबई शेअर बाजारातील तुल्यबळ अशा फक्त तीस कंपन्यांच्या शेअरच्या बाजारभावाची दिशा मी सांगत असतो; पण तुम्हा गुंतवणूकदारांचा माझ्यावर एवढा विश्वास आहे, की ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ या न्यायाने तुम्ही माझ्यावरून बाजाराचा अंदाज बांधता! .तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, २०२५ हे वर्ष मला तसे जेमतेमच गेलं. वर्षाच्या सुरुवातीला मी साधारण ७८ हजार अंशांच्या पातळीवर होतो. सुरुवातीचे तीन महिने मी याच पातळीच्या आसपास घुटमळत राहिलो. जगभरातून आणि देशातून संमिश्र कल येत असल्याने माझ्या पातळीत चढ-उतार येत राहिले; पण मी फार वर गेलो नाही आणि फार कोसळलोसुद्धा नाही. पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीचा कालावधी (एप्रिल ते जून २०२५) मला अधिक चांगला गेला. याच कालावधीत मी ८३ हजारांपर्यंत मजलदेखील मारली..परंतु, तिथे फार काळ टिकू शकलो नाही. जुलै ते सप्टेंबर २०२५ हा कालावधी माझ्यासाठी अधिकच खडतर होता. यादरम्यान एकदा तर सलग आठ दिवस मी कोसळत होतो. कदाचित या तीन महिन्यांत माझ्या काही गुंतवणूकदार मित्रांचा माझ्या ताकदीवरील विश्वासदेखील थोडासा कमी झाला असेल. वर्षाचे शेवटचे तीन महिने मात्र, माझ्यासाठी चांगले ठरले. या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील माझ्या कामगिरीवर मी समाधानी आहे. डिसेंबर महिन्यात, तर मी ८६ हजारांच्या माझ्या सर्वोच्च पातळीलादेखील स्पर्श केला. वर्षाच्या सुरुवातीला ७८ हजारांच्या आसपास सुरू झालेला माझा प्रवास आता ८५ हजारांच्या पुढे पोहोचला आहे..मित्रांची चमकदार कामगिरीया वर्षभरात मी फक्त नऊ टक्क्यांनी वाढलो; पण माझ्या मित्रांनी मात्र जबरदस्त कामगिरी केली. माझा सोन्यासारखा मित्र म्हणजे सोने! या वर्षात त्याने मला खूप मागं टाकलं आणि त्याची खास मैत्रीण म्हणजे चांदी! तिनंही या वर्षात जबरदस्त कामगिरी केली. सोन्याने या वर्षात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक परतावा दिला, तर चांदीने तब्बल १४० टक्क्यांपेक्षा अधिक परतावा दिला. तुम्हाला म्हणून सांगतो, तुम्ही लोक आम्हा तिघांना एकमेकांचे स्पर्धक मानता, प्रत्यक्षात आम्ही सगळे चांगले मित्र आहोत आणि आम्हा तिघांना तुमच्यासोबत राहायला आवडतं. .त्यामुळे मी सर्वांनाच नेहमी सांगतो, की तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आम्हा तिघांचा समावेश करत राहा. आमच्यापैकी एकावर अवलंबून राहू नका. शिवाय बँक मुदत ठेव नावाची आमची एक जुनी मैत्रीण आहे. तिलासुद्धा आवश्यकतेनुसार आमच्यासोबत बोलवत जा, आमच्या या मित्रमंडळींपैकी जेव्हा एखादा जोरात पळत असतो तेव्हा आम्ही बाकीचे मित्र त्याला टाळ्या वाजवून प्रोत्साहन देत असतो. आधी मी म्हणालो तसं, या वर्षात मी फक्त नऊ टक्क्यांची उडी मारली; पण त्यातील अजून एक गंमत सांगतो. माझ्या ज्या गुंतवणूकदारमित्रांनी दर महिन्याला म्युच्युअल फंड ‘एसआयपी’द्वारे वर्षभर नियमित गुंतवणूक केली त्यांना मी साधारण १३ टक्के इतका भरघोस परतावा दिला आहे..सरतेशेवटी एवढंच सांगतो, की या वर्षात मी शांत आणि संयमी वाटलो असलो, तरी ही शांतता कदाचित पुढच्या उंच भरारीची सुरुवात असू शकेल! २०२६ या वर्षात मी कदाचित मोठ्ठी उडी घेईन किंवा २०२५ सारखाच शांतदेखील राहीन; पण दीर्घकाळात तुम्हाला मी निराश करणार नाही, हे मात्र नक्की!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.