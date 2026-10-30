BLS Polymers IPO: Jio पेक्षा 11 पट जास्त सबस्क्रिप्शन! 15 हजारांच्या गुंतवणुकीवर 6,800 रुपये नफा? अलॉटमेंट स्टेटस असे चेक करा

BLS Polymers IPO allotment date and status check online: सध्या शेअर बाजारात BLS Polymers IPO ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. कारण या IPO ला गेल्या आठवड्यात आलेल्या Jio Platforms IPO पेक्षा जवळपास 11 पट जास्त सबस्क्रिप्शन मिळालं आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचं लक्ष आता शेअर अलॉटमेंटकडे लागलं आहे. शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर रोजी या IPO च्या शेअर अलॉटमेंटची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या IPO साठी अर्ज केलेले गुंतवणूकदार KFin Technologies आणि BSE च्या अधिकृत वेबसाइटवर अलॉटमेंट स्टेटस तपासू शकतात. NSE वर मात्र IPO बिडची माहिती तपासता येईल..1. KFin Technologies वेबसाइटवर अलॉटमेंट स्टेटस तपासासर्वप्रथम KFin Technologies IPO वेबसाइट ला भेट द्या.इश्यूच्या यादीतून BLS Polymers हा IPO निवडा.PAN किंवा Application Number यापैकी उपलब्ध पर्याय निवडा.आवश्यक माहिती भरा आणि Submit वर क्लिक करा.तुमच्या स्क्रीनवर IPO अलॉटमेंट स्टेटस दिसेल.2. BSE वेबसाइटवरून कसं चेक करणार?- सर्वात आधी BSE च्या अधिकृत IPO Application Status पेज उघडा.- त्यात संबंधित इश्यूचा प्रकार निवडा आणि जर उपलब्ध असल्यास BLS Polymers IPO हा पर्याय निवडा.- त्यानंतर ॲप्लिकेशन नंबर किंवा PAN नंबर यांपैकी आवश्यक माहिती भरा.- Submit केल्यानंतर तुमच्या अर्जाशी संबंधित स्टेटस तपासा.3. NSE वेबसाइटवरून कसं चेक करणार?- सगळ्यात आधी NSEचे अधिकृत IPO Bid Verification पेज उघडा.- त्यात Equity आणि IPO Bid Details हा पर्याय निवडा.- त्यानंतर समोर उपलब्ध सिम्बॉलच्या यादीतून BLS Polymers IPO निवडा.- आवश्यक अर्जाची माहिती भरून Submit करा. यानंतर तुम्ही तुमच्या IPO बिडची माहिती तपासू शकता. .Gold Silver Price: धनत्रयोदशीआधी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! चांदीही 1,86,273 रुपयांवर; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील ताजे दर किती?.241 पट सबस्क्रिप्शनBLS Polymersच्या या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला. एकूण 241.22 पट सबस्क्रिप्शन झाल्याने बाजारात प्रचंड मागणी असल्याचे दिसते. NSEच्या आकडेवारीनुसार, 1.19 कोटी शेअर्सच्या तुलनेत तब्बल 287.05 कोटी शेअर्ससाठी बोली झाली. या बोलींचे एकूण मूल्य 43,058.25 कोटी रुपये होते. .GMP किती?30 ऑक्टोबर रोजी काही आकडेवारीनुसार, ग्रे मार्केटमध्ये (GMP) BLS Polymers चे शेअर्स प्रति शेअर 68 रुपये प्रीमियमवर व्यवहार करत होते. म्हणजेच, IPO च्या 150 रुपये या अप्पर प्राइस बँडच्या तुलनेत हा प्रीमियम सुमारे 45.33 टक्के होता. या अंदाजानुसार, कंपनीच्या शेअर्सची संभाव्य लिस्टिंग 218 रुपयांवर होऊ शकते. याचाच अर्थ तुमची 15,000 रुपयांची गुंतवणूक 21,800 रुपये होऊन सुमारे 6,800 रुपयांचा नफा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ग्रे मार्केट प्रीमियमहा अनधिकृत संकेत असून प्रत्यक्ष लिस्टिंग किंमत यापेक्षा वेगळी असू शकते..Government IPO: मोदी सरकारचा मोठा प्लॅन! 3 सरकारी कंपन्यांचे IPO आणण्याची तयारी; जाणून घ्या डिटेल्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.