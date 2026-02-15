Gold Silver Investment News : १५ दिवसांत सोने २४ हजार तर चांदी १ लाख ४० हजारांनी उतरले; शेअर बाजारात मोठी उलाढाल शक्य

Gold Silver Crash : फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण सुरू आहे. मागच्या २४ तासांत चांदीचा दर १३ हजार ५०० रुपयांनी, तर सोन्याचा दर दोन हजार ५०० रुपयांनी कमी झाला. गेल्यावर्षी सोने आणि चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होत राहिली. यंदा जानेवारीमध्ये देखील दरवाढ झाली. २९ जानेवारीला या दरवाढीने विक्रमी नोंद केली..चांदी प्रतिकिलो चार लाख १० हजार रुपयांवर, तर सोने प्रतितोळा एक लाख ७३ हजार रुपयांवर पोहोचले. त्यानंतर दोन फेब्रुवारीपासून हा दर कमी होऊ लागले. त्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला. कोल्हापूर सराफ बाजारात मागच्या २४ तासांत सोन्याचा प्रतितोळा दर एक लाख ५५ हजार ५०० रुपये आणि चांदीचा प्रतिकिलोचा दर दोन लाख ४३ हजार ५०० रुपये इतका राहिला..आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारावर दिसून येत असून सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. मजबूत अमेरिकी बेरोजगारी आकडेवारी आणि Federal Reserve कडून व्याजदर कपातीच्या शक्यता कमी झाल्याचे संकेत मिळाल्याने डॉलर मजबूत होत असल्याचे चित्र आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणून सोने-चांदीच्या किमती दबावाखाली आल्या आहेत..तथापि, शुक्रवारी एमसीएक्सवर दर घसरल्यानंतर खरेदी वाढल्याने काही प्रमाणात तेजी दिसून आली. दरम्यान, Indian Bullion and Jewellers Association (आयबीजेए) यांच्या दरांनुसार २४ कॅरेट सोन्याचा भाव २९ जानेवारी रोजी प्रति १० ग्रॅम १,७६,१२१ रुपयांवर पोहोचला होता. मात्र, गेल्या शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) तो घसरून १,५२,७६५ रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका झाला. म्हणजेच सोने आपल्या आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीपेक्षा तब्बल २३,३५६ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे..Gold Rate Today : 'व्हॅलेंटाइन डे' च्या दिवशीच सोनं महागलं! चार दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक, मात्र चांदी आणखी स्वस्त; पाहा आजचा भाव.चांदीच्या दरातही मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. २९ जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति किलो ३,८५,९३३ रुपयांवर गेला होता. तोच दर शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत २,४२,४३३ रुपये प्रति किलो इतका खाली आला. त्यामुळे चांदीही उच्चांकी पातळीपेक्षा सुमारे १,४३,५०० रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.एकूणच, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडी आणि डॉलरच्या मजबुतीचा परिणाम देशांतर्गत मौल्यवान धातूंच्या बाजारावर होत असून गुंतवणूकदार आणि सराफा व्यावसायिक यांचे लक्ष पुढील घडामोडींवर लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.