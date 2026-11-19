How to Buy Anthropic Shares: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI तंत्रज्ञानाचा वापर जगभरात वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे AI क्षेत्रातील कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. आता या क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी Anthropic शेअर बाजारात उतरण्यास सज्ज झाली आहे. कंपनीने इतिहासातील सर्वात मोठ्या IPO सादर करत SpaceX चा 75 अब्ज डॉलरचा विक्रम मागे टाकला आहे..Anthropic ने सुरुवातीला IPO मधील एका शेअरची किंमत 70 ते 78 डॉलर दरम्यान निश्चित केली होती. मात्र, गुंतवणूकदारांकडून मोठी मागणी आल्यामुळे शेअरचे वाटप 83 डॉलर प्रति शेअर या दराने करण्यात आले. कंपनीचे शेअर्स गुरुवारी अमेरिकेतील Nasdaq शेअर बाजारात 'ANT' या टिकरने व्यवहारासाठी उपलब्ध होणार आहेत..Gold Rate Today: लग्नसराईपूर्वी सोन्याचे भाव कोसळले! 40 मिनिटांतच मोठी घसरण; 11 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त भाव; तुमच्या शहरातील दर पाहा.IPO ची किंमत 83 डॉलरAnthropic सुरुवातीला IPO अंतर्गत 82.5 कोटी शेअर्स विकणार होते. मात्र, गुंतवणूकदारांचा वाढता प्रतिसाद पाहून कंपनीने IPO चा आकार वाढवला. IPO पूर्वी कंपनीने गुंतवणूकदारांसाठी रोड शो आयोजित केला होता. या वेळी अनेक गुंतवणूकदारांनी कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे कंपनीने प्रति शेअर किंमत सुरुवातीच्या अंदाजित मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवली..भारतीय गुंतवणूकदार करू शकतात गुंतवणूकभारतीय गुंतवणूकदार INDmoney अॅपच्या माध्यमातून Anthropic चे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी प्री-ऑर्डर देऊ शकतात. यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.सर्वप्रथम INDmoney अॅपवर अमेरिकन शेअर्ससाठी खाते उघडून आवश्यक KYC प्रक्रिया पूर्ण करा.अमेरिकन शेअर्स खरेदी करण्यासाठी खात्यात पुरेशी डॉलरमधील रक्कम ठेवा. RBI च्या Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत भारतीय नागरिक एका आर्थिक वर्षात 2.5 लाख डॉलरपर्यंत परदेशात गुंतवणूक करू शकतात.त्यानंतर अॅपमध्ये Anthropic किंवा ANT असे सर्च करा.कंपनीचे स्टॉक पेज उघडल्यानंतर Buy हा पर्याय निवडा.प्री-ऑर्डरमध्ये केवळ पूर्ण शेअर्स खरेदी करता येतील. अर्धा शेअर खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही.त्यानंतर तुम्हाला ज्या कमाल किमतीला शेअर खरेदी करायचा आहे, ती किंमत निश्चित करा. अॅपमध्ये दिलेल्या मर्यादेतच किंमत टाकावी लागेल.शेअर्सची संख्या, किंमत आणि इतर शुल्क तपासून ऑर्डर सबमिट करा.शेअर बाजारात लिस्टिंग झाल्यानंतर तुम्ही ठरवलेल्या किमतीत शेअर्स उपलब्ध असतील, तरच तुमची ऑर्डर पूर्ण होईल. त्यामुळे प्री-ऑर्डर दिली म्हणजे शेअर्स मिळतीलच, याची खात्री नसते..Claude AI मुळे कंपनीच्या कमाईत मोठी वाढAnthropic च्या वाढत्या व्यवसायामागे तिच्या Claude AI मॉडेलचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्समध्ये Claude Code ला चांगली मागणी मिळत आहे. 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल 47 टक्क्यांनी वाढून 16.96 अब्ज डॉलर झाला. यावरून AI सेवांची मागणी किती वेगाने वाढत आहे, याचा अंदाज येतो..AI तंत्रज्ञानासाठी मोठा खर्चमहसूल वेगाने वाढत असला, तरी Anthropic समोर खर्च नियंत्रणाचे मोठे आव्हान आहे. AI मॉडेल तयार करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कॉम्प्युटिंग क्षमता आणि डेटा सेंटरची गरज असते. यासाठी कंपनीला मोठी गुंतवणूक करावी लागत आहे..Amazon अन् Google सोबत 900 अब्ज डॉलरची डीलAI मॉडेल विकसित करणे आणि त्यांचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी Anthropic ने आपल्या Amazon आणि Google यांसारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्ससोबत सुमारे 900 अब्ज डॉलर खर्च करण्याची योजना आखली आहे. .Dhanteras Silver Investment: चांदीत पैसे गुंतवायचे आहेत? कोणता पर्याय देणार जास्त फायदा? नाणी, भांडी की Silver ETF?.मात्र, कंपनीने यासंबंधी काही धोकेही सांगितले आहेत. Anthropic च्या मते, तिचे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स चिप खरेदी आणि डेटा सेंटर उभारण्यासाठी बाहेरील आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे जर या कंपन्यांना आवश्यक निधी मिळाला नाही किंवा कर्जाचा खर्च वाढला, तर Anthropic ला मिळणाऱ्या कॉम्प्युटिंग सुविधांवर परिणाम होऊ शकतो.AI कंपन्यांकडून घेतले जाणारे कर्ज आणि डेटा सेंटरवर होणारा प्रचंड खर्च याबाबत आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे कंपनीला वाढता व्यवसाय आणि खर्च यांचा समतोल कसा राखता येतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.मात्र आता Nasdaq वर कंपनीच्या शेअर्सची लिस्टिंग कशी होते आणि पहिल्या दिवशी शेअर बाजारात त्याची कामगिरी कशी राहते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.