Gold Silver Price Update : सोने ४ हजार तर चांदी १५ हजारांनी घसरली, पण पुन्हा दर वाढले; मागच्या चार दिवसांतील जाणून घ्या स्थिती

Gold Rate Today Maharashtra : सुवर्ण बाजारात सोने, चांदीच्या भावात गुरुवारी (ता. २२) अचानक चांदी १५ हजारांनी घसरली, तर सोन्याच्या भावातही चार हजारांची घट झाली होती. मात्र, शुक्रवारी (ता. २३) पुन्हा चांदीच्या भावाने १७ हजारांची उसळी घेतली, तर सोन्याच्या भावातही साडेतीन हजार रुपयांची वाढ झाली. गुरुवारी सोन्याच्या भावात चार हजारांची घट झाली होती. 'जीएसटी'सह सोने एक लाख ५५ हजार ५३० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम) पोहोचले होते..मात्र, शुक्रवारी साडेतीन हजारांची वाढ झाली. 'जीएसटी'सह सोने एक लाख ५९ हजार ६५० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम) पोहोचले आहे. गुरुवारी चांदीच्या भावात १५ हजारांची घट होऊन चांदी 'जीएसटी'सह तीन लाख १७ हजार २४० रुपये होती. सोन्याच्या भावात सायंकाळी ८०० रुपयांची घट होऊन साडेतीन हजारांची वाढ राहिली..Silver Rate Today : चांदीच्या किंमतीने रचला नवा इतिहास! दरामध्ये इतका मोठा बदल.सोन्या-चांदीचे काही दिवसांतील भाव१७ जानेवारी एक लाख ४१ हजार ६०० दोन लाख ८५ हजार१९ जानेवारी एक लाख ४४ हजार दोन लाख ९७ हजार२० जानेवारी एक लाख ४६ हजार ५०० तीन लाख १३ हजार२१ जानेवारी एक लाख ५५ हजार तीन लाख २३ हजार२२ जानेवारी एक लाख ५१ हजार ५०० तीन लाख आठ हजार२३ जानेवारी एक लाख ५५ हजार तीन लाख २५ हजार.तांबेही होतेय महागकाही वर्षांपूर्वी तांब्याचा वापर मुख्यतः बांधकाम आणि कारखान्यांपुरताच मर्यादित होता. रिअल इस्टेट किंवा उत्पादन क्षेत्र मंदावले की तांब्याची मागणीही घटायची. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आज तांबा डिजिटल जग आणि ग्रीन एनर्जी या दोन मोठ्या बदलांचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक बनला आहे..