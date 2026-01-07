IPO Updates : उघडण्याआधीच IPO चर्चेत! ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 70% पर्यंत प्रीमियम; 9 जानेवारीला ‘हा’ IPO होणार खुला

New IPO : भारत सरकारच्या मालकीची आणि देशातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी ''भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) चा आयपीओ 9 जानेवारी रोजी खुला होणार आहे. या आयपीओच्या माध्यमातून कंपनी 1,071 कोटी रुपये उभारणार आहे. .ग्रे मार्केटमध्ये जोरदार चर्चाभारत कोकिंग कोल लिमिटेडचा आयपीओ सध्या ग्रे मार्केटमध्ये चांगलाच चर्चेत आहे. सोमवारी सकाळी आयपीओचा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 70.87% इतका होता. म्हणजेच 23 रुपयांच्या इश्यू किमतीपेक्षा सुमारे 16 रुपयांनी अधिकचा प्रीमियम दर्शवतो. यामुळे शेअर बाजारात कंपनीचे शेअर्स मजबूत लिस्टिंग देऊ शकतात, असे संकेत मिळत आहेत..शेअर किंमत कंपनीने प्रति शेअर 21 ते 23 रुपये या दरम्यान किंमत निश्चित केली आहे. हा आयपीओ पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल असून, यामध्ये कोल इंडिया लिमिटेडकडून तब्बल 46.57 कोटी शेअर्स विकले जाणार आहेत. कंपनीचे शेअर्स बीएसई आणि एनएसई या दोन्ही मुख्य बाजारात लिस्ट होतील..Gold Rate Today : नवीन वर्षात सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं-चांदी महाग! सर्वसामान्यांना झटका, गुंतवणूकदार खुश; आजचे ताजे भाव पाहा.13 जानेवारीला बंद होणार आयपीओ या आयपीओसाठी अँकर गुंतवणूकदारांची बोली 8 जानेवारी रोजी सुरू होईल. त्यानंतर आयपीओ 9 जानेवारी रोजी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी खुला होईल आणि 13 जानेवारी रोजी बंद होणार आहे. विशेष म्हणजे कंपनी पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति शेअर 1 रुपयांची सवलत देत आहे. .शेअर वाटप या आयपीओमध्ये एकूण शेअरपैकी पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी 2.32 कोटी शेअर्स राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, कोल इंडियाच्या पात्र शेअर होल्डर्ससाठी 4.66 कोटी शेअर्स राखीव आहेत. उर्वरित शेअर्स सेबीच्या नियमांनुसार पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदार (QIB), बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार (NII) आणि किरकोळ गुंतवणूकदार (RII) यांच्यात वाटप केले जातील. QIB साठी वाटा 50% पेक्षा जास्त नसणार, तर NII आणि RII साठी अनुक्रमे किमान 15% आणि 35% शेअर्स राखीव असतील..LIC Policy : तुम्ही सिंगल आहात? आता तुमच्यासाठी Single Premium Policy देखील आली...आयुष्यभर विमा आणि सुरक्षित बचत! LIC ची भन्नाट ऑफर.कंपनीची आर्थिक उलाढाल आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये कंपनीने 1,240 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला, जो 2024 मधील 1,564 कोटी रुपयांच्या नफ्यापेक्षा कमी आहे. तर 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत कंपनीचा एकूण महसूल 5,659 कोटी रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.