Share Market

Gold Silver Rate Today : सोने -चांदी दरात घसरण, चांदी तब्बल ५ हजारांनी उतरली तर सोने १२०० रुपयांनी घसरले

Gold silver rate India today : सराफा बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली असून चांदीच्या दरात तब्बल ५ हजार रुपयांची घट झाली आहे, तर सोने १२०० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.
Gold silver rate India today

Gold silver rate India today

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

MCX gold silver prices : फेब्रुवारीच्या सुरूवातीपासून सोने, चांदीच्या दरातील घसरण अद्यापही सुरूच आहे. शेअर बाजार बंद होताना सोन्याच्या दरात १ हजार २६० रुपयांची घट होत. सोने दर १ लाख १ लाख ५२ हजारांवर येऊन थांबला आहे. तर चांदीच्या दरातली मोठी घट पहायला मिळाली. काल एका दिवसा चांदी तब्बल ५ हजार १४ रुपयांची घसरण पहायला मिळाली. मागच्या २४ तासांत चांदी २ लाख ४४ हजारांवर होती ती २ लाख ३९ हजारांवर थांबली आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Share Market
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
Decision of Gold Jewelry
Gold Investment
Falling gold-silver prices
silver jewelry
gold and silver
gold price today
share market inflation
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand
Gold Ring Scheme for Girls

Related Stories

No stories found.