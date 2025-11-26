Share Market
HDFC AMC Share :अरे बापरे! एका रात्रीतच HDFC चे शेअर 50% कोसळले! नेमकं कारणं काय?
HDFC Stock : बुधवारी शेअर बाजारात HDFC Asset Management Company (HDFC AMC) चे शेअर्स 50% घसरणीसह उघडले. शेअर्समध्ये अचानक इतकी मोठी घसरण झाल्याने गुंतवणूकदार चिंतेत होते. मात्र कंपनीने याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले.
HDFC AMC Share Price Drop : आज शेअर बाजारात HDFC Asset Management Company (HDFC AMC) च्या शेअर्समध्ये अचानक 50% पेक्षा जास्त घसरण दिसली. मंगळवारी हा शेअर ₹5,336.50 वर बंद झाला होता, पण आज तो ₹2,682 वर उघडला. त्यामुळे अनेकांना वाटलं की कंपनीचे शेअर्स कोसळले, पण हा क्रॅश नसून बोनस शेअर्सच्या सेटलमेंटमुळे ही घसरण झाली आहे.