Sakal Money

शेअर बाजार : विश्वगुरु भारत आणि सात्त्विक इंडेक्स

बीएसई सात्त्विक इंडेक्स-१००मुळे नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित गुंतवणुकीला नवा पर्याय; अहिंसा, सात्त्विक उत्पादनांना प्राधान्य देत मद्य, तंबाखू, जुगार, प्राण्यांवरील हिंसेशी संबंधित कंपन्यांना स्पष्ट बहिष्कार
BSE launches India’s first Sattvik Index, offering investors an ethical investment option rooted in cultural values while excluding alcohol, tobacco, gambling and animal-cruelty businesses.

BSE launches India’s first Sattvik Index, offering investors an ethical investment option rooted in cultural values while excluding alcohol, tobacco, gambling and animal-cruelty businesses.

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सकाळ डिजिटल टीम
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सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार

शरीयत किंवा इस्लामिक इंडेक्स आणि ‘ईएसजी’नंतर आता आगळावेगळा ‘सात्त्विक इंडेक्स’ दाखल झाला आहे. भारतातील पहिल्या ‘सात्त्विक इंडेक्स’ची स्थापना १९ जून २०२६ रोजी झाली. ‘बीएसई सात्त्विक इंडेक्स-१००’ असे या निर्देशांकाचे नाव आहे. नैतिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित असलेल्या या निर्देशांकात ‘बीएसई ५००’ निर्देशांकातून निवडलेल्या १०० कंपन्यांच्या शेअरचा समावेश असेल.

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