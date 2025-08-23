HDFC Bank: 1 शेअरवर 1 शेअर फ्री, HDFC बँक देणार बोनस शेअर; कधी आहे रेकॉर्ड डेट?

Share Market

HDFC Bank: देशातील खासगी क्षेत्रातील दिग्गज बँक एचडीएफसी बँकेने आपल्या शेअरहोल्डर्ससाठी 1:1 या गुणोत्तरात बोनस शेअर्स देण्याची घोषणा केली आहे. या बोनस इश्यूची रेकॉर्ड डेट 26 ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे.
  1. एचडीएफसी बँकेने आपल्या गुंतवणूकदारांना 1:1 या गुणोत्तरात बोनस शेअर्स देण्याची घोषणा केली आहे.

  2. या बोनस इश्यूची रेकॉर्ड डेट 26 ऑगस्ट ठरवली असून शेअरमध्ये हलकी घसरण दिसून आली आहे.

  3. गेल्या एका वर्षात एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्समध्ये तब्बल 21% वाढ झाली आहे.

HDFC Bank: देशातील खासगी क्षेत्रातील दिग्गज बँक एचडीएफसी बँकेने आपल्या शेअरहोल्डर्ससाठी 1:1 या गुणोत्तरात बोनस शेअर्स देण्याची घोषणा केली आहे. या बोनस इश्यूची रेकॉर्ड डेट 26 ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता या शेअर्सकडे लागले आहे.

