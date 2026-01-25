Share Market

Gold Price Falls : आठवड्याचा शेवट गोड! सोन्याचे भाव दहा हजारांनी घटले, चांदीची ३ लाख ५० हजारांकडे वाटचाल

Bullion Market Latest News : बुलियन बाजारात उलथापालथ पाहायला मिळत असून सोन्याचे भाव दहा हजारांनी घटले आहेत, तर चांदीने ३.५० लाखांचा टप्पा गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.
Share Market Gold Silver News : सुवर्ण बाजारामध्ये चांदीने ऐतिहासिक उच्चांक नोंदविला. चांदीच्या भावामध्ये पुन्हा पंधरा हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीने वस्तू आणि सेवाकरासह (जीएसटी) ३ लाख ५० हजार २०० रुपयांचा (प्रति किलो) टप्पा पार केला आहे. सोन्याच्या भावात मात्र आज १० हजार १०० रुपयांची घट झाली. सोने आज ‘जीएसटी’सह १ लाख ४८ हजार ३४७ रुपयांवर (प्रति दहा ग्रॅम) पोहोचले होते. गेल्या महिनाभरापासून सोने आणि चांदीच्या भावामध्ये तेजी पाहायला मिळत आहे. अनेकदा यात घसरणही झाल्याचे दिसून येते.

