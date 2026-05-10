Share Market

Gold Price Drop in May : मे महिन्यात सोने स्वस्त, लग्नसराईत दिलासा!; ५ महिन्यात सोन्यात तब्बल ४० हजारांची घसरण

gold rate news : सोने स्वस्त झाल्याने दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लग्नसराईच्या काळात सोन्याच्या दरातील घसरणीमुळे बाजारात उत्साह वाढला आहे.
gold rate news may wedding season market rate

gold rate news may wedding season market rate

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold rates down in India : अमेरिका इराण युद्धाचा परिणाम सोने चांदी दरावर होत असताना पहायला मिळत आहे. मागच्या ५ महिन्यात सोने तब्बल ३० ते ४० हजारांनी स्वस्त होऊ दिड लाखांच्या घरात दर येऊन थांबला आहे. तर चांदी तब्बल २ लाखांनी उतरून अडिच लाखांवर येऊन थांबली आहे. दरम्यान, अमेरिका इराण युद्धविरामानंतर कच्चा तेलाचे दर वाढत असले तरी सोने चांदीच्या दरात मात्र घसरण होत असताना पहायला मिळत आहे. शुक्रवारी बाजार बंद झाला त्यावेळी १ लाख ५२ हजारांवर सोने थांबले तर चांदी २ लाख ६१ हजारांवर येऊन थांबली आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
wedding
wedding ceremony
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
Falling gold-silver prices
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
goldy brar
Silver jewelry demand
gold medals in athletics
gold and silver jewelry theft prevention