Gold Rate Drop India : आनंद वार्ता! सोने दरात आणखी घसरण होणार, युद्धामुळे अनेक जहाज दुबईत अडकून; ग्राहकांना मोठा दिलासा

Gold Price Due To War : पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम थेट सोने चांदी दरावर झाला आहे. दरम्यान, सोने चांदी दराबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होत असून आयात-निर्यातीच्या अनेक जहाजांची स्थिती जैसे थे आहे. याच पार्श्वभूमीवर दुबईत सोन्याच्या अनेक शिपमेंट अडकून पडल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे व्यापारी अडकलेला साठा कमी करण्यासाठी सोने सवलतीच्या दरात विकत असल्याची माहिती समोर आली आहे..ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, अमेरिका-इस्त्रायल-इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे संयुक्त अरब अमिरातीचे हवाई क्षेत्र काही काळ बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे सोन्याच्या अनेक खेपा दुबईत अडकून पडल्या. आठवड्याच्या मध्यापासून काही माल उड्डाण करणाऱ्या विमानांमध्ये लोड करण्यात आला असला, तरी अनेक खेपा अजूनही अडकून आहेत..दुबईत सोने अडकल्यामुळे जागतिक सोन्याच्या बाजारात हालचाली वाढल्या आहेत. इराणशी संबंधित संघर्ष आठव्या दिवशीही सुरू असल्याने निर्यातदार आणि खरेदीदार दोघांनाही अनिश्चितता आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..सोन्यावर मोठी सवलतशिपमेंट उशिरा पोहोचत असल्यामुळे दुबईतील व्यापारी अडकलेला साठा विकण्यासाठी जागतिक मानक दरापेक्षा कमी किमतीत सोने विकत आहेत. लंडनच्या मानक किमतीपेक्षा सुमारे ३० डॉलर प्रति औंस (सुमारे ९०० रुपये प्रति १० ग्रॅम) इतकी सवलत दिली जात असल्याचे समजते. वाढत्या साठवण खर्चामुळे व्यापाऱ्यांनी कमी दरात विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्वरित डिलिव्हरीची खात्री नसल्याने खरेदीदारही नवीन शिपमेंटचे ऑर्डर देण्याबाबत सध्या सावध आहेत.संयुक्त अरब अमिरातीतील दुबई हे आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या बाजारातील महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. आशियातील खरेदीदारांसाठी ते रिफायनिंग तसेच निर्यात केंद्र म्हणून काम करते. स्वित्झर्लंड, ब्रिटन आणि अनेक आफ्रिकी देशांतून येणाऱ्या सोन्याचा मोठा व्यापार दुबईमार्गे होतो. मात्र इराणच्या क्षेपणास्त्र हालचालींमुळे हवाई क्षेत्र बंद राहिल्याने या व्यापारावर थेट परिणाम झाला आहे..Gold Rate Today: आज सोन्याच्या भावात मोठा बदल! एक तोळा सोन्याचा भाव किती? जाणून घ्या ताजा भाव .भारतावर काय परिणाम?दुबईहून सोने आयात करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी भारत एक असला, तरी सध्या देशात पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने तात्काळ परिणाम मर्यादित आहे. ‘मेटल्स फोकस’चे दक्षिण आशिया प्रमुख सल्लागार चिराग शेठ यांनी सांगितले की, सध्या बाजारात पुरेसा साठा आहे; मात्र ही परिस्थिती काही महिने कायम राहिली तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्याच्या आयातीत वाढ झाल्यामुळे भारतात साठा वाढला आहे. त्यामुळे निकट भविष्यात मागणी काहीशी कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सोने-चांदीचे सध्याचे दरएमसीएक्सनुसार, भारतात १० ग्रॅम सोन्याचा भाव सुमारे १.६२ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. तर एक किलो चांदीचा दर २.६८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशननुसार २४ कॅरेट सोन्याचा दर १.५९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असून चांदीचा भाव २.६३ लाख रुपयांच्या पुढे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.