Gold Price Drop in May : मे महिन्यात सोने स्वस्त, लग्नसराईत दिलासा!; ५ महिन्यात सोन्यात तब्बल ४० हजारांची घसरण

Gold rates down in India : अमेरिका इराण युद्धाचा परिणाम सोने चांदी दरावर होत असताना पहायला मिळत आहे. मागच्या ५ महिन्यात सोने तब्बल ३० ते ४० हजारांनी स्वस्त होऊ दिड लाखांच्या घरात दर येऊन थांबला आहे. तर चांदी तब्बल २ लाखांनी उतरून अडिच लाखांवर येऊन थांबली आहे. दरम्यान, अमेरिका इराण युद्धविरामानंतर कच्चा तेलाचे दर वाढत असले तरी सोने चांदीच्या दरात मात्र घसरण होत असताना पहायला मिळत आहे. शुक्रवारी बाजार बंद झाला त्यावेळी १ लाख ५२ हजारांवर सोने थांबले तर चांदी २ लाख ६१ हजारांवर येऊन थांबली आहे..मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच सराफा बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मोठी अस्थिरता पाहायला मिळाली. जागतिक घडामोडी आणि लग्नसराईची मागणी यामुळे गेल्या १० दिवसांत किमतींमध्ये कधी मोठी वाढ, तर कधी अल्पशी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला सोन्याने उच्चांकी पातळी गाठली होती, मात्र मधल्या काळात दरात काही प्रमाणात घसरण झाली..अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदराबाबतचे धोरण आणि डॉलरमधील चढ-उतार याचा थेट परिणाम सोन्यावर झाला. मे महिन्यात लग्नाचे मुहूर्त मोठ्या प्रमाणावर असल्याने स्थानिक बाजारात दागिन्यांची मागणी वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळत आहेत..१० मे रोजी सोन्याचे दर स्थिर असून, येणाऱ्या काही दिवसांत गुंतवणूक वाढल्यास किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात मागच्या २ आठवड्यांपासून सोनं स्वत होताना दिसत आहे. एप्रिल महिन्यात अक्षय तृतीया सणाच्या दिवशी मासिक उच्चांक गाठल्यानंतर मात्र सोन्याच्या भावात घसरण दिसून येत आहे..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव घसरले! 24 कॅरेटचा दर किती? सोने महागणार की आणखी स्वस्त होणार? तज्ज्ञांचा मोठा इशारा.मे महिन्यात तर ही घसरण कायम असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सोन्याच्या दरांमधील ही घसरण सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देणारी आहे.आजचे अंदाजे दर (भारतात) जीएसटीसह24 कॅरेट सोने: सुमारे ₹15,250 ते ₹15,300 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोने: सुमारे ₹13,950 ते ₹14,025 प्रति ग्रॅम.