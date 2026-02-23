IDFC Bank News: IDFC First Bank ला मोठा धक्का! शेअर तब्बल 20 टक्क्यांनी कोसळला! कारण काय?

IDFC First Bank Share Price: IDFC First Bank च्या शेअर्समध्ये सोमवारी मोठी घसरण झाली असून शेअरने 20 टक्क्यांच्या लोअर सर्किटलाही स्पर्श केला. चंदीगड येथील शाखेत सुमारे 590 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीचा प्रकार उघड झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर विक्री केल्याने आज शेअरमध्ये ही घसरण झाली..बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज वर बँकेचा शेअर 66.85 रुपयांपर्यंत घसरत लोअर सर्किटला आला. तर NSE वर शेअर सुमारे 18 टक्क्यांहून अधिक घसरून 68 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत होता. विशेष म्हणजे, मागील आठवड्याच्या शेवटी हा शेअर वाढीसह बंद झाला होता..शेअर का घसरला?बँकेने स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, चंदीगड येथील शाखेत काही कर्मचाऱ्यांनी कथितरीत्या अनधिकृत व्यवहार केल्याचा संशय आहे. हे व्यवहार हरियाणा सरकारशी संबंधित खात्यांमधून करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. या खात्यांमध्ये सुमारे ₹590 कोटींच्या व्यवहारांमध्ये तफावत आढळून आली असून यामुळे बँकेच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..प्रकरण कसे उघडकीस आले?ही बाब तेव्हा उघडकीस आली जेव्हा हरियाणा सरकारने संबंधित खाते बंद करून निधी दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. खात्यांची पडताळणी करताना बँकेच्या नोंदी आणि सरकारी खात्यांतील शिल्लक रकमेत तफावत आढळून आली. 18 फेब्रुवारीपासून हरियाणा सरकारशी संबंधित विविध संस्थांनी खात्यांबाबत संपर्क साधल्यानंतर आणखी विसंगती समोर आल्या..हरियाणा सरकारची कारवाईया प्रकरणानंतर हरियाणा सरकारने तातडीने AU Small Finance Bank सोबतच IDFC First Bank यांना सरकारी व्यवहारांमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत कोणताही सरकारी निधी या बँकांमध्ये ठेवू नये किंवा व्यवहार करू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच विविध शासकीय विभागांना संबंधित खात्यांतील रक्कम इतर बँकांमध्ये हस्तांतरित करून खाती बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे..फसवणूक प्रकरणात कारवाईप्राथमिक तपासात काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांवर शिस्तभंग, दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे. बँकेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..याशिवाय संशयित व्यवहारांशी संबंधित खात्यांवरील रक्कम गोठवण्यासाठी इतर बँकांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. बँकेनुसार हा प्रकार केवळ हरियाणा सरकारशी संबंधित काही खात्यांपुरता मर्यादित असून शाखेतील इतर ग्राहकांच्या खात्यांवर परिणाम झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.