Share Market

Gold Silver Price Update : सोने ४ हजार तर चांदी १५ हजारांनी घसरली, पण पुन्हा दर वाढले; मागच्या चार दिवसांतील जाणून घ्या स्थिती

Gold Silver Price News : बाजारात सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती; मात्र पुन्हा दरवाढ झाली आहे. मागच्या चार दिवसांतील दरस्थिती जाणून घ्या.
last four days gold silver price analysis

last four days gold silver price analysis

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Rate Today Maharashtra : सुवर्ण बाजारात सोने, चांदीच्या भावात गुरुवारी (ता. २२) अचानक चांदी १५ हजारांनी घसरली, तर सोन्याच्या भावातही चार हजारांची घट झाली होती. मात्र, शुक्रवारी (ता. २३) पुन्हा चांदीच्या भावाने १७ हजारांची उसळी घेतली, तर सोन्याच्या भावातही साडेतीन हजार रुपयांची वाढ झाली. गुरुवारी सोन्याच्या भावात चार हजारांची घट झाली होती. ‘जीएसटी’सह सोने एक लाख ५५ हजार ५३० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम) पोहोचले होते.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
olympic silver medalist
Gold Investment
Falling gold-silver prices
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand
gold theft

Related Stories

No stories found.