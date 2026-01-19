Bharat Coking Coal IPO : दुप्पट रिटर्नसह भारत कोकिंग कोल ठरला 'धुरंधर'! मात्र काही मिनिटांतच शेअर घसरला; कारण काय?

Bharat Coking Coal Share Price : भारतीय शेअर बाजारात दमदार लिस्टिंग करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आता भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Limited) ने आपले नाव जोडले आहे. GMP बाजारात लिस्टिंगपूर्वी ५४ % प्रीमियम दाखवत असताना आज बाजारात लिस्टिंग तब्बल 96.5% जास्त प्रीमियमवर झाली. त्यामुळे गुंतवणूकदार मालामाल झाले आहेत. .NSE वर Bharat Coking Coal शेअरची ओपनिंग किंमत ₹45 झाली आणि BSE वर ₹45.21 वर उघडला. याचा अर्थ, IPO मिळालेल्या गुंतवणूकदारांना लिस्टिंगवर 96.5% पेक्षा जास्त नफा मिळाला. मात्र, सकाळीच BCCL शेअर्स ट्रेडिंग सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच नफा बुकिंगमुळे 6% पेक्षा जास्त घसरले..Gold Rate Today : बापरे! आज अचानक सोनं-चांदी इतकी का वाढली? चांदीने तर इतिहास रचला; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव.Bharat Coking Coal IPO IPO 9 जानेवारी रोजी उघडला13 जानेवारी रोजी बंद झालाIPOचे अलॉटमेंट 14 जानेवारीला अंतिम झालेमहाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणुकीमुळे 16 तरखेचे लिस्टिंग 19 तारखेला झाले. .एवढा मोठा रिटर्न का?स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेडच्या वेल्थ हेड शिवानी न्यति यांच्या मते, भारत कोकिंग कोलच्या शेअर्सची जबरदस्त लिस्टिंग कंपनीच्या मजबूत पायाभूत आधारामुळे, स्टील आणि मेटलर्जिकल कोळशाच्या पुरवठा साखळीत तिच्या महत्त्वाच्या भूमिकेमुळे आणि कोळसा व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सकारात्मक वातावरणामुळे झाली. IPO मध्ये सर्वच वर्गांमध्ये मोठी मागणी होती, आणि त्याचा परिणाम डेब्यूच्या दिवशी जोरदार खरेदीच्या रूपात दिसून आला.Stock Market Today : ट्रम्पची एक धमकी आणि शेअर बाजार झाला 'लाल'! मात्र ह्या शेअरमधील गुंतवणूकदार मालामाल.BCCL शेअरमध्ये रिस्क किती?BCCL च्या व्यवसायाशी संबंधित मुख्य रिस्क म्हणजे, जर आयात केलेल्या कोळशाची किंमत कमी झाली किंवा ग्राहकांना कोळशाचा खर्च जास्त वाटला, तर ग्राहक आपली गरज आयातित कोळशातून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे BCCL चा मागणीवर परिणाम होऊ शकतो; तसेच BCCL चा बहुतेक कोकिंग कोळसा कमी दर्जाचा असून तो मुख्यतः वीज निर्मिती क्षेत्रात वापरला जातो, त्यामुळे बाजारातील मागणी आणि दर्जानुसार व्यवसायावर धोका असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.