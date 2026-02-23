Share Market

IDFC Bank News: IDFC First Bank ला मोठा धक्का! शेअर तब्बल 20 टक्क्यांनी कोसळला! कारण काय?

IDFC Bank: IDFC First Bank च्या शेअरमध्ये आज मोठी घसरण होत तो 20 टक्क्यांच्या लोअर सर्किटला लागला. चंदीगड येथील शाखेत सुमारे 590 कोटींचे संशयित फसवणुकीचे व्यवहार उघड झाल्यानंतर ही घसरण झाली.
Vinod Dengale
Updated on

IDFC First Bank Share Price: IDFC First Bank च्या शेअर्समध्ये सोमवारी मोठी घसरण झाली असून शेअरने 20 टक्क्यांच्या लोअर सर्किटलाही स्पर्श केला. चंदीगड येथील शाखेत सुमारे 590 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीचा प्रकार उघड झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर विक्री केल्याने आज शेअरमध्ये ही घसरण झाली.

