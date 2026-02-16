Dividend Stocks: Oil India, Coal India सह या 46 शेअर्सकडे ठेवा लक्ष! डिव्हिडंड आणि बोनसमुळे चर्चेत; मोठा फायदा होण्याची शक्यता

Dividend Stocks in Focus: पुढच्या आठवड्यात शेअर बाजारात अनेक डिव्हिडंड स्टॉक्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागलेले असेल. Apollo Hospitals Enterprise, Escorts Kubota, IIFL Capital, Torrent Power सारख्या एकूण 46 कंपन्या आपले डिविडेंड जाहीर करणार आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांचे शेअर्स 17 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान एक्स डिविडेंड वर ट्रेड होतील. .कोणत्या कंपन्यांचे डिव्हिडंड जाहीर होणारयात IOL Chemicals, Ircon International, Shipping Corporation of India, Bharat Forge आणि Coal India सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्यांनी आपल्या शेअरधारकांना अंतरिम डिव्हिडंड देण्याची घोषणा केली आहे..Gold Rate Today: सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सोनं 1,500 तर चांदी तब्बल 8,000 रुपयांनी स्वस्त; पाहा आजचा ताजा भाव .एक्स डिव्हिडंड का गरजेचं आहे?BSE च्या माहितीनुसार, या कंपन्यांचे शेअर्स पुढच्या आठवड्यात एक्स-डिव्हिडंड वर ट्रेड करतीलतुम्हालाही डिव्हिडंड मिळवायचा असेल, तर एक्स-डिव्हिडंड तारखेपूर्वी तुमच्याकडे त्या कंपनीचे शेअर्स असणे आवश्यक आहे. एक्स डिव्हिडंडच्या किंवा त्यानंतरच्या तारखेला खरेदी केलेल्या शेअर्सवर लगेच डिव्हिडंड मिळणार नाही..सर्वाधिक डिव्हिडंड कोणी दिला?Escorts Kubota ने प्रति शेअर ₹18 इतका विशेष अंतरिम डिव्हिडंड जाहीर केला आहे.Torrent Power आणि Nirlon यांनी प्रति शेअर ₹15 डिव्हिडंड घोषित केला आहे.Apollo Hospitals ने ₹10 प्रति शेयर अंतरिम डिव्हिडंड घोषित केला आहे.Uniparts India आणि Oil India ने 7 रुपये प्रति शेयर तर MSTC ने प्रति शेअर 7.5 रुपये अंतरिम डिव्हिडंड घोषित केला आहे..डिव्हिडंड व्यतिरिक्त आजून काय मिळणारया आठवड्यात फक्त डिव्हिडंडच नाही तर बाकी इतर कॉर्पोरेट अॅक्शन पण होणार आहेत. यात Riddhi Steel and Tube आणि Bazel International आपल्या शेअरधारकांना बोनस शेअर देणार आहे. Riddhi Steel and Tube1:2 प्रमाणात आणि Bazel International 1:1 प्रमाणात बोनस दिला जाणार आहे..17 फेब्रुवारी 2026Mrs. Bectors Food Specialities Hikal International Gemmological Institute India IOL Chemicals & Pharmaceuticals IRCON International Majestic Auto Riddhi Steel and Tube – बोनस इश्यू 1:2Shipping Corporation of India Vibrant Global Capital .18 फेब्रुवारी 2026Bharat Forge Bliss GVS PharmaCoal India Hindustan Aeronautics MSTCNatco Pharma Oil India Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) Onix Solar Energy – इक्विटी शेअर्सचा राईट इश्यूPremco Global Sical Logistics – इक्विटी शेअर्सचा राईट इश्यू.19 फेब्रुवारी 2026Ashiana Housing AVT Natural ProductsBazel International – बोनस इश्यू 1:1Brisk TechnovisionG R Infraprojects Honda India Power Products Indraprastha Gas IRB Infrastructure Developers Precision Wires India Torrent Pharmaceuticals .Rahul Patil AI: नाद करा पण पाटलाचा कुठं! TCS, Infosys, Wipro शेअर्समध्ये भूकंप; गुंतवणूकदारांचे ₹2.5 लाख कोटींचे नुकसान.20 फेब्रुवारी 2026Cantabil Retail India DCW Ddev Plastiks IndustriesFirstsource Solutions Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC)Kirloskar Oil Engines Mobavenue AI TechNirlon Power Finance Corporation QGO FinanceRashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) Senco GoldSJVN Taneja Aerospace & Aviation Titan Biotech – स्टॉक स्प्लिट Wonder ElectricalsDisclaimer : सकाळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित करत असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.