ITC share price : तंबाखूवरील करवाढीचा फटका! ITC शेअरला चुना; आता गुंतवणूक करावी का?

Cigarette Price Impacts ITC Share Price : आज 2 जानेवारीला ITC च्या शेअरमध्ये 5% पेक्षा जास्त घसरण झाली आणि शेअर ₹345.35 या 52 आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. शेअरमध्ये घसरण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने तंबाखूजन्य उत्पादनांवर जाहीर केलेल नवीन उत्पादन शुल्क (Excise Duty). हे नवीन उत्पादन शुल्क 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. .31 डिसेंबरला रात्री उशिरा अर्थ मंत्रालयाने नवीन अधिसूचनेनुसार जारी केली. त्यानुसार, सिगारेटच्या लांबीनुसार प्रति 1,000 सिगारेटवर ₹2,050 ते ₹8,500 इतके उत्पादन शुल्क आकारले जाईल आणि विशेष म्हणजे हे शुल्क सध्या लागू असलेल्या 40% GST व्यतिरिक्त असेल. हे नियम 1 फेब्रुवारीपासून सिगारेट, तंबाखू आणि तत्सम उत्पादनांवर लागू होतील..वर्षभरातील ITC शेअरची कामगिरीगेल्या 1 वर्षात ITC शेअर 25% घसरले मागच्या 6 महिन्यांत 16% घसरण 3 महिन्यांत 14% घसरण 1 महिन्यात 13% घसरण.खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यताICICI Securities च्या मते, या नवीन उत्पादन शुल्कामुळे 75 ते 85 मिमी लांबीच्या सिगारेट्सच्या खर्चात 22% ते 28% वाढ होऊ शकते. ITC च्या एकूण सिगारेट विक्रीपैकी सुमारे 16% हिस्सा या कॅटेगरीचा आहे. त्यामुळे वाढलेल्या कराचा भार भरून काढण्यासाठी कंपनीला प्रति सिगारेट 2 ते 3 रुपये दरवाढ करावी लागू शकते.आज शेअरमध्ये झालेल्या तीव्र घसरणीनंतर, ICICI Securities ने ITC जानेवारी फ्युचर्समधील लाँग पोझिशन बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे. .ITC शेअर अजून खरेदी करावा का?Religare ब्रोकरेजच्या मते, 1 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन उत्पादन शुल्कामुळे ITC च्या मार्जिन आणि विक्रीवर तात्पुरता दबाव येण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर झाल्यानंतर घेण्यात आला असून, यामुळे आधीचा तात्पुरता कर आता कायमस्वरूपी बदलला आहे.Religare च्या मतेही, सिगारेटच्या लांबीप्रमाणे प्रति 1,000 सिगारेटवर सुमारे ₹2,050 ते ₹8,500 इतका कर आकारला जाईल. 75–85 मिमी कॅटेगरीवर याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण, या सिगारेट चा खर्च 22–28% ने वाढू शकतो, त्यामुळे 2 ते 3 रुपये प्रति सिगारेट दरवाढ आवश्यक ठरणार आहे..एकूणच, Religare च्या मते नवीन उत्पादन शुल्कामुळे तात्पुरत्या काळात ITC च्या नफ्यावर आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, ITC ची बाजारातील मजबूत किंमत ठरविण्याची क्षमता आणि सिगारेट वगळता विविध व्यवसायांवर आधारित उत्पन्न यामुळे दीर्घकालीन काळासाठी ITC ची कमाई टिकून राहण्यास मदत होईल.Disclaimer: यातील मत ही सकाळ समूहाची नसून ती बाजारातील तज्ञांची आहेत. सकाळ केवळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.