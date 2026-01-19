Share Market

Bharat Coking Coal IPO : दुप्पट रिटर्नसह भारत कोकिंग कोल ठरला 'धुरंधर'! मात्र काही मिनिटांतच शेअर घसरला; कारण काय?

Bharat Coking Coal Share Price : सरकारच्या मालकीची कंपनी कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) चा IPO आज शेअर बाजारात लिस्ट झाला असून मोठा रिटर्न दिला आहे.
Bharat Coking Coal IPO Debuts with 100% Gains, Stock Slips Minutes After Listing

Vinod Dengale
Bharat Coking Coal Share Price : भारतीय शेअर बाजारात दमदार लिस्टिंग करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आता भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Limited) ने आपले नाव जोडले आहे. GMP बाजारात लिस्टिंगपूर्वी ५४ % प्रीमियम दाखवत असताना आज बाजारात लिस्टिंग तब्बल 96.5% जास्त प्रीमियमवर झाली. त्यामुळे गुंतवणूकदार मालामाल झाले आहेत.

