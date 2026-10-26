Share Market

Jio IPO Allotment Status: जिओचे शेअर्स मिळाले की नाही? एका क्लिकवर चेक करा स्टेटस; लिस्टिंग कधी? पाहा अपडेट

Check Jio IPO Allotment Status, Refund Date and Listing Details: Jio Platforms IPO शेअर्सच्या अलॉटमेंट गुंतवणूकदारांचे लागलं आहे. BSE आणि NSE वर अर्जाची माहिती कशी तपासायची, IPO न मिळाल्यास पैसे परत कधी मिळतील आणि शेअर्सची लिस्टिंग कधी होणार, जाणून घ्या.
Jio IPO Allotment Status: How to Check Jio Platforms Share Allotment on BSE and NSE

Jio IPO Allotment Status: How to Check Jio Platforms Share Allotment on BSE and NSE

Vinod Dengale
Updated on

How to check Jio IPO allotment status online: शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी बहुप्रतिक्षित मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाच्या Jio IPO साठी अर्ज केलेल्या गुंतवणूकदारांना आता शेअर्सच्या अलॉटमेंटची प्रतीक्षा आहे. या IPO साठी बोली लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आज म्हणजेच सोमवार, 26 ऑक्टोबर रोजी शेअर्सचं अलॉटमेंट निश्चित होणार आहे.

Loading content, please wait...
Jio
IPO
IPO Allotment
IPO Allotment
how to invest in IPOs
IPO news India
Marathi News Esakal
www.esakal.com