HDFC AMC

HDFC AMC

Sakal

Share Market

HDFC AMC Share :अरे बापरे! एका रात्रीतच HDFC चे शेअर 50% कोसळले! नेमकं कारणं काय?

HDFC Stock : बुधवारी शेअर बाजारात HDFC Asset Management Company (HDFC AMC) चे शेअर्स 50% घसरणीसह उघडले. शेअर्समध्ये अचानक इतकी मोठी घसरण झाल्याने गुंतवणूकदार चिंतेत होते. मात्र कंपनीने याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले.
Published on

HDFC AMC Share Price Drop : आज शेअर बाजारात HDFC Asset Management Company (HDFC AMC) च्या शेअर्समध्ये अचानक 50% पेक्षा जास्त घसरण दिसली. मंगळवारी हा शेअर ₹5,336.50 वर बंद झाला होता, पण आज तो ₹2,682 वर उघडला. त्यामुळे अनेकांना वाटलं की कंपनीचे शेअर्स कोसळले, पण हा क्रॅश नसून बोनस शेअर्सच्या सेटलमेंटमुळे ही घसरण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Share Market
Result
Stock Market
HDFC bank
Stock Market Crash 
Investment Opportunities
Share Price
Marathi News Esakal
www.esakal.com