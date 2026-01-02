Share Market

ITC share price : तंबाखूवरील करवाढीचा फटका! ITC शेअरला चुना; आता गुंतवणूक करावी का?

ITC share price : नवीन कररचनेमुळे ITC च्या लांब आणि प्रीमियम सिगारेट्सवर जास्त कराचा बोजा पडणार आहे. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने उपाययोजना राबविल्या तर ITC कराचा हा बोजा कमी करू शकते.
Tobacco Tax Shock Hits ITC Share Price: What Should Investors Do Now?

Vinod Dengale
Cigarette Price Impacts ITC Share Price : आज 2 जानेवारीला ITC च्या शेअरमध्ये 5% पेक्षा जास्त घसरण झाली आणि शेअर ₹345.35 या 52 आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. शेअरमध्ये घसरण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने तंबाखूजन्य उत्पादनांवर जाहीर केलेल नवीन उत्पादन शुल्क (Excise Duty). हे नवीन उत्पादन शुल्क 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे.

