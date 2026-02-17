Gold Silver Rate Today : सोने -चांदी दरात घसरण, चांदी तब्बल ५ हजारांनी उतरली तर सोने १२०० रुपयांनी घसरले

MCX gold silver prices : फेब्रुवारीच्या सुरूवातीपासून सोने, चांदीच्या दरातील घसरण अद्यापही सुरूच आहे. शेअर बाजार बंद होताना सोन्याच्या दरात १ हजार २६० रुपयांची घट होत. सोने दर १ लाख १ लाख ५२ हजारांवर येऊन थांबला आहे. तर चांदीच्या दरातली मोठी घट पहायला मिळाली. काल एका दिवसा चांदी तब्बल ५ हजार १४ रुपयांची घसरण पहायला मिळाली. मागच्या २४ तासांत चांदी २ लाख ४४ हजारांवर होती ती २ लाख ३९ हजारांवर थांबली आहे..सर्वसामान्यांपासून ते श्रीमंतांमध्ये सोने भारतात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते आणि सध्याच्या काळात ते प्रमुख गुंतवणूक पर्यायांपैकी एक आहे. केवळ दागिन्यांच्या स्वरूपातच नव्हे, तर कलाकृती आणि नाण्यांच्या स्वरूपातही सोन्याला मोठे महत्त्व आहे. सोन्याच्या किमतींमध्ये चढ उतार असली तरी भारतातील लोक नियमितपणे सोन्यात गुंतवणूक करत असतात..भारतामधील सोन्याचे दर विविध घटकांमुळे बदलत राहतात. यामध्ये जागतिक बाजारपेठेची परिस्थिती, अमेरिकन डॉलरची ताकद यांसारख्या बाबींचा समावेश होतो. तसेच स्थानिक बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यानुसार शहरागणिक दरांमध्ये फरक दिसून येतो. आपणही सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर पुढील माहिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे..भारतामधील सोन्याचे दर जाणून घेण्यापूर्वी २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेट सोन्यामधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. २४ कॅरेट सोने हे १०० टक्के शुद्ध सोने असते आणि त्यामध्ये इतर कोणत्याही धातूचा अंश नसतो. तर २२ कॅरेट सोन्यामध्ये चांदी किंवा तांबे यांसारख्या मिश्रधातूंचा अंश असतो आणि त्यामध्ये ९१.६७ टक्के शुद्ध सोने असते..बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक पातळीवरील घडामोडी आणि गुंतवणूकदारांकडून होत असलेल्या नफावसुलीमुळे (प्रॉफिट बुकिंग) किमतींवर दबाव कायम आहे. अशा परिस्थितीत लग्नसराईच्या हंगामासाठी दागिने बनवू इच्छिणारे किंवा गुंतवणुकीचा विचार करणारे लोक संभ्रमात आहेत की दर पुन्हा विक्रमी उच्चांकाकडे जातील की घसरणीची ही मालिका पुढेही सुरू राहील..Gold And Silver: सेबी गोल्ड-सिल्व्हर ईटीएफ नियमांमध्ये सुधारणा करणार? गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होणार; नवा नियम काय?.अमेरिका हा सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या व्यापाराचा एक मोठा जागतिक केंद्रबिंदू आहे. ते मोठ्या प्रमाणावर सोने आणि चांदीची निर्यात करते, ज्यामध्ये स्क्रॅप आणि वाया गेलेला माल (वेस्ट) यांचाही समावेश असतो. अलीकडील आकडेवारीनुसार, अमेरिका कॅनडा, भारत आणि ब्रिटनसारख्या देशांना अब्जावधी डॉलर मूल्याची मौल्यवान धातू निर्यात करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.