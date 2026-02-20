Gold Rate Today: कालच्या मोठ्या वाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त! एक तोळा सोन्यासाठी आता किती पैसे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today: मागच्या महिन्यांपर्यंत विक्रमी परतावा दिल्यानंतर आता सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. रविवारपासून सलग 5 दिवस घसरण झाल्यानंतर काल एकदम मोठी वाढ झाली होती मात्र आज पुन्हा सोन्याचे भाव कमी झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. .आजचा सोन्याचा भाव Goodreturns वेबसाइटच्या आज सकाळच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 320 रुपयांनी स्वस्त झाला असून 1,56,320 रुपये आहे. तर 22 कॅरेटचा भाव 1,43,300 रुपये आहे. त्यासोबतच 18 कॅरेट सोनं 1,17,280 रुपयांना विकलं जात आहे. .Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल.वर्षभरात 80% भाववाढ दरम्यान, मागच्या एका वर्षात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 87,500 रुपायांवरून आज 1,56,320 रुपये झाला आहे. म्हणजेच एका वर्षात जवळपास 69 हजार रुपयांची वाढ केवळ एका तोळ्यामागे झाली आहे..आजचा चांदीचा भाव Goodreturns च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो 2,70,000 रुपये इतका आहे. कालच्या भावाशी तुलना केली तर कालइतकाच भाव आजही आहे. दरम्यान, मागच्या वर्षी 20 फेब्रुवारीला चांदीचा भाव प्रति किलो 1,00,500 रुपये इतका होता. त्यामुळे एका वर्षातच चांदीचा भाव तब्बल 1,70,000 रुपयांनी वाढला आहे..राज्यातील सराफा बाजारातील भावमहाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, जळगाव, अमरावती आदी शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,56,0 रुपये आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,43,50 रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 1,17,130 रुपये आहे.दरम्यान, आज सकाळी राज्यभरात चांदीचा भाव दिल्ली इतकाच म्हणजेच प्रति किलो 2,70,000 रुपये एवढा आहे..Stock Market Today: शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! IT सेक्टर दबावात; कोणते शेअर्स घसरले?.MCX बाजारातील भाव देशभरातील सराफा बाजारात सोनं स्वस्त झाल असळ तरी अमेरिका-इराण तणाव वाढल्यामुळे MCX वर मात्र सोन्याच्या भावात वाढ झाली. सकाळी सुमारे 9:45 वाजता MCX वर एप्रिल फ्युचर्सच्या सोन्याचा भाव 600 रुपयांनी वाढून 1,55,110 रुपयांवर पोहोचला. तर MCX मार्च फ्युचर्सच्या चांदीचा भाव 2,000 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 2,42,974 रुपये होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.