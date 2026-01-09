IPO Market : सरकारी मिनीरत्न कंपनीत गुंतवणुकीची संधी! आजपासून IPO खुला; आधी जाणून घ्या ही महत्त्वाची माहिती

Bharat Coking Coal Limited IPO : नवीन वर्षातील पहिला मोठा IPO आजपासून गुंतवणूकदारांसाठी खुला होणार आहे. कोल इंडिया (Coal India) ची उपकंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) चा IPO 9 जानेवारी ते 13 जानेवारी या कालावधीत खुला राहणार आहे. हा संपूर्ण आयपीओ ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रकारचा असून, यामध्ये सरकार कोल इंडिया मार्फत आपली हिस्सेदारी कमी करत आहे.. IPO ची माहितीप्राइस बँड - ₹21 ते ₹23 प्रति शेअरलॉट साईज - 600 शेअर्सकिमान गुंतवणूक (रिटेल) - सुमारे ₹13,800इश्यू साईज - ₹1,071 कोटीहा संपूर्ण IPO OFS असल्यामुळे कंपनीकडे नवीन भांडवल येणार नाहीअपर प्राइस बँडवर कंपनीचे अंदाजे मार्केट कॅप - ₹10,711 कोटी.Pan Card : तुमचा PAN नंबर रँडम नाही! प्रत्येक अक्षरात लपले आहे तुमचं गुपित; जाणून घ्या काय अर्थ आहे.गुंतवणूक कशी असणार?QIB (संस्थात्मक गुंतवणूकदार) - 50% पेक्षा जास्त नाही NII (हाय नेटवर्थ गुंतवणूकदार) - किमान 15% गुंतवणूक रिटेल गुंतवणूकदार - किमान 35% गुंतवणूक कर्मचाऱ्यांसाठी - 2.329 कोटी शेअर्स राखीव ( प्रत्येक शेअरवर 1 रुपयाची सवलत)शेअरहोल्डर्ससाठी - 4.657 कोटी शेअर्स.शेअरहोल्डिंगमध्ये काय बदल होणार?सध्या कोल इंडियाकडे कंपनीची 100% हिस्सेदारी आहे. IPO नंतर ही हिस्सेदारी 90% वर येईल, तर 10% शेअर्स सामान्य गुंतवणूकदारांकडे जातील. या IPO द्वारे सरकार निर्गुंतवणूक करणार आहे. .कंपनी कशी आहे? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ही भारताची सर्वात मोठी देशांतर्गत कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी आहेही एक सरकारी PSU असून कोल इंडिया ची उपकंपनी आहे2014 मध्ये कंपनीला ‘मिनीरत्न’ दर्जा मिळालाकोकिंग कोलचे उत्खनन आणि पुरवठा करण्याचे काम करते स्टील उद्योगात यांच्या उत्पादनाचा सर्वाधिक वापर होतो आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारतातील एकूण कोकिंग कोल उत्पादनापैकी 58.5% वाटा एकट्या BCCL चा आहे. .Mutual Fund : गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! JioBlackRock चे 2 नवे म्युच्युअल फंड लाँच; पैसा सुरक्षित ठेवण्याची नवी संधी?.स्पर्धा कोणाशी आहे?भारतामध्ये BCCL ला थेट टक्कर देणारी कोणतीही लिस्टेड कंपनी नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर Alpha Metallurgical Resources आणि Warrior Met Coal या कंपन्यांशी तुलना केली जाते. यावरून भारतात कोकिंग कोल क्षेत्रात BCCL ही एकमेव शक्तीशाली कंपनी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.