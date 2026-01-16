Infosys Share : Infosys साठी तिमाही निकाल ठरले 'गेम चेंजर'! नफा घसरूनही शेअर 5% उसळला; BUY, HOLD की SELL? तज्ञांचा मोठा इशारा

Infosys Share Price : आज शेअर बाजारात देशातील दुसरी सर्वात मोठी आयटी कंपनी इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली. शुक्रवार, 16 जानेवारी रोजी बाजार उघडताच गुंतवणूकदारांनी इन्फोसिसचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले. कंपनीने जाहीर केलेल्या तिमाही निकालांमुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला आणि शेअरमध्ये सुमारे 5 टक्क्यांची वाढ झाली..नफा कमी, पण महसूल वाढलाआर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत इन्फोसिसचा निव्वळ नफा 9.6% नी घटून 6,654 कोटी रुपये झाला आहे. मात्र कंपनीच्या महसुलात 2.2% वाढ झाली असून तो 45,479 कोटी रुपये इतका झाला आहे..Gold Rate Today : राज्यात महापालिका निकालाच्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त! चांदीही घसरली; खरेदी करण्याआधी पाहा आजचे भाव .सेन्सेक्सवर शेअर 1,690 रुपयांपर्यंत पोहोचलाआज सकाळी बीएसई सेसेक्सवर इन्फोसिसचा शेअर 5.70% वाढून 1,690 रुपये या पातळीवर व्यवहार करत होता. या तेजीचं मुख्य कारण म्हणजे कंपनीने भविष्यासाठी दिलेला सकारात्मक अंदाज. इन्फोसिसने आपल्या महसूल वाढीचा अंदाज 3.0% वरून 3.5% केला आहे. यामुळे पुढील काळात कंपनीचा व्यवसाय आणखी मजबूत होईल, असा विश्वास गुंतवणूकदारांना वाटतो. .गेल्या काही काळापासून आयटी क्षेत्रावर दबाव होता आणि मागणीही अनिश्चित होती. पण इन्फोसिसच्या ताज्या आकडेवारीवरून परिस्थिती हळूहळू सुधारत असल्याचं दिसतं. कंपनीने कठीण काळातही मोठ्या डील्स मिळवल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, बराच काळानंतर कंपनीच्या कर्मचारी संख्येत 4.2% वाढ झाली आहे. यावरून भविष्यातील प्रोजेक्ट्ससाठी इन्फोसिस तयारी करत असल्याचं स्पष्ट होतं..शेअर्स Buy, Hold की Sold ? ICICI Securities च्या मते, इन्फोसिसची कामगिरी अपेक्षेच्या जवळपास आहे. कंपनीचा मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट्सनी कमी होऊन 20.8% झाला आहे, पण महसुलाच्या बाबतीत कामगिरी चांगली राहिली आहे. त्यामुळे ब्रोकरेजला वाटते की FY27 मध्ये कंपनीची वाढ आणखी चांगली होऊ शकते. यामागे AI ची वाढती मागणी आणि एनर्जी, सोल्यूशन्स व फायनान्शियल सर्व्हिसेस या क्षेत्रांमधील वाढ हे मुख्य कारण आहे.त्यामुळे सध्या ICICI Securities ने या शेअरवर 'HOLD' अशी रेटिंग ठेवली आहे..Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सॅलरी अकाउंटमध्येच मिळणार २ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण; काय आहे नवीन प्लॅन .Axis Securities ने दिली 'BUY' रेटिंगAxis Securities ने मात्र इन्फोसिसचे शेअर्स खरेदी (BUY) करण्याचा सल्ला दिला आहे.ब्रोकरेजच्या मते, कंपनीने आपल्या प्रॉफिट मार्जिनचा अंदाज सुधारला असून आता तो आधीपेक्षा चांगल्या पातळीवर राहील. बाजारात अनिश्चितता आणि चढ-उतार असले तरी कंपनी पुढील काळात सातत्याने वाढ दाखवेल, असा विश्वास Axis Securities ने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.