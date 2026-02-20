Share Market

Gold Rate Today: कालच्या मोठ्या वाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त! एक तोळा सोन्यासाठी आता किती पैसे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव

Gold-Silver Price: 2026 च्या सुरुवातीला सोनं-चांदी या दोन्ही मौल्यवान धातूंनी नवे विक्रमी उच्चांक गाठले होते. मात्र त्यानंतर आता सोनं-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. कालच्या वाढीनंतर आज पुन्हा सोन्याचा भाव घसरला आहे.
Vinod Dengale
Updated on

Silver Rate Today: मागच्या महिन्यांपर्यंत विक्रमी परतावा दिल्यानंतर आता सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. रविवारपासून सलग 5 दिवस घसरण झाल्यानंतर काल एकदम मोठी वाढ झाली होती मात्र आज पुन्हा सोन्याचे भाव कमी झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

