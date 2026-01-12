Share Market

IPO Market Alert : IPO मध्ये गुंतवणूक करायची आहे? या आठवड्यात शेअर बाजारात खुले होणार 6 नवे IPO; जाणून घ्या कधी आणि कोणते?

IPO Market Alert : 12 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात IPO बाजार पूर्णपणे सक्रिय राहणार आहे. या आठवड्यात 6 नवीन IPO खुलणार आहेत, तर आधीपासून 2 IPO गुंतवणुकीसाठी खुले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीची मोठी संधी आहे.
Vinod Dengale
IPO in Indian Stock Market : भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा खास असणार आहे. कारण या आठवड्यात अनेक नवीन IPO बाजारात येणार आहेत. एक-दोन नव्हे तर तब्बल 6 नवीन आयपीओ गुंतवणुकीसाठी खुले होणार आहेत, तर 2 पब्लिक इश्यू आधीपासूनच खुले आहेत. याशिवाय, 5 कंपन्यांची शेअर बाजारात लिस्टिंग होणार असल्याने बाजारात चांगलीच हालचाल पाहायला मिळेल.

