19 February Holiday : 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त बँका आणि शेअर बाजार बंद की सुरू? जाणून घ्या अधिकृत माहिती

Chh. Shivaji Maharaj Jayanti 19 Feb 2026 : उद्या राज्यभरात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती उत्साहात साजरी होणार आहे. त्या निमित्ताने शेअर बाजार आणि बँकाचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांनी उद्या व्यवहार सुरू राहतील की बंद हे जाणून घ्यावे.
Vinod Dengale
19 February Stock Market and Bank Open or Closed : उद्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती असल्याने गुंतवणूकदारांना आणि ग्राहकांना शेअर बाजार आणि बँका बंद राहणार की सुरू हा प्रश्न पडला आहे. तर RBI च्या माहितीनुसार उद्या महाराष्ट्रातील सर्व बँकाच्या शाखांना सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे त्यामुळे बँकांमधील सर्व फिजिकल व्यवहार बंद असणार आहे.

