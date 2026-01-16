Share Market

Infosys Share : Infosys साठी तिमाही निकाल ठरले 'गेम चेंजर'! नफा घसरूनही शेअर 5% उसळला; BUY, HOLD की SELL? तज्ञांचा मोठा इशारा

Infosys Share Rise : आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळत आहे. आज इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये 5 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे.
Infosys Q3 Results Spark Rally: Shares Jump 5% Despite Profit Drop – Buy, Hold or Sell?

Infosys Q3 Results Spark Rally: Shares Jump 5% Despite Profit Drop – Buy, Hold or Sell?

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Infosys Share Price : आज शेअर बाजारात देशातील दुसरी सर्वात मोठी आयटी कंपनी इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली. शुक्रवार, 16 जानेवारी रोजी बाजार उघडताच गुंतवणूकदारांनी इन्फोसिसचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले. कंपनीने जाहीर केलेल्या तिमाही निकालांमुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला आणि शेअरमध्ये सुमारे 5 टक्क्यांची वाढ झाली.

Loading content, please wait...
Share Market
it company
Stock Market
Infosys
Stock Market Analysis
Share Price

Related Stories

No stories found.