श्रीराम फायनान्स (शुक्रवार बंद भाव : रु. ७१५.४५)

शेअर निर्देशांकाने गेल्या आठवड्यात जवळपास सव्वा वर्षाच्या कन्सॉलिडेशननंतर तांत्रिक विश्लेषणाच्या दीर्घकालीन आलेखावर एक मोठा ब्रेकआउट दिला आहे. सध्या अनेक कंपन्यांचे शेअर आलेखावर तेजीचे संकेत देत असून, त्यात ‘एनबीएफसी’ कंपन्यांची चांगली वाटचाल सुरू आहे..त्यापैकीच एक शेअर खरेदी करण्यास योग्य आहे आणि तो म्हणजे श्रीराम फायनान्स. ही कंपनी वित्तपुरवठा व्यवसायातील श्रीराम समूहाचा एक भाग आहे. श्रीराम फायनान्स कंपनी व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्जपुरवठा व्यवसायात आहे.जी प्रामुख्याने पूर्व-मालकीच्या ट्रकपासून ते नव्या ट्रकसाठी अर्थसाह्य करते. ही एक ठेवी घेणारी ‘एनबीएफसी’ आहे. तिच्या १,७५८ शाखा, ८३१ ग्रामीण केंद्रे असून, सुमारे ५०० खासगी वित्तपुरवठादारांशी तिची भागीदारी आहे..या शेअरच्या साप्ताहिक पातळीवरील आलेखानुसार, मार्च २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ पर्यंत या शेअरच्या भावात एकतर्फी तेजी दिसून आली. या काळात या शेअरचा भाव २५० रुपयांपासून ७२० रुपयांपर्यंत वाढला. त्यानंतर भाव एका मर्यादित पातळीत फिरू लागला, ज्याला साईड वाईज झोन म्हणतात..गेल्या शुक्रवारी या शेअरच्या भावाने मर्यादित पातळीमुळे तयार झालेल्या उतरत्या ट्रेंडलाइनला वरील बाजूस छेदून बंद भाव दिला. याचा अर्थ असा, की येणाऱ्या काही काळात या शेअरचा भाव आणखी वर जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या भावात हा शेअर खरेदी करण्यास योग्य आहे.या शेअरचे लाभ-व्यय गुणोत्तर १:१८ असून, ते हा शेअर खरेदी करण्यासाठी पूरक आहे. येत्या एका वर्षात हा शेअर ११०० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. हा शेअर खरेदी करताना साप्ताहिक पातळीवर ६९४ रुपयांचा स्टॉप-लॉस लावावा..(डिस्क्लेमर - या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.