Best Shares to Buy: एका वर्षात मालामाल करू शकतात हे शेअर्स! तज्ज्ञांची फेव्हरेट लिस्ट समोर; जाणून घ्या डिटेल्स

Stock Market Outlook : 2025 च्या वर्ष समाप्तीला अवघे काही दिवसचं उरले असताना ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात मोठ्या हालचाली दिसून येत आहे. अलीकडील तेजीमुळे शेअर बाजाराचा कल सध्या मजबूत वाटत आहे. चांगले आर्थिक संकेत, अमेरिकन फेड दार कपातीमुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची पुन्हा होत असलेली गुंतवणूक आणि अमेरिकेशी संबंधित सकारात्मक व्यापार करारांमुळे शेअर बाजारात गुंतवणूकदाराच्या भावना सध्या सकारात्मक झाल्या आहेत. .मनीकंट्रोल संस्थेच्या एका अहवालानुसार, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता अशा सेक्टर्स आणि शेअर्सकडे आहे, जे येत्या काळात बाजारातील या तेजीचा फायदा करून देऊ शकतात. SBI Securities चे सनी अग्रवाल, आनंद राठी शेअर्स आणि स्टॉक ब्रोकर्सचे नरेंद्र सोलंकी आणि मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे सिद्धार्थ खेमका यांनी सध्याच्या बाजारस्थितीवर आणि पुढील संधींबाबत आपली मते मांडली आहेत..या शेअर्सवर नरेंद्र सोलंकी यांचा विश्वास नरेंद्र सोलंकी यांच्या पसंतीच्या शेअर्समध्ये LLOYDS METAL, KIMS आणि BHARTI AIRTEL यांचा समावेश आहे. सोलंकी यांनी LLOYDS METAL चे शेअर्स ₹1,610 च्या टार्गेटसाठी खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या मते कंपनीचे पोर्टफोलिओ चांगले विभागलेले (डाइवर्सिफाइड) असून वाढीची पूर्ण शक्यता आहे.तसेच त्यांनी KIMS साठी ₹800 आणि BHARTI AIRTEL साठी ₹2,500 चा टार्गेट ठेऊन खरेदीचा सल्ला दिला आहे. दीर्घकालावधीत या दोन शेअर्समध्ये चांगली वाढ होऊ शकते, असं सोलंकी यांना वाटत. .चांगल्या रिटर्नसाठी सनी अग्रवाल यांचे फेव्हरेट शेअर्ससनी अग्रवाल यांनी HDFC Bank, CCL Products आणि PRICOL या शेअर्सवर विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांनी HDFC Bank चा शेअर ₹1,150 च्या एक वर्षाच्या टार्गेटसाठी खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे. बँकेची मुदत ठेवी आणि कर्ज पोर्टफोलिओची स्थिती चांगली असल्याचे त्यांनी सांगितले.तसेच सनी अग्रवाल यांनी PRICOL साठी ₹815 आणि CCL Products साठी ₹1,130 चे टार्गेट प्राइस देत खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे..सिद्धार्थ खेमका यांची पसंतीसिद्धार्थ खेमका यांनी HCLTECH च्या शेअर्सवर ₹2,150 च्या टार्गेटसाठी खरेदीचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय Mahindra & Mahindra साठी त्यांनी ₹4,275 चा टार्गेट दिला आहे. तसेच MAX Financial बाबतही खेमका सकारात्मक असून त्यांनी या शेअरला ₹2,100 चा टार्गेट दिला आहे. Disclaimer: यातील मत ही सकाळ समूहाची नसून ती बाजारातील तज्ञांची आहेत. सकाळ केवळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.