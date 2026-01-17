Share Market

IPO Market : 20 जानेवारीला उघडणार मोठा IPO! GMP मध्ये वाढीचे संकेत; गुंतवणूक करण्याआधी वाचा डिटेल्स

Stock Market IPO : लॉजिस्टिक्स कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेअर बाजारात येण्यास सज्ज झाली आहे. कंपनीचा IPO हा 20 जानेवारीपासून गुंतवणूकदारांसाठी खुला होणार असून 22 जानेवारीपर्यंत यात गुंतवणूक करता येणार आहे.
Big IPO Opens on January 20: GMP Rising, Read Before Investing

Big IPO Opens on January 20: GMP Rising, Read Before Investing

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Shadowfax Technologies IPO : यावर्षी जानेवारी महिन्यात शेअर बाजारात एक नवीन आयपीओ येणार आहे. शॅडोफॅक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ही कंपनी लवकरच शेअर बाजारात प्रवेश करणार आहे. कंपनीचा IPO गुंतवणूकदारांसाठी 20 जानेवारीपासून खुला होणार असून कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी बंद होईल.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
IPO
Stock Market Analysis
IPO GMP
Indian Stock Market Today

Related Stories

No stories found.