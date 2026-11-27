Elon Musk SpaceX Shares: जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क आपल्या वेगवेगळ्या कारनांनी नेहमी चर्चेत असतात. यातच आता त्यांनी अमेरिकेतील मुलांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. थँक्सगिव्हिंग म्हणजेच कृतज्ञता दिवसाच्या सुट्टीच्या निमित्ताने मस्क यांनी अमेरिकेतील सुमारे 7.2 कोटी मुलांना SpaceX चे शेअर्स देण्याची घोषणा केली. या योजनेनुसार, सुरुवातीला प्रत्येक मुलाला दोन शेअर्स मिळतील. त्यानंतर दरवर्षी आणखी एक शेअर देण्याचा मस्क यांचा प्लॅन आहे..2 शेअर्स दिले जाणार मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर याबाबत माहिती दिली. यात त्यांनी SpaceX कंपनीकडून प्रत्येक मुलाला एक शेअर दिला जाईल, तर दुसरा शेअर मस्क स्वतःच्या वाट्याचा देणार आहेत. याशिवाय, भविष्यात दरवर्षी एक अतिरिक्त शेअर देण्याचीही योजना असल्याचे मस्क यांनी या पोस्टमध्ये सांगितले आहे..Gold Rate Today: सोनं 35,000 रुपयांनी महागलं! लग्नसराईत खरेदीदारांची चिंता वाढली; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?.अमेरिकेतील 7.2 कोटी मुलांना फायदाअमेरिकेत सुमारे 7.2 कोटी मुले आहेत. या सर्व मुलांना शेअर्स देण्याची योजना प्रत्यक्षात आल्यास मोठ्या संख्येने मुलांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. सध्या उपलब्ध असलेल्या शेअरच्या किमतीनुसार, या शेअर्सचे एकूण मूल्य सुमारे 18.4 अब्ज डॉलर असल्याचा अंदाज आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम जवळपास 1.70 लाख कोटी रुपये होते..शेअर्सचं वाटप कसं होणार?मस्क यांनी घोषणा केली असली, तरी या शेअर्सचं प्रत्यक्ष वाटप कशा पद्धतीने होणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. SpaceX च्या अध्यक्ष ग्विन शॉटवेल यांनीही 20 लाखांहून अधिक शेअर्स देण्याची घोषणा केली आहे..RBI Repo Rate: तुमचा EMI वाढणार? SBI च्या अहवालाने चिंता वाढवली; डिसेंबरमध्ये रेपो रेट वाढल्यास किती वाढणार EMI?.एलन मस्क यांची संपत्ती किती?ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सच्या आकडेवारीनुसार, एलन मस्क यांची एकूण संपत्ती सुमारे 820 अब्ज डॉलर आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम अंदाजे 75.80 लाख कोटी रुपये होते. त्यांच्या एकूण संपत्तीमध्ये SpaceX मधील हिस्सेदारीचा मोठा वाटा आहे. याशिवाय टेस्ला, बोरिंग कंपनी आणि न्यूरालिंक या कंपन्यांमधील त्यांच्या गुंतवणुकीतूनही संपत्ती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.