Jio IPO Allotment Status: जिओचे शेअर्स मिळाले की नाही? एका क्लिकवर चेक करा स्टेटस; लिस्टिंग कधी? पाहा अपडेट

How to check Jio IPO allotment status online: शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी बहुप्रतिक्षित मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाच्या Jio IPO साठी अर्ज केलेल्या गुंतवणूकदारांना आता शेअर्सच्या अलॉटमेंटची प्रतीक्षा आहे. या IPO साठी बोली लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आज म्हणजेच सोमवार, 26 ऑक्टोबर रोजी शेअर्सचं अलॉटमेंट निश्चित होणार आहे..या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. शेवटच्या दिवसापर्यंत हा इश्यू एकूण 22.19 पट सबस्क्राइब झाला आहे. त्यामुळे तुम्हीही या IPO साठी अर्ज केला असेल, तर तुम्हाला शेअर्स मिळाले आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी BSE आणि NSE च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन खालीलप्रमाणे अलॉटमेंट स्टेटस तपासता येईल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Gold Jewellery Price: लग्नासाठी सोनं आत्ताच खरेदी करावं की आणखी स्वस्त होण्याची वाट पाहावी? सोन्याचा भाव 1 लाखांपर्यंत येणार?.BSE वेबसाइटवरून कसं चेक करणार?- सर्वात आधी BSE च्या अधिकृत IPO Application Status पेज उघडा.- त्यात संबंधित इश्यूचा प्रकार निवडा आणि जर उपलब्ध असल्यास Jio Platforms IPO हा पर्याय निवडा.- त्यानंतर ॲप्लिकेशन नंबर किंवा PAN नंबर यांपैकी आवश्यक माहिती भरा.- Submit केल्यानंतर तुमच्या अर्जाशी संबंधित स्टेटस तपासा..NSE वेबसाइटवरून कसं चेक करणार?- सगळ्यात आधी NSEचे अधिकृत IPO Bid Verification पेज उघडा.- त्यात Equity आणि IPO Bid Details हा पर्याय निवडा.- त्यानंतर समोर उपलब्ध सिम्बॉलच्या यादीतून ‘JPL’ (Jio Platforms Ltd) निवडा.- आवश्यक अर्जाची माहिती भरून Submit करा. यानंतर तुम्ही तुमच्या IPO बिडची माहिती तपासू शकता.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे IPO बिड व्हेरिफिकेशन आणि शेअर्सचं अंतिम अलॉटमेंट स्टेटस या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. बिड व्हेरिफिकेशनमधून अर्जाची माहिती तपासता येते; मात्र गुंतवणूकदारांना शेअर्स मिळाले आहेत की नाही, हे अंतिम अलॉटमेंट निकालातूनच स्पष्ट होतं..रिफंड कधी?आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निश्चित वेळापत्रकानुसार, ज्या गुंतवणूकदारांना Jio Platforms IPO मध्ये शेअर्स मिळणार नाहीत, त्यांना 27 ऑक्टोबर रोजी पैसे परत मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर ज्या गुंतवणूकदारांना शेअर्स अलॉट होतील, त्यांच्या डीमॅट खात्यात त्याच दिवशी शेअर्स जमा होण्याची शक्यता आहे. तर Jio Platforms चे शेअर्स बुधवार, 28 ऑक्टोबर रोजी BSE आणि NSE या दोन्ही शेअर बाजारांवर लिस्ट होणार आहेत..Jio IPO: जिओ प्लॅटफॉर्म्स आयपीओचा जागतिक महाविक्रम; १ कोटींहून अधिक अर्जांचा टप्पा ओलांडणारा जगातील पहिलाच आयपीओ.Jio IPO ला गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसादJio Platforms च्या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचं सबस्क्रिप्शनच्या आकडेवारीतून दिसून येतं. या IPO साठी तब्बल 1.38 कोटी अर्ज प्राप्त झाल्याचं सांगितलं जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.