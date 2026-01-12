IPO Market Alert : IPO मध्ये गुंतवणूक करायची आहे? या आठवड्यात शेअर बाजारात खुले होणार 6 नवे IPO; जाणून घ्या कधी आणि कोणते?

IPO in Indian Stock Market : भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा खास असणार आहे. कारण या आठवड्यात अनेक नवीन IPO बाजारात येणार आहेत. एक-दोन नव्हे तर तब्बल 6 नवीन आयपीओ गुंतवणुकीसाठी खुले होणार आहेत, तर 2 पब्लिक इश्यू आधीपासूनच खुले आहेत. याशिवाय, 5 कंपन्यांची शेअर बाजारात लिस्टिंग होणार असल्याने बाजारात चांगलीच हालचाल पाहायला मिळेल..नवीन IPO कोणते?Avana Electrosystems चा 35.22 कोटींचा IPO आज म्हणजेच 12 जानेवारीला खुला झाला आहे आणि 14 जानेवारीला बंद होणार आहे. यात एका शेअरसाठी 56 ते 59 रुपये या प्राइस बँडमध्ये गुंतवणूक करता येईल. एक लॉट साइज 2000 शेअर्सचा आहे. कंपनीचे शेअर्स 19 जानेवारीला NSE SME वर लिस्ट होण्याची शक्यता आहे.Narmadesh Brass Industries चा IPO देखील आजपासून खुला झाला आहे. कंपनी 44.87 कोटी रुपये उभारणार असून, प्रति शेअर किंमत 515 रुपये आणि लॉट साइज 240 शेअर्सचा आहे. हा IPO 15 जानेवारीला बंद होईल आणि 20 जानेवारीला BSE SME वर लिस्टिंग अपेक्षित आहे..Gold Rate Today : जागतिक अस्थिरतेमुळे सोनं अचानक महागलं! चांदी १० हजारांनी वाढली; पण मकर संक्रांतीला सोनं स्वस्त होणार?.Amagi Media Labs सर्वात मोठा IPOया आठवड्यातील सर्वात मोठा आणि आकर्षण ठरणारा मेनबोर्ड IPO आहे तो म्हणजे Amagi Media Labs. तब्बल 1788.62 कोटींचा हा IPO 13 जानेवारीला खुला होईल आणि 16 जानेवारीपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. याचा प्राइस बँड 343 ते 361 रुपये असून लॉट साइज 41 शेअर्सचा आहे. कंपनीचे शेअर्स 21 जानेवारीला BSE आणि NSE वर लिस्ट होण्याची शक्यता आहे..हे SME IPO देखील फोकसमध्येINDO SMC चा 91.95 कोटींचा IPO 13 ते 16 जानेवारी दरम्यान खुला असेल. 141 ते 149 रुपये प्राइस बँड असणाऱ्या या आयपीओ साठी 1000 शेअर्सच्या लॉटमध्ये गुंतवणूक करता येईल. याची लिस्टिंग 21 जानेवारीला BSE SME वर अपेक्षित आहे.GRE Renew Enertech चा IPO ही 13 जानेवारीला येणार आहे. 39.56 कोटींच्या या इश्यूमध्ये 100 ते 105 रुपये प्रति शेअर या दरात आणि 1200 शेअर्सच्या लॉटमध्ये बोली लावता येईल.याशिवाय, Armour Security चा IPO 14 जानेवारीला खुला होईल आणि 19 जानेवारीला बंद होईल. बाजारातील 26.51 कोटींच्या या IPO साठी प्राइस बँड 55 ते 57 प्रति शेअर असून लॉट साइज 2000 शेअर्सचा आहे..यात अजूनही गुंतवणुकीची संधी Defrail Technologies चा 13.77 कोटींचा IPO 9 जानेवारीपासून खुला झालेला असून 13 जानेवारीला बंद होईल. आतापर्यंत या IPO ला सुमारे 80 टक्के सब्सक्रिप्शन मिळाले आहे.तर Coal India ची उपकंपनी Bharat Coking Coal (BCCL) चा 1071.11 कोटींचा IPO देखील 9 जानेवारीपासून खुला आहे. या IPO ला आतापर्यंत 8 पटांहून अधिक सब्सक्रिप्शन मिळाले असून तोही 13 जानेवारीला बंद होईल..EPFO Withdrawal Rules Change : करोडो कर्मचाऱ्यांना दिलासा! PF चे पैसे आता थेट UPI खात्यात; जाणून घ्या नवीन नियम .या कंपन्यांचे लिस्टिंग13 जानेवारीला Gabion Technologies चे शेअर्स BSE SME वर लिस्ट होतील.14 जानेवारीला Victory Electric Vehicles आणि Yajur Fibres लिस्ट होतील.16 जानेवारीला Bharat Coking Coal आणि Defrail Technologies चे शेअर्स लिस्ट होऊ शकतात.एकाच वेळी इतके IPO येत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांसमोर खूप सारे पर्याय आहेत. त्यामुळे फक्त गर्दी पाहून निर्णय न घेता, कंपनीची पार्श्वभूमी, इश्यू साइज आणि कोणत्या सेगमेंटमधील IPO आहे हे नीट समजून घेऊन गुंतवणूक करणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.