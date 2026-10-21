Jio IPO: एका शेअरमागे तब्बल 247 रुपये GMP! जिओच्या IPO मध्ये किती पैसे गुंतवावे लागणार? एका लॉटची किंमत काय? जाणून घ्या

Jio IPO: रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित अंबानीच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा बहुप्रतीक्षित IPO आज म्हणजेच 21 ऑक्टोबरपासून गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजारात खुला झाला आहे. या IPO मधून कंपनी सुमारे 30,213 कोटी रुपये उभारणार असून, हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याबाबत सविस्तर माहिती घेऊयात. .IPO कधीपर्यंत खुला राहणार?जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा IPO 21 ऑक्टोबर ते 23 ऑक्टोबरदरम्यान खुला राहणार आहे. कंपनीने एका शेअरची किंमत 1,065 ते 1,119 रुपये निश्चित केली आहे. एका लॉटमध्ये 12 शेअर्स असतील. त्यामुळे अपर प्राइस बँडनुसार, एका लॉटसाठी किरकोळ गुंतवणूकदारांना किमान 13,428 रुपये गुंतवावे लागतील..Diwali Bonus Rules: दिवाळीला कंपनीने बोनस देणं बंधनकारक? बोनस देत नसेल तर काय करायचं? पाहा, कायदा काय सांगतो.10.3 लाख कोटींची कंपनीया IPO मधून जिओ प्लॅटफॉर्म्स सुमारे 30,213 कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे इश्यूमध्ये सुमारे 27 कोटी नवीन शेअर्स जारी केले जाणार आहेत. तर विद्यमान गुंतवणूकदारांकडून शेअर्स विक्रीसाठी आणले जाणार नाहीत. प्राइस बँडच्या वरच्या टप्प्यानुसार कंपनीचं मूल्यांकन सुमारे 10.3 लाख कोटी रुपये होऊ शकतं. मात्र, शेअर बाजारात लिस्टिंग झाल्यानंतर कंपनीचं बाजारमूल्य किती असेल, हे बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून राहील..शेअर्सची लिस्टिंग कधी होणार?शेअर बाजारात IPO प्रक्रियेतील वाटप पूर्ण झाल्यानंतर जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे शेअर्स बुधवार 28 ऑक्टोबर रोजी BSE आणि NSE या दोन्ही शेअर बाजारांवर लिस्ट होण्याची शक्यता आहे..Gold Rate Dussehra: दसऱ्याच्या दिवशी सोनं 33 हजारांनी स्वस्त! 75 दिवसांतील सर्वात कमी भाव; आज 10 ग्रॅम कितीला? सर्वात स्वस्त कुठे?.ग्रे मार्केटमध्ये किती प्रीमियम?ग्रे मार्केटमधील उपलब्ध माहितीनुसार, जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या शेअर्सचा GMP सुमारे 22 ते 23 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचं विविध प्लॅटफॉर्म्सनी नोंदवलं आहे. Investorgain ने 247 रुपये, तर IPO Watch ने सुमारे 23.2 टक्के प्रीमियम दर्शवला आहे.मात्र, ग्रे मार्केट प्रीमियम हा अनधिकृत आणि बदलणारा संकेत आहे. त्यावरून लिस्टिंगच्या दिवशी प्रत्यक्षात किती नफा होईल, याची खात्री देता येत नाही. गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी IPO ची अधिकृत कागदपत्रं आणि जोखीम तपासणं महत्त्वाचं आहे.Disclaimer: ही बातमी केवळ माहितीसाठी असून, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी अभ्यास करावा आणि आवश्यक असल्यास आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.