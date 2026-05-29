Adani Power Share Price: Adani Power ची मोठी झेप! Infosys ला मागे टाकत शेअरची रॉकेट भरारी; Heatwave मुळे शेअरला मोठा फायदा

भारतीय बाजारातील Adani Power कंपनीने एक नवा विक्रम केला आहे. IT सेक्टरमधील मोठी कंपनी Infosys ला बाजार मूल्य म्हणजेच मार्केट कॅपिटलमध्ये मागे टाकत आघाडी घेतली आहे. 2026 या वर्षात कंपनीच्या मूल्यात तब्बल 68% वाढ झाली आहे. .अदानी पॉवरची सध्याची मार्केट कॅपिटल सुमारे 4.85 लाख कोटी रुपये असून इन्फोसिस च्या 4.72 लाख कोटी रुपयांपेक्षा 0.13 लाख कोटी रुपयांनी जास्त आहे. या मोठी वाढीनंतर अदानी पॉवर आता देशातील शेअर बाजारात लिस्ट असणाऱ्या सर्वात मोठ्या मार्केट कॅपिटल असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये 11व्या नंबरवर आहे..5 वर्षात 12 पट रिटर्नमागच्या एका आठवड्यात Adani Power शेअर 13% वाढला असून गेल्या वर्षभरात शेअरने तब्बल 126% रिटर्न दिला आहे. लॉन्ग टर्न दृष्टीने बघता मागच्या 3 वर्षात शेअर 384% वाढ झाली असून 5 वर्षामध्ये शेअरने तब्बल 1,213% म्हणजे जवळपास 12 पट रिटर्न दिला आहे. आज 29 मे 2026 रोजी शेअर 246.07 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .Adani Power शेअर का वाढला?अदानी पॉवर शेअर वाढण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे वाढते तापमान तसेच या वर्षी असणाऱ्या एल-निनो मुळे येत्या काही महिन्यात वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. एल निनो वर्ष असल्याने सध्या देशभरात तीव्र उष्णतेच्या लाटा दिसून येत आहे. त्यामुळे या वाढत्या तापमानामुळे विजेची मागणी वाढण्याची अपेक्षा असल्यामुळे अदानी पॉवरच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे..सध्याच्या उष्णतेच्या लाटेची तीव्रता जागतिक तापमानाच्या आकडेवारीतही दिसून आली आहे. 22 मे पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, जगातील 100 सर्वात उष्ण शहरांपैकी 97 शहरे भारतात होती, तर उर्वरित तीन नेपाळमध्ये होती. त्यामुळे ETच्या एका अहवालानुसार, अशा परिस्थितीत विजेची मागणी झपाट्याने वाढली आहे, ज्यामुळे अदानी पॉवरसह वीज-संबंधित शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे.