IPO Alert: NSE सह 5 IPO येणार! कोणता IPO देऊ शकतो सर्वाधिक Listing Gain? NSE IPO चा GMP किती?

IPO News Share Market: गणेश चतुर्थीमुळे सोमवार, 14 सप्टेंबरला भारतीय शेअर बाजार बंद असला तरी गुंतवणूकदारांसाठी हा आठवडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. याचे कारण महानजे मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या ट्रेडिंग वीकमध्ये अनेक कंपन्यांचे IPO गुंतवणुकीसाठी खुले होणार आहेत. यामध्ये देशातील सर्वात मोठे स्टॉक एक्सचेंज असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज National Stock Exchange (NSE) चा IPO देखील खुला होणार आहे. .या आठवड्यात एकूण 5 नवीन IPO सबस्क्रिप्शनसाठी खुले होणार असून, जवळपास 10 कंपन्यांचे शेअर्स शेअर बाजारात लिस्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष या IPO कडे लागले असून, कोणत्या ipoचा GMP किती आहे आणि सर्वाधिक लिस्टिंग गेन कोणता IPO देऊ शकतो, याची उत्सुकता गुंतवणूकदारांना लागली आहे..Gold Rate Today: गणेश चतुर्थीला सोनं स्वस्त! तब्बल 10 हजारांनी घसरण, आजचा ताजा भाव पाहा.NSE IPOजवळपास दशकभरापासून प्रलंबित असलेला NSE IPO आता अखेर बाजारात येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. NSE चा पब्लिक इश्यू गुरुवार 17 सप्टेंबरला खुला होईल आणि 21 सप्टेंबरपर्यंत गुंतवणूकदारांना त्यासाठी बोली लावता येईल. त्याआधी 16 सप्टेंबर रोजी अँकर इन्व्हेस्टर्ससाठी बोली प्रक्रिया होणार आहे.हा IPO कंपनीच्या आधीच्या नियोजनाच्या तुलनेत सुमारे 15 टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. आता हा IPO पूर्णपणे Offer for Sale (OFS) स्वरूपाचा असून, त्यामध्ये 12.64 कोटी इक्विटी शेअर्स विक्रीसाठी उपलब्ध असतील.NSE ने IPO साठी ₹1,700 ते ₹1,785 प्रति शेअर असा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. या माध्यमातून कंपनीला सुमारे ₹21,494 कोटी ते ₹22,569 कोटी उभारता येण्याची शक्यता आहे..NSE IPO चा GMPग्रे मार्केटमध्ये NSE IPO च्या GMP कडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. सध्या NSE IPO चा GMP सुमारे ₹210 असल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रीमियम कायम राहिल्यास शेअरची संभाव्य लिस्टिंग ₹1,995 च्या आसपास होऊ शकते. ही संभाव्य किंमत IPO च्या ₹1,785 या अपर प्राइस बँडपेक्षा सुमारे 11.76 टक्के अधिक आहे. मात्र, मागील काही ट्रेडिंग सेशन्समध्ये NSE IPO च्या GMP मध्ये चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत..SS Retail IPOएनएसई नंतर दूसरा महत्त्वाचा आयपीओ म्हणजे SS Retail IPO. यासाठी सबस्क्रिप्शन प्रक्रिया 16 सप्टेंबरपासून 18 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. कंपनी या IPO मधून ₹360 कोटींचे नवीन शेअर्स जारी करणार आहे. IPO चा प्राइस बँड ₹403 ते ₹424 निश्चित करण्यात आला असून ग्रे मार्केटमध्ये GMP सध्या ₹120 असल्याचे सांगितले जात आहे. या आधारावर संभाव्य लिस्टिंग गेन सुमारे 28.30 टक्के असू शकतो..Jindal Supreme IPOप्लास्टिक पाइपिंग सोल्युशन्स क्षेत्रातील Jindal Supreme चा IPO देखील या आठवड्यात बाजारात येणार आहे. कंपनीचा सुमारे ₹125 कोटींचा IPO 16 ते 18 सप्टेंबर दरम्यान खुला राहील. या इश्यूचा प्राइस बँड ₹88 ते ₹93 प्रति शेअर असून ग्रे मार्केटमध्ये GMP सुमारे ₹27 असल्याचे सांगितले जात आहे. या GMP नुसार शेअरची संभाव्य लिस्टिंग झाल्यास गुंतवणूकदारांना सुमारे 29.03 टक्के नफा होऊ शकतो..आणखी कोणते IPO?याशिवाय राजस्थानातील भीलवाडा येथील Sonaselection कंपनीचा सुमारे ₹141.57 कोटींचा IPO बाजारात येण्याच्या तयारीत आहे. त्याचबरोबर Hero Motors चा IPO देखील गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. Hero Motors चा GMP सध्या सुमारे ₹24 असल्याचे सांगितले जात असून, या आधारावर जवळपास 28.57 टक्के संभाव्य लिस्टिंग गेन मिळू शकतो..Multibagger Stock: 1 लाखांचे झाले तब्बल 1.35 कोटी! फक्त 6 महिन्यांतच पैसा तिप्पट; पाहा गुंतवणूकदारांना मालामाल करणारा शेअर .कोण देणार मोठा फायदा?या आठवड्यातील IPO मध्ये GMPच्या बाबतीत वेगवेगळी स्थिती पाहायला मिळत आहे. एकूण प्रीमियमच्या रकमेच्या दृष्टीने NSE IPO आघाडीवर असल्याचे दिसते. मात्र, टक्केवारीतील संभाव्य लिस्टिंग गेन पाहिल्यास Jindal Supreme आणि Hero Motors यांच्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.