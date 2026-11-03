BLS Polymers IPO: बापरे! Jio IPO पेक्षा तिप्पट नफा? गुंतवणूकदारांची दिवाळी! 15 हजार गुंतवले अन् लिस्टिंग होताच मिळाले तब्बल इतके...

BLS Polymers Shares Latest News: BLS Polymersच्या शेअर्सची आज शेअर बाजारात दमदार लिस्टिंग झाली आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी कंपनीचा शेअर IPO च्या 150 रुपये प्रति शेअर या इश्यू प्राइसच्या तुलनेत तब्बल 65 टक्के प्रीमियमवर NSE वर 248 रुपयांवर लिस्ट झाला. तर BSE वर कंपनीचा शेअर 62.73 टक्के प्रीमियमसह 244.10 रुपयांवर लिस्ट झाला. या जबरदस्त लिस्टिंगसह Jio IPOच्या तुलनेत तब्बल तिप्पट नफा या IPO ने दिला आहे. विशेष म्हणजे लिस्टिंगपूर्वी BLS Polymersचा ग्रे मार्केट प्रीमियम म्हणजेच GMP जवळपास 46 टक्के होता..IPO ला तुफान प्रतिसादBLS BLS Polymersच्या IPO मध्ये गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे गुंतवले होते. हा IPO तब्बल 241 पट सबस्क्राइब झाला होता. कंपनीने IPO साठी 142 ते 150 रुपये असा प्राइस बँड निश्चित केला होता. या IPO च्या एका लॉटमध्ये 100 शेअर्स होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना किमान 15,000 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागली..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 2 महिन्यांत 27 हजारांनी स्वस्त; सोनं 1 लाखांवर येणार? ताजा भाव किती?.किती रुपयांचा लिस्टिंग नफा?या IPO मध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांना किमान 15,000 रुपयांची गुंतवणूक एका लॉटसाठी करावी लागणार होती. आता लिस्टिंगवेळी त्यात प्रति शेअर 98 रुपये प्रिमियम मिळाल्याने एका लॉटच्या गुंतवणुकीत तब्बल 9,800 रुपयांचा नफा गुंतवणूकदारांना मिळाला आहे..लिस्टिंगनंतर शेअरमध्ये आणखी तेजीलिस्टिंगनंतरही BLS Polymers च्या शेअरमधील तेजी कायम राहिली. सकाळी 10:10 वाजताच्या सुमारास BSE वर कंपनीचा शेअर 258.60 रुपयांवर व्यवहार करत होता. म्हणजेच IPO च्या इश्यू प्राइसच्या तुलनेत तब्बल 72.4 टक्के वाढ झाली होती. तसेच, लिस्टिंगच्या किमतीपेक्षाही शेअर जवळपास 6 टक्क्यांनी वर गेला होता.या तेजीमुळे कंपनीचं एकूण बाजारमूल्य सुमारे 1,605.07 कोटी रुपयांवर पोहोचलं होतं..Government IPO: मोदी सरकारचा मोठा प्लॅन! 3 सरकारी कंपन्यांचे IPO आणण्याची तयारी; जाणून घ्या डिटेल्स.काय करते BLS Polymers कंपनी?BLS Polymers ही विशेष रसायनांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली कंपनी आहे. ही कंपनी विविध उद्योगांसाठी गरजेनुसार तयार केलेले पॉलिमर कंपाउंड्स बनवते. दूरसंचार, वीज, रेल्वे, पाणीपुरवठा तसेच तेल आणि गॅस वितरण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये या उत्पादनांचा वापर केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.