IPO Market : 20 जानेवारीला उघडणार मोठा IPO! GMP मध्ये वाढीचे संकेत; गुंतवणूक करण्याआधी वाचा डिटेल्स

Shadowfax Technologies IPO : यावर्षी जानेवारी महिन्यात शेअर बाजारात एक नवीन आयपीओ येणार आहे. शॅडोफॅक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ही कंपनी लवकरच शेअर बाजारात प्रवेश करणार आहे. कंपनीचा IPO गुंतवणूकदारांसाठी 20 जानेवारीपासून खुला होणार असून कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी बंद होईल..प्राइस बँड काय आहे?या IPO साठी प्राइस बँड 118 ते 124 रुपये प्रति शेअर ठेवण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांना किमान 120 शेअर्स घ्यावे लागतील. हा IPO एकूण 1,907.27 कोटी रुपयांचा आहे.यामध्ये - 1,000 कोटी रुपयांचे नवे शेअर्स जारी केले जाणार आहेतआणि 907.27 कोटी रुपयांचे शेअर्स विक्रीसाठी (OFS) ठेवले आहेत.Gold rate Today : सोनं-चांदी पुन्हा महागली! दोन दिवसांचा दिलासा संपला; सर्वसामान्यांची निराशा, पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव.सध्याचा IPO GMPग्रे मार्केटमध्ये या IPO चा GMP सध्या सुमारे 15 रुपये आहे. यावरून लिस्टिंग प्राइस सुमारे 139 रुपये असू शकतो असा अंदाज आहे. म्हणजेच, गुंतवणूकदारांना सुमारे 12% नफा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, GMP हा फक्त अंदाज असतो आणि खरी लिस्टिंग किंमत बाजारातील मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून असते..कंपनी काय करते?शॅडोफॅक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ही लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट कंपनी आहे. कंपनीचे मुख्यालय बेंगळुरू येथे असून ही कंपनी संपूर्ण भारतात तंत्रज्ञानाधारित आणि जलद डिलिव्हरी सेवा देते. ही कंपनी ई-कॉमर्स डिलिव्हरी, एक्सप्रेस पार्सल सेवा आणि हायपरलोकल डिलिव्हरी अशा सेवा पुरवते..Health Insurance : केंद्र सरकारचा 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ सुरू! सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना नेमका काय फायदा? .कंपनीची स्थापनाशॅडोफॅक्सची स्थापना 2015 साली झाली. कंपनीची स्थापना अभिषेक बंसल, वैभव खंडेलवाल, प्रहर्ष चंद्रा आणि गौरव जैठलिया यांनी बेंगळुरूमध्ये सुरू केली. आज ही कंपनी भारतातील एक आघाडीची ऑन-डिमांड आणि लॉजिस्टिक्स प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखली जाते. आता ही कंपनी भारतीय शेअर बाजारात पदार्पण करत आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष्य लागून आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.