Share Market

IPO Alert: NSE सह 5 IPO येणार! कोणता IPO देऊ शकतो सर्वाधिक Listing Gain? NSE IPO चा GMP किती?

Upcoming IPO News: या आठवड्यात NSE सह तब्बल 5 IPO गुंतवणुकीसाठी खुले होणार आहेत. यामध्ये कोणत्या IPO चा GMP सर्वाधिक आहे आणि Listing Gain ची किती शक्यता आहे, जाणून घ्या.
New IPO Alert

5 IPOs Including NSE to Hit the Market This Week; Which Could Offer the Highest Listing Gain?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

IPO News Share Market: गणेश चतुर्थीमुळे सोमवार, 14 सप्टेंबरला भारतीय शेअर बाजार बंद असला तरी गुंतवणूकदारांसाठी हा आठवडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. याचे कारण महानजे मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या ट्रेडिंग वीकमध्ये अनेक कंपन्यांचे IPO गुंतवणुकीसाठी खुले होणार आहेत. यामध्ये देशातील सर्वात मोठे स्टॉक एक्सचेंज असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज National Stock Exchange (NSE) चा IPO देखील खुला होणार आहे.

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