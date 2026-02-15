Share Market

Gold Silver Investment News : १५ दिवसांत सोने २४ हजार तर चांदी १ लाख ४० हजारांनी उतरले; शेअर बाजारात मोठी उलाढाल शक्य

gold and silver price : सोने जवळपास ₹२४ हजार तर चांदी ₹१,४०,००० ने दोन आठवड्यात घसरली, शेअर बाजारही दबावाखाली. आजचा बाजाराचा अंदाज आणि पुढील घसरण होण्याची शक्यता जाणून घ्या.
gold and silver price forecast India

gold and silver price forecast India

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Silver Crash : फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण सुरू आहे. मागच्या २४ तासांत चांदीचा दर १३ हजार ५०० रुपयांनी, तर सोन्याचा दर दोन हजार ५०० रुपयांनी कमी झाला. गेल्यावर्षी सोने आणि चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होत राहिली. यंदा जानेवारीमध्ये देखील दरवाढ झाली. २९ जानेवारीला या दरवाढीने विक्रमी नोंद केली.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
Decision of Gold Jewelry
Gold Investment
Falling gold-silver prices
Jalgaon Gold Market
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.