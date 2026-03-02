Holi Stock Market Holiday: होळीला 'या' तारखेला शेअर बाजार बंद राहणार! मार्चमध्ये आणखी किती सुट्ट्या?

March 2026 Stock Market Holiday: देशसभरात होळी 2026 च्या नेमक्या तारखेबद्दल गोंधळ असताना, गुंतवणूकदारांना शेअर बाजाराला कधी सुट्टी असणार आहे याबद्दल खात्री नाही. 2 मार्च 2026 ला होळी दहन आहे तर 3 मार्च 2026 रोजी चंद्रग्रहण असल्याने, लोक होळी 2026 च्या तारखेबद्दल गोंधळलेले आहेत, कारण चंद्रग्रहणाच्या दिवशी होळी साजरी करता येत नाही. या गोंधळामुळे, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना 2026 च्या होळीसाठी भारतीय शेअर बाजारातील सुट्टी 3 मार्च किंवा 4 मार्च रोजी असेल की नाही याची खात्री नाही..3 मार्चला शेअर बाजार बंद बीएसई आणि एनएसई वेबसाइटवर 2026 च्या शेअर बाजारातील सुट्टीची संपूर्ण यादी देण्यात आली आहे. बीएसई वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या 2026 च्या शेअर बाजाराच्या सुट्ट्यांच्या यादीनुसार, बीएसई आणि एनएसईवरील व्यापार मंगळवार, 3 मार्च 2026 रोजी होळी असल्याने बंद राहील..Home Loan: ८ वर्षे EMI, ३ थकलेले हप्ते आणि ६० दिवस; १.२ कोटींचे घर गमावले: भारतीय स्वीकारण्यास नकार देत असलेले सर्वात कटू वास्तव.कमोडिटी बाजार संध्याकाळच्या सत्रात सुरूबीएसईनुसार, इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये या दिवशी कोणताही व्यवहार होणार नाही. करन्सी डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंट आणि एनडीएस-आरएसटी आणि ट्राय पार्टी रेपो सेगमेंटमधील व्यवहार देखील 3 मार्चला बंद राहतील.कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये, सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ट्रेडिंग बंद राहील. मात्र, संध्याकाळी 5 वाजता ट्रेडिंग पुन्हा सुरू होतील आणि रात्री 11.55 पर्यंत व्यवहार चालतील..होळी 2026 पूर्वी, भारतीय शेअर बाजारात दोन वेळा व्यापारी सुट्ट्या होत्या. 15 जानेवारी 2026 रोजी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या दिवशी आणि 26 जानेवारी 2026 रोजी प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी होती. तर, होळी ही 3 मार्च 2026 रोजी येणारी शेअर बाजाराची तिसरी सुट्टी असेल..FD Investment: 10 लाखांची एक FD की 1 लाखाच्या 10 FD? कोणत्या पर्यायात जास्त फायदा आणि सुरक्षितता? सोप्या शब्दांत समजून घ्या.मार्च 2026 मध्ये शेअर बाजाराच्या सुट्ट्याहोळी 2026 च्या शेअर बाजाराच्या सुट्ट्यांनंतर, मार्चमध्ये आणखी आणखी 2 सुट्ट्या असतील. होळीनंतर शेअर बाजार 26 मार्च 2026 रोजी श्री राम नवमी उत्सवानिमित बंद असेल. त्यानंतर 31 मार्च 2026 रोजी श्री महावीर जयंती उत्सवानिमित्त बाजार बंद असेल. त्यामुळे, मार्च 2026 मध्ये शेअर बाजाराच्या तीन सुट्ट्या असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.