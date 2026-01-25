Gold Price Falls : आठवड्याचा शेवट गोड! सोन्याचे भाव दहा हजारांनी घटले, चांदीची ३ लाख ५० हजारांकडे वाटचाल

Share Market Gold Silver News : सुवर्ण बाजारामध्ये चांदीने ऐतिहासिक उच्चांक नोंदविला. चांदीच्या भावामध्ये पुन्हा पंधरा हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीने वस्तू आणि सेवाकरासह (जीएसटी) ३ लाख ५० हजार २०० रुपयांचा (प्रति किलो) टप्पा पार केला आहे. सोन्याच्या भावात मात्र आज १० हजार १०० रुपयांची घट झाली. सोने आज ‘जीएसटी’सह १ लाख ४८ हजार ३४७ रुपयांवर (प्रति दहा ग्रॅम) पोहोचले होते. गेल्या महिनाभरापासून सोने आणि चांदीच्या भावामध्ये तेजी पाहायला मिळत आहे. अनेकदा यात घसरणही झाल्याचे दिसून येते..सोन्याच्या भावामध्ये आज १० हजार १०० रुपयांची घट झाली. सोने १ लाख ५५ हजारांवरून १ लाख ४४ हजार ९०० रुपयांवर आले (प्रति दहा ग्रॅम, विना जीएसटी). ‘जीएसटी’सह सोने आज १ लाख ४८ हजार ३४७ रुपयांवर पोचले होते. चांदीच्या भावामध्ये शुक्रवारी (ता.२३) १७ हजार रुपयांची वाढ झाल्यानंतर ती ३ लाख २५ हजारांवर (विना जीएसटी, प्रति किलो) गेली होती..Gold Silver Price Increase : तीन दिवसांत सोने ४ हजार तर चांदी १९ हजारांनी वाढली, आजचा चांदीचा भाव २ लाख ७० हजारांवर.आज पुन्हा त्या भावामध्ये पंधरा हजारांची वाढ होऊन चांदी ३ लाख ४० हजारांवर आली आहे. चांदीचा भाव ‘जीएसटी’सह प्रति किलो ३ लाख ५० हजार २०० रुपयांवर गेला आहे. गेल्या महिनाभरापासून चांदीच्या भावात सतत वाढ होत आहे. साधारणपणे १७ ते २४ जानेवारी या सात दिवसांचा विचार केल्यास चांदीच्या भावात ५५ हजार रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून येते..१७ जानेवारी१, ४१, ६००, २, ८५, ०००, १, ४४, ०००१९ जानेवारी२, ९७, ०००, १, ४६, ५००२० जानेवारी३, १३, ०००, १, ५५, ०००२१ जानेवारी३, २३, ०००मागील काही दिवसांतील भावसोने (प्रतिदहा ग्रॅम) चांदी (प्रतिकिलो विना जीएसटी)२२ जानेवारी३, ०८, ०००, १, ५५, ०००२३ जानेवारी३, २५, ०००, १, ४४, ९००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.