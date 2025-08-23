HDFC Bank: 1 शेअरवर 1 शेअर फ्री, HDFC बँक देणार बोनस शेअर; कधी आहे रेकॉर्ड डेट?

एचडीएफसी बँकेने आपल्या गुंतवणूकदारांना 1:1 या गुणोत्तरात बोनस शेअर्स देण्याची घोषणा केली आहे.या बोनस इश्यूची रेकॉर्ड डेट 26 ऑगस्ट ठरवली असून शेअरमध्ये हलकी घसरण दिसून आली आहे.गेल्या एका वर्षात एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्समध्ये तब्बल 21% वाढ झाली आहे..HDFC Bank: देशातील खासगी क्षेत्रातील दिग्गज बँक एचडीएफसी बँकेने आपल्या शेअरहोल्डर्ससाठी 1:1 या गुणोत्तरात बोनस शेअर्स देण्याची घोषणा केली आहे. या बोनस इश्यूची रेकॉर्ड डेट 26 ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता या शेअर्सकडे लागले आहे..शेअरच्या किंमतीतील हालचाल22 ऑगस्ट रोजी सुरुवातीच्या व्यवहारात बीएसई आणि एनएसईवर बँकेच्या शेअरमध्ये चढ-उतार दिसून आले. याच दरम्यान, ब्रोकरेज फर्म जेफरीजने एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्सला 2,400 रुपयांचे टार्गेट प्राईस देत खरेदीची शिफारस केली आहे. मात्र, शुक्रवारी या शेअरमध्ये जवळपास 1 टक्क्यांची घसरण झाली..शेअर बाजारातील स्थितीहफ्त्याच्या शेवटच्या दिवशी एनएसईवर एचडीएफसी बँकेचा शेअर 0.87% नी घसरून 1,973.90 रुपयांवर बंद झाला. बँकेचे मार्केट कॅप 15,14,987.03 कोटी रुपये इतके आहे. इंट्राडे लो 1,972 रुपयांच्या आसपास दिसून आला. .SEBI Raid: मार्केट गुरु अवधूत साठेंच्या अकादमीवर सेबीचा छापा; मोठी फसवणूक झाल्याचे उघड, तपासात काय सापडले? .गेल्या पाच सत्रांत या शेअरमध्ये सुमारे 2.4 % घसरण झाली असली तरी, वार्षिक पातळीवर या शेअरमध्ये 11% वाढ कायम आहे. मागील एका वर्षात एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्समध्ये तब्बल 21% ची वाढ झाली आहे..Salaried Employees: पगारदार वर्गासाठी दिलासादायक बातमी; आता 'या' सुविधांवर मिळणार मोठी करसवलत.FAQs (मराठी)प्र. 1: HDFC बँक किती बोनस शेअर्स देणार आहे?उ. बँकेने 1:1 या गुणोत्तरात बोनस शेअर्स जाहीर केले आहेत.प्र. 2: रेकॉर्ड डेट कधी आहे?उ. 26 ऑगस्ट 2025 ही बोनस इश्यूची रेकॉर्ड डेट आहे.प्र. 3: HDFC बँकेच्या शेअरची सध्याची किंमत किती आहे?उ. शेअर सध्या अंदाजे ₹1,973.90 वर व्यवहार करत आहे.प्र. 4: गेल्या एका वर्षात शेअरमध्ये किती वाढ झाली?उ. मागील एका वर्षात एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्समध्ये सुमारे 21% वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.