शेअर बाजार : विश्वगुरु भारत आणि सात्त्विक इंडेक्स

सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारशरीयत किंवा इस्लामिक इंडेक्स आणि ‘ईएसजी’नंतर आता आगळावेगळा ‘सात्त्विक इंडेक्स’ दाखल झाला आहे. भारतातील पहिल्या ‘सात्त्विक इंडेक्स’ची स्थापना १९ जून २०२६ रोजी झाली. ‘बीएसई सात्त्विक इंडेक्स-१००’ असे या निर्देशांकाचे नाव आहे. नैतिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित असलेल्या या निर्देशांकात ‘बीएसई ५००’ निर्देशांकातून निवडलेल्या १०० कंपन्यांच्या शेअरचा समावेश असेल..शेअरची निवड‘सात्त्विक इंडेक्स’मध्ये अहिंसा आणि सात्त्विक उत्पादने यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे या निर्देशांकातील कंपन्या पारंपरिक आर्थिक निकषांसोबतच सांस्कृतिक, नैतिक आणि सात्त्विक जीवनपद्धतीशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. मद्य, तंबाखू, जुगार, अश्लीलता आणि प्राण्यांवरील हिंसेशी संबंधित कंपन्यांचा यात समावेश केला जात नाही. युनायटेड स्पिरिट्स, रॅडिको खेतान, सुला वाईनयार्ड, युनायटेड ब्रुवरीज यांसारख्या मद्य उत्पादक कंपन्या; आयटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, व्हीएसटी इंडस्ट्रीज यांसारख्या तंबाखू उत्पादक कंपन्या; प्राण्यांवरील हिंसेशी संबंधित वेंकीज इंडिया, अपेक्स फ्रोजन फूड्स यांसारख्या कंपन्या; तसेच चामडे (लेदर) उद्योगातील इंडियन इंटरनॅशनल, सुपरहाऊस लिमिटेड आदी कंपन्यांचा या निर्देशांकात समावेश नाही..भारताला याचा कसा फायदा होईल?बहुतेक गुंतवणूकदारांची अपेक्षा केवळ चांगल्या परताव्याची असते. त्यांचा विचार असा असतो की, मी तुमच्या योजनेत पैसे गुंतवत आहे; ते कायदेशीरदृष्ट्या मान्य असलेल्या कोणत्या पर्यायांमध्ये, कोठे आणि कसे गुंतवायचे, हा तुमचा अधिकार आहे. मात्र, भारतात तसेच परदेशातही असा मोठा गुंतवणूकदार वर्ग आहे, ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी मोठा निधी उपलब्ध आहे. परंतु, त्यांचा धर्म, संस्कार आणि जीवनमूल्ये अशी असतात, की त्यांची गुंतवणूकही त्याच मूल्यांशी सुसंगत असावी, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यांच्या दृष्टीने नैतिकदृष्ट्या अयोग्य वाटणाऱ्या व्यवसायांतून मिळालेला परतावा स्वीकारार्ह नसतो. अशा गुंतवणूकदारांसाठी सात्त्विक निर्देशांक हा उत्तम गुंतवणूक पर्याय ठरू शकतो. जागतिक पातळीवर एथिकल गुंतवणूक, ग्रीन फंड आणि ‘ईएसजी’ फंडांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही नैतिक मूल्यांना प्राधान्य देणारे अनेक परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) आहेत. सात्त्विक इंडेक्स अशा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकतो. त्यामुळे भारतात परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय/एफपीआय) वाढण्यास मदत होऊ शकते. एखाद्या कंपनीला या निर्देशांकात स्थान मिळाल्यास तिची विश्वासार्हता आणि प्रतिमा अधिक मजबूत होते. म्युच्युअल फंड कंपन्या या निर्देशांकावर आधारित सात्त्विक ईटीएफ किंवा सात्त्विक म्युच्युअल फंड योजना आणू शकतात. यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि संपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल..थोडक्यात, ‘बीएसई सात्त्विक इंडेक्स-१००’ मुळे गुंतवणुकीसाठी एक नवा आणि वेगळा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. भारताच्या सांस्कृतिक मूल्यांना अर्थव्यवस्थेशी जोडणारा हा महत्त्वाचा पूल ठरू शकतो. यामुळे बाजारात नव्या प्रकारचे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील, नैतिक व्यवसायांना चालना मिळेल आणि भारतीय भांडवली बाजाराची व्याप्ती आणखी वाढेल..शरीयत आणि सात्त्विक इंडेक्सअनेकांना शरीयत इंडेक्स आणि सात्त्विक इंडेक्स सारखेच वाटू शकतात. मात्र, तसे नाही. शरीयत इंडेक्स हा प्रामुख्याने व्याजमुक्त आणि कर्जमुक्त संकल्पनेवर भर देतो. त्यामुळे त्यात बँकांचा समावेश नसतो. याउलट, सात्त्विक इंडेक्स हा अहिंसा आणि सात्त्विक उत्पादनांवर भर देतो. त्यामुळे या निर्देशांकात बँका आणि वित्तीय संस्थांना स्थान मिळते; मात्र, मांस प्रक्रिया किंवा प्राण्यांशी क्रूर वर्तन करणाऱ्या कंपन्यांना वगळले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.