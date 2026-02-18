19 February Holiday : 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त बँका आणि शेअर बाजार बंद की सुरू? जाणून घ्या अधिकृत माहिती

19 February Stock Market and Bank Open or Closed : उद्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती असल्याने गुंतवणूकदारांना आणि ग्राहकांना शेअर बाजार आणि बँका बंद राहणार की सुरू हा प्रश्न पडला आहे. तर RBI च्या माहितीनुसार उद्या महाराष्ट्रातील सर्व बँकाच्या शाखांना सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे त्यामुळे बँकांमधील सर्व फिजिकल व्यवहार बंद असणार आहे. .शेअर बाजार चालू मात्र सेटलमेंट सुट्टी बँकाना सुट्टी असली तर शेअर बाजार मात्र चालू राहणार आहे. NSE च्या महितीनुसार उद्या भारतीय शेअर बाजारातील बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टी वर नेहमीप्रमाणे ट्रेडिंग सुरू राहील पण छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त सेटलमेंट/क्लिअरिंग सुट्टी राहील. म्हणजेच शेअर बाजारात व्यवहार सुरू राहील परंतु शेअर्स आणि निधीच्या पे-इन व पे-आउटसाठी क्लिअरिंग आणि सेटलमेंट प्रक्रिया बंद राहील. त्यामुळे इक्विटी ट्रेड्स किंवा डेरिव्हेटिव्ह पोझिशन्समधील नफा व क्रेडिट शुक्रवारपासून विथड्रॉल करता येईल..Gold Rate Today : तीन दिवसांत सोनं ₹6,500 तर चांदी ₹20,000 ने स्वस्त! भाव घसरले तरीही दागिने खरेदीत मंदी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.ट्रेडिंग सुरू राहील: या दिवशी बाजारात ट्रेडिंग नेहमीप्रमाणे चालू राहील आणि गुंतवणूक करता येईल. त्यामुळे नेहमीच्या वेळेत शेअर बाजार सुरू राहील. सेटलमेंट प्रभावित: ट्रेड केल्यानंतर शेअर्सच्या मालकीचा फाइनल ट्रान्सफर सेटलमेंटच्या तारखेनुसार होतो, ट्रेडिंगच्या दिवसावर नाही. सुट्टी असल्यामुळे हा फाइनल ट्रान्सफर एका दिवसाने पुढे ढकलला जाईल.बँक आणि डिपॉझिटरी बंद: NSDL, CDSL आणि अनेक बँका या दिवशी बंद राहतील, ज्यामुळे क्लिअरिंग आणि सेटलमेंट प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो..बँका बंद मात्र या सेवा सुरू बँका बंद असल्या तरी ऑनलाइन बँकिंग, नेटबँकिंग, UPI अॅप्स, तसेच NEFT आणि RTGS सेवा सामान्यप्रमाणे चालू राहतील. एटीएम सेवाही कार्यरत राहील. दरम्यान, कॅश डिपॉझिट, चेक क्लिअरन्ससारखी बँकेतील प्रत्यक्ष कामे या दिवशी होणार नाहीत. ही कामे करण्यासाठी तुम्हाला बँकेत जावे लागेल..Post Office Scheme: या सरकारी योजनेत पैसे दुप्पट! FD पेक्षा कशी वेगळी? कोण करू शकतो गुंतवणूक? जाणून घ्या सर्व माहिती .छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीदेशभरात छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती दरवर्षी 19 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाते. महाराष्ट्रात हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. शिवाजी महाराज आजही महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतासाठी प्रेरणादायी प्रतीक मानले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.