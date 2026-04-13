अर्थबोध : शेअर बाजारातील तेजी काय सांगते?

गौरव बोरा, भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषकजागतिक स्तरावरील सकारात्मक संकेत आणि विशेषतः अमेरिका-इराणमधील तणाव काहीसा निवळल्याने भारतीय शेअर बाजाराने शुक्रवारी (१० एप्रिल २०२६) नवा इतिहास रचला. सेन्सेक्स' आणि 'निफ्टी' या दोन्ही निर्देशांकांनी मोठी झेप घेत गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत मोठी वाढ केली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील ही सर्वांत मोठी साप्ताहिक वाढ ठरली आहे..या तेजीची मुख्य कारणे आणि बाजारातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:अमेरिका-इराण युद्धविराम आणि जागतिक दिलासाजागतिक बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून असलेला युद्धजन्य तणाव आता कमी होताना दिसत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकारामुळे अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धविराम झाल्याच्या बातम्यांनी जागतिक बाजारात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे 'जिओ-पॉलिटिकल रिस्क' कमी झाल्याने गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा जोखीम घेण्यास सुरुवात केली आहे..कच्च्या तेलाच्या दरात घसरणयुद्धविरामाच्या चर्चेमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील अडथळे दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण झाली आहे. भारतासारख्या आयातदार देशासाठी ही दिलासादायक बाब असून, यामुळे महागाई कमी होण्यास आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.'दलाल स्ट्रीट'वर उत्साहाचे वातावरण'निफ्टी ५०' आणि 'बीएसई सेन्सेक्स'ने त्यांचे महत्त्वाचे टप्पे पार केले आहेत. बँकिंग, आयटी आणि वाहननिर्मिती क्षेत्रातील शेअरनी या तेजीचे नेतृत्व केले. परदेशी वित्तीय संस्थांनी (एफआयआय) पुन्हा एकदा भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पैसे गुंतविण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे..गेल्या तीन आठवड्यांपासून भारतीय शेअर बाजारात एक विशिष्ट कल पाहायला मिळत आहे. निफ्टी, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप या तिन्ही श्रेणींमध्ये बाजाराने स्थिरता दाखवत एक भक्कम 'बेस' तयार केला आहे. जेव्हा बाजार अशा प्रकारे एका विशिष्ट पातळीवर स्थिरावतो, तेव्हा तो मोठ्या तेजीसाठी सज्ज होत असतो. ऐतिहासिक आकडेवारी आणि जागतिक तणाव निवळल्यानंतरचे परिणाम पाहता, 'दलाल स्ट्रीट'वर लवकरच मोठी रॅली येण्याचे संकेत मिळत आहेत..१. 'स्ट्राँग बेस'ची निर्मिती :गेल्या २१ दिवसांत लार्ज कॅप शेअरमध्ये 'एफआयआय'नी विक्री थांबवून खरेदीकडे कल वळवला आहे. त्याच वेळी, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप निर्देशांकांनी त्यांच्या महत्त्वाच्या 'सपोर्ट लेव्हल' राखल्या आहेत. तांत्रिक भाषेत याला 'कन्सॉलिडेशन' म्हणतात. हा पाया जितका भक्कम असतो, तितकीच पुढची झेप मोठी असते.२. तणाव व बाजाराची भरारी :इतिहासाकडे नजर टाकल्यास असे दिसून येते, की जेव्हा जेव्हा युद्ध किंवा जागतिक तणाव निवळला आहे, तेव्हा शेअर बाजाराने अनपेक्षित परतावा दिला आहे:३ अमेरिका-इराण युद्धविराम :सध्याच्या संदर्भात, अमेरिका आणि इराणमधील युद्धविरामाची चर्चा बाजारासाठी 'गेम चेंजर' ठरली आहे. अनिश्चितता संपल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली घट भारतासाठी फायदेशीर आहे. यापूर्वीच्या अशा घटनांनंतर 'निफ्टी'ने पुढील सहा महिन्यांत सरासरी १५ ते २० टक्के वाढ नोंदविली आहे.४. फंडामेंटल डेटा काय सांगतो?फॉरवर्ड पीई : सध्याचा बाजार त्याच्या सरासरी व्हॅल्युएशनच्या जवळ असून, मिड कॅपमध्ये झालेली सुधारणा गुंतवणूकदारांसाठी चांगली संधी आहे.एफआयआय डेटा : परदेशी गुंतवणूकदारांची पुन्हा सुरू झालेली खरेदी हे सिद्ध करते, की जागतिक स्तरावर 'रिस्क-ऑन' सेंटिमेंट परतले आहे..निष्कर्ष :इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, हे शेअर बाजाराने वारंवार दाखवून दिले आहे. मोठ्या जागतिक तणावानंतर जेव्हा बाजार स्थिरावतो, तेव्हा ती स्मार्ट गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी असते. सध्याचा हा तीन आठवड्यांचा 'बेस' हा आगामी काळात एका मोठ्या रॅलीची नांदी ठरू शकतो. जागतिक शांतता आणि स्थिर अर्थव्यवस्था भारतीय बाजारासाठी 'बूस्टर'चे काम करते. जर ही स्थिती कायम राहिली, तर येत्या काळात 'निफ्टी' आणि 'सेन्सेक्स' नवे उच्चांक प्रस्थापित करतील, असे वाटते.(डिस्क्लेमर : शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीचा निर्णय आपापल्या जबाबदारीवर घेणे अपेक्षित असते.).