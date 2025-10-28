Share Market Opening : सेन्सेक्स-निफ्टी घसरले, रुपया आणि FIIs विक्रीमुळे दबाव

Market Update : आज मंगळवार, 28 ऑक्टोबर रोजी देशांतर्गत शेअर बाजार घसरणीसह उघडला. पण त्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ बाजारात तेजी दिसली. मात्र, सकाळी 10 च्या सुमारास सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक पुन्हा घसरल्याचे पाहायला मिळाले. बाजारात सेन्सेक्स 153 अंकांनी घसरून 84,625 वर उघडला, निफ्टी 27 अंकांनी घसरून 25,939.95 वर उघडला, तर निफ्टी बँक 108 अंकांनी घसरून 58,006 वर उघडला. .कोणते शेअर्स वाढले आणि कोणते कमी झाले?सकाळी 10 वाजेपर्यंत जिंदाल स्टील, Mazagon Dock Ship, LIC, टाटा स्टील हे शेअर तेजीत होते. टाटा स्टीलच्या शेअरने मागील 52 आठवड्यांतील उच्चांक गाठला. तर हॅवेल्स इंडिया, DLF, Bajaj Finserv यांच्या शेअर किमतीत घसरण दिसून आली.शेअर बाजाराच्या सुरुवातील ICICI Bank, भारती एयरटेल, HDFC बँक आणि रिलायन्स या शेअर्सची सर्वाधिक मागणी होती..जागतिक बाजारातही घसरण कायमसकाळच्या सत्रात GIFT NIFTY, Dow Jones Futures आणि Nikkei 225 या निर्देशांकात घसरण होती. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार तणावात सुधारणा हा सध्या गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महत्वाचा विषय आहे. .Gold Rate Today : सोन्याचे भाव घसरले! चांदीच्या भावातही मोठी घट; जाणून घ्या आजचे भाव.बाजारात घसरण का झाली ?बाजारातील घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) भारतीय बाजारातून आपला पैसा काढून घेतला. सोमवारी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) सुमारे ₹55.58 कोटी किमतीचे शेअर्स विकले, ज्यामुळे देशांतर्गत शेअर बाजारावर दबाव आला.त्यासोबतच भारतीय रुपयाची अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत घसरण झाली. सोमवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 21 पैशांनी घसरून ₹88.40 वर बंद झाला. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या वाढलेल्या डॉलरच्या मागणीमुळे आणि जागतिक बाजारात वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमुळे रुपयावर दबाव आला..Gold Rates Today : सोनं १० हजारांनी स्वस्त, चांदीच्या भावातही ३३ हजारांची घसरण; आज काय आहेत दर?.फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्यतज्ञांच्या मते, परकीय गुंतवणूकदार आता बुधवारी होणाऱ्या अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरावरील निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत. अमेरिका - चीन यांच्यात व्यापार सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याने फेडरल रिझर्व्हचा निर्णय महत्त्वाचा राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.